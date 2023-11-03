https://sputniknews.com.tr/20231103/abdden-hizbullaha-israil-hamas-arasindaki-catismalardan-faydalanmamasi-uyarisi-1077050484.html

ABD'den Hizbullah'a 'İsrail-Hamas arasındaki çatışmalardan faydalanmaması' uyarısı

ABD'den Hizbullah'a 'İsrail-Hamas arasındaki çatışmalardan faydalanmaması' uyarısı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, "Hizbullah veya diğer aktörlerin" İsrail-Hamas arasındaki çatışmalardan faydalanmaması konusunda uyarıda bulundu. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T23:39+0300

2023-11-03T23:39+0300

2023-11-03T23:39+0300

israil- filistin çatışması

hizbullah

gazze

gazze şeridi

abd

abd

hizbullah lideri hasan nasrallah

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugünkü konuşmasına atıfta bulunularak, Gazze'deki çatışmaların genişlemesinin istenmediği belirtildi.Açıklamada, "Bugün Hizbullah liderinin konuşmasından haberdarız. Ağız dalaşına girmeyeceğiz. ABD, Hamas'ın İsrail'e getirdiği çatışmanın tırmanmasını veya genişlemesini istemiyor. Biz ve ortaklarımız net olduk: Hizbullah ve diğer aktörler - devlet olsun veya olmasın - süregelen çatışmadan faydalanmaya çalışmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, bugün paylaştığı videolu konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, Lübnan ile İsrail sınırında şu ana kadar yaşananlarla (çatışmalarla) yetinmeyeceklerini söylemişti.Nasrallah "Bazıları savaşa giriyoruz dememi bekliyor. Zaten Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231103/bakan-kocadan-filistin-icin-cagri-daha-fazla-ne-olmali-1077049556.html

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hizbullah, gazze, gazze şeridi, abd, abd, hizbullah lideri hasan nasrallah