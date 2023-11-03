https://sputniknews.com.tr/20231103/abdden-hizbullaha-israil-hamas-arasindaki-catismalardan-faydalanmamasi-uyarisi-1077050484.html
ABD'den Hizbullah'a 'İsrail-Hamas arasındaki çatışmalardan faydalanmaması' uyarısı
ABD'den Hizbullah'a 'İsrail-Hamas arasındaki çatışmalardan faydalanmaması' uyarısı
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, "Hizbullah veya diğer aktörlerin" İsrail-Hamas arasındaki çatışmalardan faydalanmaması konusunda uyarıda bulundu. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T23:39+0300
2023-11-03T23:39+0300
2023-11-03T23:39+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
gazze
gazze şeridi
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abd
hizbullah lideri hasan nasrallah
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugünkü konuşmasına atıfta bulunularak, Gazze'deki çatışmaların genişlemesinin istenmediği belirtildi.Açıklamada, "Bugün Hizbullah liderinin konuşmasından haberdarız. Ağız dalaşına girmeyeceğiz. ABD, Hamas'ın İsrail'e getirdiği çatışmanın tırmanmasını veya genişlemesini istemiyor. Biz ve ortaklarımız net olduk: Hizbullah ve diğer aktörler - devlet olsun veya olmasın - süregelen çatışmadan faydalanmaya çalışmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, bugün paylaştığı videolu konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, Lübnan ile İsrail sınırında şu ana kadar yaşananlarla (çatışmalarla) yetinmeyeceklerini söylemişti.Nasrallah "Bazıları savaşa giriyoruz dememi bekliyor. Zaten Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/bakan-kocadan-filistin-icin-cagri-daha-fazla-ne-olmali-1077049556.html
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hizbullah, gazze, gazze şeridi, abd, abd, hizbullah lideri hasan nasrallah
hizbullah, gazze, gazze şeridi, abd, abd, hizbullah lideri hasan nasrallah
ABD'den Hizbullah'a 'İsrail-Hamas arasındaki çatışmalardan faydalanmaması' uyarısı
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, "Hizbullah veya diğer aktörlerin" İsrail-Hamas arasındaki çatışmalardan faydalanmaması konusunda uyarıda bulundu.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugünkü konuşmasına atıfta bulunularak, Gazze'deki çatışmaların genişlemesinin istenmediği belirtildi.
Açıklamada, "Bugün Hizbullah liderinin konuşmasından haberdarız. Ağız dalaşına girmeyeceğiz. ABD, Hamas'ın İsrail'e getirdiği çatışmanın tırmanmasını veya genişlemesini istemiyor. Biz ve ortaklarımız net olduk: Hizbullah ve diğer aktörler - devlet olsun veya olmasın - süregelen çatışmadan faydalanmaya çalışmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Bunun İsrail ile Lübnan arasında 2006'dakinden daha kanlı bir savaşa dönüşme potansiyeli var. ABD bu çatışmanın Lübnan'a yayılmasını istemiyor. Lübnan ve halkının yaşayacağı muhtemel yıkım hayal bile edilemez ve (bu savaş) önlenebilir."
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, bugün paylaştığı videolu konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, Lübnan ile İsrail sınırında şu ana kadar yaşananlarla (çatışmalarla) yetinmeyeceklerini söylemişti.
Nasrallah "Bazıları savaşa giriyoruz dememi bekliyor. Zaten Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.