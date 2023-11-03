https://sputniknews.com.tr/20231103/bakan-kocadan-filistin-icin-cagri-daha-fazla-ne-olmali-1077049556.html

Bakan Koca'dan Filistin için çağrı: Daha fazla ne olmalı?

Bakan Koca'dan Filistin için çağrı: Daha fazla ne olmalı?

Sağlık Bakanı Koca, İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi’nin bahçesinde bulunan ambulans konvoyuna düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T22:53+0300

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israil- filistin çatışması

fahrettin koca

türkiye

şifa

gazze

gazze şeridi

israil-filistin

israil

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze'de hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırılarına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırılarına tepki gösterdi.İçinde hasta ve yaralılar olan ambulansların saldırıya uğradığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

gazze

gazze şeridi

israil

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2023

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fahrettin koca, türkiye, şifa, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil