https://sputniknews.com.tr/20231022/blinken-abd-gucleri-ve-personellerinin-hedef-alinmasi-durumunda-karsilik-vermeye-haziriz-1076611282.html

Blinken: ABD güçleri ve personellerinin hedef alınması durumunda karşılık vermeye hazırız

Blinken: ABD güçleri ve personellerinin hedef alınması durumunda karşılık vermeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların tırmanması halinde Ortadoğu'daki Amerikan güçlerini ve personellerini korumaya... 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T22:42+0300

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2023-10-22T22:42+0300

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NBC televizyon kanalının 'Meet the Press' adlı programına katılan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasının, 'İran'ın müdahalesiyle tırmanmasını beklediğini' belirterek, Biden yönetiminin, bölgedeki ABD personeli ya da silahlı kuvvetlerinin 'herhangi bir düşmanca eylemin hedefi olması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu' vurguladı.Blinken, "İstediğimiz şey bu değil. Biz, gerilimin tırmanmasını istemiyoruz. Kuvvetlerimizin ya da personelimizin ateş altında kalmasını istemiyoruz ama böyle bir şey olursa, buna hazırız" değerlendirmesinde bulunarak, kimsenin savaşta ikinci ya da üçüncü bir cephe görmek istemediğinin altını çizdi.İranlı yetkililerin, bölgedeki ABD güçlerine ve personellerine yönelik saldırılarını artırmasını beklediklerini aktaran Blinken, bu kişilerin güvenliklerini sağlamak ve 'gerektiğinde kararlı şekilde karşılık verebilmek' için gerekli adımların atıldığını dile getirdi.'Orada olduğumuzu açıkça göstermek için yaptık'Blinken, bölgeye 2 uçak gemisi görev grubu da dahil olmak üzere ek askeri unsurlar konuşlandırıldığını aktararak, "(Bunu) kışkırtmak için değil caydırmak ve herhangi biri bir şey yapmaya kalkışırsa orada olduğumuzu açıkça göstermek için yaptık" dedi.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, kritik görevlerde bulunmayan personele, ABD'nin Erbil Büyükelçiliği'nden ve Erbil Başkonsolosluğu'ndan ayrılmalarının emredildiği aktarılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231022/abd-iraka-yonelik-seyahat-tavsiyesini-guncelledi-1076610824.html

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