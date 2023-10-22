https://sputniknews.com.tr/20231022/abd-iraka-yonelik-seyahat-tavsiyesini-guncelledi-1076610824.html
ABD, Irak'a yönelik seyahat tavsiyesini güncelledi
ABD, Irak'a yönelik seyahat tavsiyesini güncelledi
ABD, vatandaşlarına "Terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç huzursuzluk ve NATO Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı... 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T20:59+0300
2023-10-22T20:59+0300
2023-10-22T20:59+0300
dünya
abd
amerikalı
irak
seyahat
seyahat uyarısı
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'a yönelik seyahat tavsiyesinin güncellendiği bildirildi.Açıklamada, kritik görevlerde bulunmayan personele, ABD'nin Erbil Büyükelçiliği'nden ve Erbil Başkonsolosluğu'ndan ayrılmalarının emredildiği aktarıldı.Açıklamada, "Terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç huzursuzluk ve NATO Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin." ifadesine yer verildi.Açıklamada, ABD karşıtı milislerin, Irak genelinde vatandaşlarını ve uluslararası şirketleri tehdit ettiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231021/israil-misir-ve-urdundeki-vatandaslari-icin-seyahat-uyarisini-en-ust-seviyeye-cikardi-1076581577.html
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abd, amerikalı, irak, seyahat, seyahat uyarısı
abd, amerikalı, irak, seyahat, seyahat uyarısı
ABD, Irak'a yönelik seyahat tavsiyesini güncelledi
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ABD, vatandaşlarına "Terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç huzursuzluk ve NATO Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'a yönelik seyahat tavsiyesinin güncellendiği bildirildi.
Açıklamada, kritik görevlerde bulunmayan personele, ABD'nin Erbil Büyükelçiliği'nden ve Erbil Başkonsolosluğu'ndan ayrılmalarının emredildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç huzursuzluk ve NATO Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ABD karşıtı milislerin, Irak genelinde vatandaşlarını ve uluslararası şirketleri tehdit ettiği belirtildi.