https://sputniknews.com.tr/20231021/israil-misir-ve-urdundeki-vatandaslari-icin-seyahat-uyarisini-en-ust-seviyeye-cikardi-1076581577.html

İsrail, Mısır ve Ürdün'deki vatandaşları için seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardı

İsrail, Mısır ve Ürdün'deki vatandaşları için seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardı

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Mısır ve Ürdün'deki İsrailliler için seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkararak, vatandaşlarına güvenlik tehdidi nedeniyle... 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T15:57+0300

2023-10-21T15:57+0300

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İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) Mısır ve Ürdün'deki İsrailliler için seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardığı belirtildi.Açıklamada, “İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Mısır (Sina dahil) ve Ürdün için seyahat uyarısını Seviye 4'e (yüksek tehdit) yükseltti ve bu ülkelere seyahat edilmemesini tavsiye ediyor. Mısır ve Ürdün’de bulunan İsrail vatandaşları mümkün olan en kısa sürede bu ülkeleri terk etmeli" denildi.Fas'a yönelik seyahat uyarısı da üçüncü seviyeye yükseltilerek bu ülkeye zorunlu olmadıkça gidilmemesi uyarısında bulunuldu.Açıklamada ayrıca, son günlerde Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde, İsrail ve Yahudi sembollerine karşı şiddet içeren İsrail karşıtı protestolarda önemli bir artış kaydedildiğine dikkat çekildi.

https://sputniknews.com.tr/20210811/abdden-israil-ve-fransa-dahil-8-ulkeye-seyahat-etmeyin-uyarisi-1047910736.html

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