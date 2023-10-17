https://sputniknews.com.tr/20231017/beyaz-saray-israil-sivillerin-hayatina-ve-silahli-catisma-yasalarina-saygi-duyuyor-1076438015.html

Beyaz Saray: İsrail, sivillerin hayatına ve silahlı çatışma yasalarına saygı duyuyor

Beyaz Saray: İsrail, sivillerin hayatına ve silahlı çatışma yasalarına saygı duyuyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti ile ilgili birtakım açıklamalarda bulundu. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T16:57+0300

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Joe Biden'ın 18 Ekim'de İsrail'e yapacağı ziyarette Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması konusunu görüşmenin yanı sıra çatışmalardaki durum ve İsrail ordusunun yeni planlarıyla ilgili son bilgileri almayı planladığını aktardı. Gazetecilerin Biden'ın ne yapacağı sorusuna üzerine verdiği yanıtta Kirby şu açıklamaya yer verdi:Kirby ek olarak, Biden'ın İsrail ve diğer Orta Doğu ülkelerinin liderleriyle de insani yardım konusunu da görüşeceğini söyledi. Görüşmelerin insani yardımın Gazze Şeridi'ne yönelmesini ve ayrılmak isteyenlerin bunu yapabilmesini sağlamaya odaklanacağını belirten Kirby, Biden'ın ayrıca Hamas tarafından rehin tutulan birkaç Amerikalı ile ilgili olarak rehine durumuna da büyük önem vereceğini vurguladı.Kirby, Biden'ın Orta Doğu gezisinin mevcut koşullar altında güvenli olup olmadığı sorusuna ise Beyaz Saray'ın başkanların güvenliği konusunda her zaman endişe duyduğunu belirterek endişelere kuvvet koruması ve askeri koruma yoluyla uygun şekilde yanıt verileceğinin altını çizdi.Basın toplantısı sırasında Kirby'e rehinelerin ailelerinin ABD liderinin gezisinden ne beklemeleri gerektiği sorusuna, "Sevdiklerinin ve sivillerin hayatları konusunun Başkan'ın gündeminde çok üst sıralarda yer alacağını bilmeliler" diye cevap verdi.Kirby ayrıca, rehine konusunun Başbakan Benyamin Netanyahu da dahil olmak üzere İsrailli yetkililerle yapılacak tüm görüşmelerde ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yapılacak istişarelerde de gündeme geleceğini sözlerine ekledi.ABD, İsrail'e operasyonlarını nasıl yürüteceğini dikte etmeyecekBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin, İsrail'e askeri operasyonlarını nasıl yürüteceğini dikte etme niyetinde olmadığını belirterek İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğuna inandıklarını yineledi. Konuyla ilgili bir gelişme olarak, Biden bölgede bulunduğu sırada İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir kara operasyonu düzenlemeyeceği konusunda bir anlaşma olup olmadığı sorulması üzerine Kirby, "İsrail Silahlı Kuvvetlerine askeri koşullar ve operasyonel yetkiler dikte etmiyoruz. Bunu nasıl daha açık ifade edebilirim bilmiyorum" şeklinde cevap verdi.Beyaz Saray: İsrail sivillerin hayatına ve silahlı çatışma yasalarına saygı duyuyorBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin askeri yardım konusunda İsrail'den herhangi bir talepte bulunmadığını ve hiçbir koşulu olmadığını ifade etti.İsrail'in kendilerini savunma ve bu terör tehdidiyle baş etme hakları olduğunu vurgulayan Kirby, İsrail'in bunu yapmasına yardımcı olmak için ABD'nin elinden gelen her şeyi yapacağının altını çizdi. Konuşmasında Kirby ek olarak, İsrail'in sivillerin hayatına ve silahlı çatışma yasalarına da saygı duduğunu ifade etti.

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