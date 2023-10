https://sputniknews.com.tr/20231017/irandan-israile-bir-tehdit-daha-onleyici-tedbirler-alinabilir-1076411859.html

İran’dan İsrail’e bir uyarı daha: 'Önümüzdeki saatlere dikkat'

İran’dan İsrail’e bir uyarı daha: 'Önümüzdeki saatlere dikkat'

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'de her istediğini yapmasına izin vermeyeceklerini söylerken, “Önümüzdeki saatlerde İsrail'e karşı gerekirse... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T10:05+0300

2023-10-17T10:05+0300

2023-10-17T10:06+0300

dünya

israil

israil-filistin

iran

iran dışişleri bakanlığı

gazze

gazze şeridi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067785296_0:54:801:504_1920x0_80_0_0_21136845d4bad871eab5bb9c763e5cb3.jpg

İran haber ajansı Fars’a konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze Şeridi’ndeki direniş liderlerinin İsrail rejiminin Gazze'de her istediğini yapmasına izin vermeyeceğine vurgu yaparken, “Gazze konusunda ortalık sakinleştiğinde bölgedeki diğer direniş odaklarının peşine düşecekler. Önümüzdeki saatlerde her türlü önleyici tedbirin uygulanması beklenebilir” dedi.Emir Abdullahiyan, direniş liderleri sözüyle sadece Hizbullah hareketini kastetmediğini vurgularken, “Ülkelerin bağımsızlığını korumak ve İsrail rejiminin tekrarlanan saldırganlık eylemlerine direnmek amacıyla son yıllarda bölge genelinde direniş grupları kendiliğinden örgütlendi. Savaşın direniş alanındaki ölçeğinin genişlemesi de kendiliğinden gerçekleşecektir. Bu durum da İsrail'in coğrafi haritasının değişmesine neden olacak bir tablo yaratıyor" uyarısında bulundu.İran'ın çatışmaya girme olasılığından bahseden Abdullahiyan, bu konuda 'her türlü olasılığın hayal edilebileceğini’ kaydederken, ayrıca ABD'ye ‘kadınlara, çocuklara ve sivillere yönelik savaş suçlarını’ durdurma çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231016/iran-israili-gazze-harekati-duzenlemesi-durumunda-yeni-cepheler-acmakla-tehdit-etti-1076380180.html

israil

iran

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, iran, iran dışişleri bakanlığı, gazze, gazze şeridi