https://sputniknews.com.tr/20231016/iran-israili-gazze-harekati-duzenlemesi-durumunda-yeni-cepheler-acmakla-tehdit-etti-1076380180.html

İran, İsrail'i Gazze harekatı düzenlemesi durumunda yeni cepheler açmakla tehdit etti

İran, İsrail'i Gazze harekatı düzenlemesi durumunda yeni cepheler açmakla tehdit etti

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Azizi, İsrail'in Gazze'ye düzenleyeceği olası kara harekatını kırmızı çizgi olarak... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T17:13+0300

2023-10-16T17:13+0300

2023-10-16T17:13+0300

dünya

iran

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

ortadoğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/01/1064029062_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_df0a79638a36a8bb6a1ad208581f990a.jpg

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Ebrahim Azizi'nin Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgalini İran'ın kırmızı çizgi olarak gördüğünü, böyle bir gelişme olması halinde İsrail-Filistin çatışmasındaki cephelerin sayısının artacağını ve bunun da Tel Aviv'in yenilgisine yol açacağını söyledi.Ebrahim Azizi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Azizi, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde İsrail'in direniş karşısında duramayacağını da sözlerine ekledi. Azizi açıklamasında yeni cepheler açılmasının yalnızca İsrail'in mağlubiyetine değil, aynı zamanda İsrail'in gücünün ve devletinin de çöküşüne yol açabileceğin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231014/iran-disisleri-bakani-israile-karsi-baska-cepheler-acilma-olasiligi-mevcut-1076325058.html

iran

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ortadoğu