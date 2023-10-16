https://sputniknews.com.tr/20231016/iran-israili-gazze-harekati-duzenlemesi-durumunda-yeni-cepheler-acmakla-tehdit-etti-1076380180.html
İran, İsrail'i Gazze harekatı düzenlemesi durumunda yeni cepheler açmakla tehdit etti
İran, İsrail'i Gazze harekatı düzenlemesi durumunda yeni cepheler açmakla tehdit etti
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Azizi, İsrail'in Gazze'ye düzenleyeceği olası kara harekatını kırmızı çizgi olarak... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T17:13+0300
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Ebrahim Azizi'nin Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgalini İran'ın kırmızı çizgi olarak gördüğünü, böyle bir gelişme olması halinde İsrail-Filistin çatışmasındaki cephelerin sayısının artacağını ve bunun da Tel Aviv'in yenilgisine yol açacağını söyledi.Ebrahim Azizi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Azizi, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde İsrail'in direniş karşısında duramayacağını da sözlerine ekledi. Azizi açıklamasında yeni cepheler açılmasının yalnızca İsrail'in mağlubiyetine değil, aynı zamanda İsrail'in gücünün ve devletinin de çöküşüne yol açabileceğin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231014/iran-disisleri-bakani-israile-karsi-baska-cepheler-acilma-olasiligi-mevcut-1076325058.html
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iran, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ortadoğu
iran, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ortadoğu
İran, İsrail'i Gazze harekatı düzenlemesi durumunda yeni cepheler açmakla tehdit etti
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Azizi, İsrail'in Gazze'ye düzenleyeceği olası kara harekatını kırmızı çizgi olarak nitelendirdi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Ebrahim Azizi'nin Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgalini İran'ın kırmızı çizgi olarak gördüğünü, böyle bir gelişme olması halinde İsrail-Filistin çatışmasındaki cephelerin sayısının artacağını ve bunun da Tel Aviv'in yenilgisine yol açacağını söyledi.
Ebrahim Azizi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Filistin direniş cephesinin neredeyse hiçbir sınırı yoktur. İsrail bu cepheyle nerede karşılaşırsa karşılaşsın, onun saldırısına uğraması kaçınılmazdır. İsrail Gazze'yi işgal etmenin kırmızı çizgi olduğunu, İsrail'in bu vahim hatayı yapmasını Filistin'in beklediğini anlamalıdır. İsrail rejimi bu adımı atar ve Gazze Şeridi'ne yönelik roket saldırılarını durdurmazsa, şu anda olduğu gibi sadece bir değil, kendisine karşı yeni savaş cephelerinin ortaya çıkmasını beklemek zorunda kalacaktır.
Azizi, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde İsrail'in direniş karşısında duramayacağını da sözlerine ekledi. Azizi açıklamasında yeni cepheler açılmasının yalnızca İsrail'in mağlubiyetine değil, aynı zamanda İsrail'in gücünün ve devletinin de çöküşüne yol açabileceğin altını çizdi.