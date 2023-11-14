https://sputniknews.com.tr/20231114/israil-ve-hamas-rehinelerin-serbest-birakilmasi-icin-anlasmaya-yakin-1077386243.html

İsrailli yetkiliden iddia: Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması hususunda anlaşmaya yakınız

İsrailli yetkiliden iddia: Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması hususunda anlaşmaya yakınız

İsrailli bir yetkili, 7 Ekim'de rehin alınan İsrailli kadın ve çocukların çoğunu serbest bırakacak bir rehine anlaşmasına yakın olduklarını iddia etti. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T14:21+0300

2023-11-14T14:21+0300

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Üst düzey bir İsrailli yetkili, 7 Ekim'de kaçırılan İsrailli kadın ve çocukların çoğunu serbest bırakacak bir rehine anlaşmasına yakın olduklarını açıkladı. Yetkili, son detayların çözülmesi halinde anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanabileceğini dile getirdi.İsrail kaçırılan 100 kadın ve çocuğun tamamının serbest bırakılmasını istediğin belirtilirken bu sayının muhtemelen daha az olacağı belirtildi. Batı kaynakları Hamas'a atıfta bulunarak Hamas'ın 70 kadın ve çocuğu serbest bırakmaya hazır olduğunu öne sürerken serbest bırakılabilecek Filistinli kadın ve gençlerin sayısı belli olmadığı ancak hapishanede en az 120 kişi olduğunu ifade edildi.Hassas bir konu olduğu için isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkili, anlaşmanın genel hatları hususunda mutabakata varıldığını belirtirken geçici anlaşma ile İsrailli kadın ve çocukların gruplar halinde, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli kadın ve gençlerle eş zamanlı olarak serbest bırakılmasını ön gördüklerini dile getirdi.İsrailli yetkili açıklamasında ayrıca rehine ve tutukluların takasına 5 günlük geçici bir ateşkesin eşlik edeceğini söylerek bu ateşkesin İsrailli esirlerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerine olanak sağlayacağını vurguladı. İsrailli yetkili ayrıca çıklamalarında, Gazze'deki Filistinli sivillere daha fazla uluslararası yardım yapılmasına izin verilebileceğini ve Gazze'deki insani krizin hafifletilebileceğini de ifade etti.İsrailli yetkili, hükümetinin yaklaşık 90 erkek sivil ve Hamas'ın muhtemelen en değerli olarak gördüğü daha küçük bir grup asker de dahil olmak üzere tüm rehineleri serbest bırakmaya kararlı olduğunu dile getirerek, "Mümkün olduğunca çabuk, mümkün olduğunca çok sayıda rehine istiyoruz ve kimse geride kalmayacak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231114/israil-basbakani-netanyahu-eger-kazanamazsak-sirada-avrupa-ve-amerika-var-1077385711.html

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