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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231114/israil-ve-hamas-rehinelerin-serbest-birakilmasi-icin-anlasmaya-yakin-1077386243.html
İsrailli yetkiliden iddia: Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması hususunda anlaşmaya yakınız
İsrailli yetkiliden iddia: Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması hususunda anlaşmaya yakınız
İsrailli bir yetkili, 7 Ekim'de rehin alınan İsrailli kadın ve çocukların çoğunu serbest bırakacak bir rehine anlaşmasına yakın olduklarını iddia etti. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T14:21+0300
2023-11-14T14:30+0300
israil- filistin çatışması
israil
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israil-filistin sorunu
hamas
ateşkes
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Üst düzey bir İsrailli yetkili, 7 Ekim'de kaçırılan İsrailli kadın ve çocukların çoğunu serbest bırakacak bir rehine anlaşmasına yakın olduklarını açıkladı. Yetkili, son detayların çözülmesi halinde anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanabileceğini dile getirdi.İsrail kaçırılan 100 kadın ve çocuğun tamamının serbest bırakılmasını istediğin belirtilirken bu sayının muhtemelen daha az olacağı belirtildi. Batı kaynakları Hamas'a atıfta bulunarak Hamas'ın 70 kadın ve çocuğu serbest bırakmaya hazır olduğunu öne sürerken serbest bırakılabilecek Filistinli kadın ve gençlerin sayısı belli olmadığı ancak hapishanede en az 120 kişi olduğunu ifade edildi.Hassas bir konu olduğu için isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkili, anlaşmanın genel hatları hususunda mutabakata varıldığını belirtirken geçici anlaşma ile İsrailli kadın ve çocukların gruplar halinde, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli kadın ve gençlerle eş zamanlı olarak serbest bırakılmasını ön gördüklerini dile getirdi.İsrailli yetkili açıklamasında ayrıca rehine ve tutukluların takasına 5 günlük geçici bir ateşkesin eşlik edeceğini söylerek bu ateşkesin İsrailli esirlerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerine olanak sağlayacağını vurguladı. İsrailli yetkili ayrıca çıklamalarında, Gazze'deki Filistinli sivillere daha fazla uluslararası yardım yapılmasına izin verilebileceğini ve Gazze'deki insani krizin hafifletilebileceğini de ifade etti.İsrailli yetkili, hükümetinin yaklaşık 90 erkek sivil ve Hamas'ın muhtemelen en değerli olarak gördüğü daha küçük bir grup asker de dahil olmak üzere tüm rehineleri serbest bırakmaya kararlı olduğunu dile getirerek, "Mümkün olduğunca çabuk, mümkün olduğunca çok sayıda rehine istiyoruz ve kimse geride kalmayacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231114/israil-basbakani-netanyahu-eger-kazanamazsak-sirada-avrupa-ve-amerika-var-1077385711.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, rehineler, israil, hamas

İsrailli yetkiliden iddia: Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması hususunda anlaşmaya yakınız

14:21 14.11.2023 (güncellendi: 14:30 14.11.2023)
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© AA / Mostafa Alkharouf
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İsrailli bir yetkili, 7 Ekim'de rehin alınan İsrailli kadın ve çocukların çoğunu serbest bırakacak bir rehine anlaşmasına yakın olduklarını iddia etti.
Üst düzey bir İsrailli yetkili, 7 Ekim'de kaçırılan İsrailli kadın ve çocukların çoğunu serbest bırakacak bir rehine anlaşmasına yakın olduklarını açıkladı. Yetkili, son detayların çözülmesi halinde anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanabileceğini dile getirdi.
İsrail kaçırılan 100 kadın ve çocuğun tamamının serbest bırakılmasını istediğin belirtilirken bu sayının muhtemelen daha az olacağı belirtildi. Batı kaynakları Hamas'a atıfta bulunarak Hamas'ın 70 kadın ve çocuğu serbest bırakmaya hazır olduğunu öne sürerken serbest bırakılabilecek Filistinli kadın ve gençlerin sayısı belli olmadığı ancak hapishanede en az 120 kişi olduğunu ifade edildi.
Hassas bir konu olduğu için isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkili, anlaşmanın genel hatları hususunda mutabakata varıldığını belirtirken geçici anlaşma ile İsrailli kadın ve çocukların gruplar halinde, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli kadın ve gençlerle eş zamanlı olarak serbest bırakılmasını ön gördüklerini dile getirdi.
İsrailli yetkili açıklamasında ayrıca rehine ve tutukluların takasına 5 günlük geçici bir ateşkesin eşlik edeceğini söylerek bu ateşkesin İsrailli esirlerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerine olanak sağlayacağını vurguladı. İsrailli yetkili ayrıca çıklamalarında, Gazze'deki Filistinli sivillere daha fazla uluslararası yardım yapılmasına izin verilebileceğini ve Gazze'deki insani krizin hafifletilebileceğini de ifade etti.
İsrailli yetkili, hükümetinin yaklaşık 90 erkek sivil ve Hamas'ın muhtemelen en değerli olarak gördüğü daha küçük bir grup asker de dahil olmak üzere tüm rehineleri serbest bırakmaya kararlı olduğunu dile getirerek, "Mümkün olduğunca çabuk, mümkün olduğunca çok sayıda rehine istiyoruz ve kimse geride kalmayacak" dedi.
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