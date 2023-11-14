https://sputniknews.com.tr/20231114/israil-basbakani-netanyahu-eger-kazanamazsak-sirada-avrupa-ve-amerika-var-1077385711.html

İsrail Başbakanı Netanyahu: Eğer kazanamazsak sırada Avrupa ve Amerika var

İsrail Başbakanı Netanyahu: Eğer kazanamazsak sırada Avrupa ve Amerika var

İsrail Başbakanı Netanyahu devam eden operasyonlara ilişkin ABD medyasına birtakım açıklamalarda bulundu. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T13:53+0300

2023-11-14T13:53+0300

2023-11-14T13:53+0300

israil- filistin çatışması

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

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ateşkes

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Başbakan Netanyahu Gazze'deki savaşın neden tüm Ortadoğu için önemli olduğunu açıkladığı demecinde, İsrail'in kuzeyinde artan gerilim hakkında açıklamalar yaptı.Medyaya verdiği demeçte İran'a birtakım ithamlarda bulunan Netanyahu, "İran tarafından kontrol edilen bir terör ekseni olduğunu görebilirsiniz. Bunun karşısında ise İsrail, modern Arap devletleri ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri, yani medeni ülkeler var" dedi.Herkesin İsrail'in mi yoksa Hamas'ın mı kazanacağını görmek için beklediğini belirten İsrail Başbakanı, "Onları bir yerde yendiğimizi gördüklerinde, her yerde yeneceğiz. Güç böyle işler" dedi.Netanyahu açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:Netanyahu ayrıca rehineler geri verilmeden ateşkes olmayacağında ısrar ederek şunları vurguladı: "Bunu yaparsak Hamas'a teslim olmuş oluruz."Netanyahu açıklamlarında, "Eğer şimdi kazanamazsak, sırada Avrupa ve siz varsınız. Ve biz kazanmak zorundayız" cümlesinin altını çizdi.İsrail lideri, ateşkes talebiyle ülke çapında sokaklara dökülen protestoculara da yüklenerek, bu kişilerin Amerikalıların çoğunluğunu temsil etmediğini belirterek, "Bu gösteriler tarafından baskı altına alınmayacağız. Doğru olanı yapacağız ve bu savaşı kendi iyiliğimiz için, insanlık ve medeniyet için kazanacağız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231108/netanyahu-rehinelerimiz-serbest-birakilmadan-ateskes-olmayacak-1077215497.html

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