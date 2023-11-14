https://sputniknews.com.tr/20231114/israil-basbakani-netanyahu-eger-kazanamazsak-sirada-avrupa-ve-amerika-var-1077385711.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Eğer kazanamazsak sırada Avrupa ve Amerika var
İsrail Başbakanı Netanyahu: Eğer kazanamazsak sırada Avrupa ve Amerika var
İsrail Başbakanı Netanyahu devam eden operasyonlara ilişkin ABD medyasına birtakım açıklamalarda bulundu. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T13:53+0300
2023-11-14T13:53+0300
2023-11-14T13:53+0300
israil- filistin çatışması
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
benyamin netanyahu
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
iran
ateşkes
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Başbakan Netanyahu Gazze'deki savaşın neden tüm Ortadoğu için önemli olduğunu açıkladığı demecinde, İsrail'in kuzeyinde artan gerilim hakkında açıklamalar yaptı.Medyaya verdiği demeçte İran'a birtakım ithamlarda bulunan Netanyahu, "İran tarafından kontrol edilen bir terör ekseni olduğunu görebilirsiniz. Bunun karşısında ise İsrail, modern Arap devletleri ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri, yani medeni ülkeler var" dedi.Herkesin İsrail'in mi yoksa Hamas'ın mı kazanacağını görmek için beklediğini belirten İsrail Başbakanı, "Onları bir yerde yendiğimizi gördüklerinde, her yerde yeneceğiz. Güç böyle işler" dedi.Netanyahu açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:Netanyahu ayrıca rehineler geri verilmeden ateşkes olmayacağında ısrar ederek şunları vurguladı: "Bunu yaparsak Hamas'a teslim olmuş oluruz."Netanyahu açıklamlarında, "Eğer şimdi kazanamazsak, sırada Avrupa ve siz varsınız. Ve biz kazanmak zorundayız" cümlesinin altını çizdi.İsrail lideri, ateşkes talebiyle ülke çapında sokaklara dökülen protestoculara da yüklenerek, bu kişilerin Amerikalıların çoğunluğunu temsil etmediğini belirterek, "Bu gösteriler tarafından baskı altına alınmayacağız. Doğru olanı yapacağız ve bu savaşı kendi iyiliğimiz için, insanlık ve medeniyet için kazanacağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231108/netanyahu-rehinelerimiz-serbest-birakilmadan-ateskes-olmayacak-1077215497.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, ateşkes, protestocular, benyamin netanyahu, avrupa, hamas, iran
İsrail Başbakanı Netanyahu: Eğer kazanamazsak sırada Avrupa ve Amerika var
İsrail Başbakanı Netanyahu devam eden operasyonlara ilişkin ABD medyasına birtakım açıklamalarda bulundu.
Başbakan Netanyahu Gazze'deki savaşın neden tüm Ortadoğu için önemli olduğunu açıkladığı demecinde, İsrail'in kuzeyinde artan gerilim hakkında açıklamalar yaptı.
Medyaya verdiği demeçte İran'a birtakım ithamlarda bulunan Netanyahu, "İran tarafından kontrol edilen bir terör ekseni olduğunu görebilirsiniz. Bunun karşısında ise İsrail, modern Arap devletleri ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri, yani medeni ülkeler var" dedi.
Herkesin İsrail'in mi yoksa Hamas'ın mı kazanacağını görmek için beklediğini belirten İsrail Başbakanı, "Onları bir yerde yendiğimizi gördüklerinde, her yerde yeneceğiz. Güç böyle işler" dedi.
Netanyahu açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
Onları sadece kendimiz için değil, Ortadoğu için, Arap komşularımız için ve kendilerine sefalet ve kan dökmekten başka bir şey getirmeyen bu karanlık güç tarafından rehin tutulan Gazzeliler için yenmemiz gerekiyor. Bizim mücadelemiz sizin mücadeleniz, bizim zaferimiz sizin zaferinizdir ve zaferin yerini hiçbir şey tutamaz. Medeniyet güçleri bu barbarları yenmelidir, aksi takdirde bu barbarlık yayılacak ve dünyanın geri kalanını yutacaktır.
Netanyahu ayrıca rehineler geri verilmeden ateşkes olmayacağında ısrar ederek şunları vurguladı: "Bunu yaparsak Hamas'a teslim olmuş oluruz."
Netanyahu açıklamlarında, "Eğer şimdi kazanamazsak, sırada Avrupa ve siz varsınız. Ve biz kazanmak zorundayız" cümlesinin altını çizdi.
İsrail lideri, ateşkes talebiyle ülke çapında sokaklara dökülen protestoculara da yüklenerek, bu kişilerin Amerikalıların çoğunluğunu temsil etmediğini belirterek, "Bu gösteriler tarafından baskı altına alınmayacağız. Doğru olanı yapacağız ve bu savaşı kendi iyiliğimiz için, insanlık ve medeniyet için kazanacağız" dedi.