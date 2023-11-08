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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231108/netanyahu-rehinelerimiz-serbest-birakilmadan-ateskes-olmayacak-1077215497.html
Netanyahu: Rehinelerimiz serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak
Netanyahu: Rehinelerimiz serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki esirler serbest bırakılana kadar ateşkes yapmayacaklarını tekrarladı. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T23:45+0300
2023-11-08T23:45+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
yerleşim
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
batı şeria
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İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin yerel yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara harekatının “iyi ilerlediğini ve iyi sonuçlar aldığını” savunan Netanyahu, “Her yönden duyduğumuz boş dedikoduları bir kenara bırakıp net bir şeyi tekrarlamak istiyorum: Rehinelerimiz serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak” dedi.Netanyahu, “Bunun dışında (söylenen) her şey boştur” ifadesi kullandı.'Bir avuç fanatik (yerleşimci) İsrail’e ağır zarar veriyor'İsrail güçleri ve istihbaratının, Batı Şeria’da “terörün bastırılmasını” büyük bir titizlikle yaptığını ifade eden Netanyahu, aynı zamanda Batı Şeria’nın ikinci bir çatışma sahasına dönüşmesini engellemek istediklerini vurguladı.İsrail Başbakanı, Batı Şeria’da son dönemde giderek artan ve uluslararası alanda tepki çeken Yahudi yerleşimci şiddetine de değindi.Netanyahu, “Buradaki halkı (Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimciler) temsil etmeyen bir avuç fanatik, İsrail’e uluslararası alanda ağır zarar veriyor” diye konuştu.Öte yandan Netanyahu, İsrail hükümetinin Sosyal ve Ekonomik Kabinesi'nin toplantısında da konuştu.İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki gelişmelere ve bunun ülke ekonomisine yansımalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, ülkede sivil yardımlar için yaklaşık 13 milyar şekel (yaklaşık 3,4 milyar dolar) tutarında bütçe sunacaklarını duyurdu.Bunun büyük bir rakam olduğunu belirten Netanyahu, “Mesela koronavirüs döneminde harcadığımızın dört katını işletmeler için harcıyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231108/netanyahu-kacirilanlarin-tamami-serbest-birakilana-kadar-ateskes-olmayacak-1077170160.html
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Netanyahu: Rehinelerimiz serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak

23:45 08.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIİsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki esirler serbest bırakılana kadar ateşkes yapmayacaklarını tekrarladı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin yerel yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara harekatının “iyi ilerlediğini ve iyi sonuçlar aldığını” savunan Netanyahu, “Her yönden duyduğumuz boş dedikoduları bir kenara bırakıp net bir şeyi tekrarlamak istiyorum: Rehinelerimiz serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak” dedi.
Netanyahu, “Bunun dışında (söylenen) her şey boştur” ifadesi kullandı.

'Bir avuç fanatik (yerleşimci) İsrail’e ağır zarar veriyor'

İsrail güçleri ve istihbaratının, Batı Şeria’da “terörün bastırılmasını” büyük bir titizlikle yaptığını ifade eden Netanyahu, aynı zamanda Batı Şeria’nın ikinci bir çatışma sahasına dönüşmesini engellemek istediklerini vurguladı.
İsrail Başbakanı, Batı Şeria’da son dönemde giderek artan ve uluslararası alanda tepki çeken Yahudi yerleşimci şiddetine de değindi.
Netanyahu, “Buradaki halkı (Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimciler) temsil etmeyen bir avuç fanatik, İsrail’e uluslararası alanda ağır zarar veriyor” diye konuştu.
Öte yandan Netanyahu, İsrail hükümetinin Sosyal ve Ekonomik Kabinesi'nin toplantısında da konuştu.
İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki gelişmelere ve bunun ülke ekonomisine yansımalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, ülkede sivil yardımlar için yaklaşık 13 milyar şekel (yaklaşık 3,4 milyar dolar) tutarında bütçe sunacaklarını duyurdu.
Bunun büyük bir rakam olduğunu belirten Netanyahu, “Mesela koronavirüs döneminde harcadığımızın dört katını işletmeler için harcıyoruz” dedi.
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu: Kaçırılanların tamamı serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacak
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