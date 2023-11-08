https://sputniknews.com.tr/20231108/netanyahu-kacirilanlarin-tamami-serbest-birakilana-kadar-ateskes-olmayacak-1077170160.html

Netanyahu: Kaçırılanların tamamı serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacak

Netanyahu: Kaçırılanların tamamı serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacak

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki esirler serbest bırakılana katar ateşkes yapmayacaklarını söyledi. 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T00:28+0300

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israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil-filistin

israil

gazze

gazze şeridi

hamas

hamas

hamas

hamas hareketi

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Netanyahu, İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki gelişmelere ilişkin Tel Aviv’de basın açıklaması yaptı.Bombardıman altındaki Gazze’de büyüyen insani kriz nedeniyle yapılan ateşkes çağrılarına karşı Hamas’ın elindeki İsrailli esirlere işaret eden Netanyahu, “Kaçırılanların tamamı serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacak” dedi.İsrail ordusunun 31 Ekim’de Gazze’ye başlattığı kara harekatında ilerleme kaydettiğini ileri süren Netanyahu, “Hamas, asla ulaşamayacağımızı düşündüğü yerlere ulaştığımızı görüyor. Gazze şehri kuşatıldı. İçinde faaliyet gösteriyoruz, Hamas üzerindeki baskıyı her gün, her saat derinleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılmadan Gazze’ye yakıt girişine de izin vermeyeceklerini söyledi.Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmaları da değerlendiren Netanyahu, Hizbullah’tan gelecek “her türlü saldırıya ağır ateşle karşılık vereceklerini” kaydetti.Netanyahu, daha önce Hizbullah’a karşı yaptığı uyarıyı tekrarlayarak, “Hizbullah savaşa girmeyi seçerse en büyük hatasını yapmış olacak” diye konuştu.

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israil

gazze

gazze şeridi

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benyamin netanyahu, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi