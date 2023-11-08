https://sputniknews.com.tr/20231108/netanyahu-kacirilanlarin-tamami-serbest-birakilana-kadar-ateskes-olmayacak-1077170160.html
Netanyahu: Kaçırılanların tamamı serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacak
Netanyahu: Kaçırılanların tamamı serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacak
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki esirler serbest bırakılana katar ateşkes yapmayacaklarını söyledi. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T00:28+0300
2023-11-08T00:28+0300
2023-11-08T00:28+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil-filistin
israil
gazze
gazze şeridi
hamas
hamas
hamas
hamas hareketi
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Netanyahu, İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki gelişmelere ilişkin Tel Aviv’de basın açıklaması yaptı.Bombardıman altındaki Gazze’de büyüyen insani kriz nedeniyle yapılan ateşkes çağrılarına karşı Hamas’ın elindeki İsrailli esirlere işaret eden Netanyahu, “Kaçırılanların tamamı serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacak” dedi.İsrail ordusunun 31 Ekim’de Gazze’ye başlattığı kara harekatında ilerleme kaydettiğini ileri süren Netanyahu, “Hamas, asla ulaşamayacağımızı düşündüğü yerlere ulaştığımızı görüyor. Gazze şehri kuşatıldı. İçinde faaliyet gösteriyoruz, Hamas üzerindeki baskıyı her gün, her saat derinleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılmadan Gazze’ye yakıt girişine de izin vermeyeceklerini söyledi.Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmaları da değerlendiren Netanyahu, Hizbullah’tan gelecek “her türlü saldırıya ağır ateşle karşılık vereceklerini” kaydetti.Netanyahu, daha önce Hizbullah’a karşı yaptığı uyarıyı tekrarlayarak, “Hizbullah savaşa girmeyi seçerse en büyük hatasını yapmış olacak” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231108/irakli-sii-gruplar-deyr-ez-zordaki-abd-ussune-saldirdi-1077160396.html
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benyamin netanyahu, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi
Netanyahu: Kaçırılanların tamamı serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacak
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki esirler serbest bırakılana katar ateşkes yapmayacaklarını söyledi.
Netanyahu, İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki gelişmelere ilişkin Tel Aviv’de basın açıklaması yaptı.
Bombardıman altındaki Gazze’de büyüyen insani kriz nedeniyle yapılan ateşkes çağrılarına karşı Hamas’ın elindeki İsrailli esirlere işaret eden Netanyahu, “Kaçırılanların tamamı serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacak” dedi.
İsrail ordusunun 31 Ekim’de Gazze’ye başlattığı kara harekatında ilerleme kaydettiğini ileri süren Netanyahu, “Hamas, asla ulaşamayacağımızı düşündüğü yerlere ulaştığımızı görüyor. Gazze şehri kuşatıldı. İçinde faaliyet gösteriyoruz, Hamas üzerindeki baskıyı her gün, her saat derinleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılmadan Gazze’ye yakıt girişine de izin vermeyeceklerini söyledi.
Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmaları da değerlendiren Netanyahu, Hizbullah’tan gelecek “her türlü saldırıya ağır ateşle karşılık vereceklerini” kaydetti.
Netanyahu, daha önce Hizbullah’a karşı yaptığı uyarıyı tekrarlayarak, “Hizbullah savaşa girmeyi seçerse en büyük hatasını yapmış olacak” diye konuştu.