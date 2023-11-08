https://sputniknews.com.tr/20231108/irakli-sii-gruplar-deyr-ez-zordaki-abd-ussune-saldirdi-1077160396.html
Iraklı Şii gruplar, Deyr ez Zor'daki ABD üssüne saldırdı
Iraklı Şii gruplar, Deyr ez Zor'daki ABD üssüne saldırdı
Irak'taki Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan İslami Direniş Örgütü, Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor kentinde konuşlu ABD askeri üssüne İHA'larla... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T00:01+0300
2023-11-08T00:01+0300
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patrick ryder
insansız hava aracı (iha)
suriye
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Washington'dan gönderilen uyarı mesajlarına rağmen ABD'nin Suriye ve Irak'taki askeri üslerine yönelik saldırılar devam ediyor.Yazılı bir açıklama yayınlayan İslami Direniş Örgütü, "Savaşçılarımız, Suriye'de işgal altındaki Amerikan üssü Green Village'e İHA'lar yardımıyla saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı.Örgüt, Green Village askeri üssünün bugün hedef aldıkları 3. ABD üssü olduğunun altını çizdi.ABD ordusunun Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 noktası bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması sonrası son haftalarda ABD'nin Suriye ve Irak'taki üsleri sıkça hedef alınmaya başladı.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve personelini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırılara cevap vermeye hazır olduğu uyarısında bulundu ancak bu uyarı bölgedeki silahlı grupları durdurmadı.
https://sputniknews.com.tr/20231105/bagdatta-abd-disisleri-bakani-blinkenin-ziyareti-protesto-ediyor-1077106207.html
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abd, irak, abd üssü, antony blinken, patrick ryder, insansız hava aracı (iha), suriye
abd, irak, abd üssü, antony blinken, patrick ryder, insansız hava aracı (iha), suriye
Iraklı Şii gruplar, Deyr ez Zor'daki ABD üssüne saldırdı
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Irak'taki Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan İslami Direniş Örgütü, Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor kentinde konuşlu ABD askeri üssüne İHA'larla saldırdıklarını açıkladı.
Washington'dan gönderilen uyarı mesajlarına rağmen ABD'nin Suriye ve Irak'taki askeri üslerine yönelik saldırılar devam ediyor.
Yazılı bir açıklama yayınlayan İslami Direniş Örgütü, "Savaşçılarımız, Suriye'de işgal altındaki Amerikan üssü Green Village'e İHA'lar yardımıyla saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı.
Örgüt, Green Village askeri üssünün bugün hedef aldıkları 3. ABD üssü olduğunun altını çizdi.
ABD ordusunun Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 noktası bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması sonrası son haftalarda ABD'nin Suriye ve Irak'taki üsleri sıkça hedef alınmaya başladı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve personelini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırılara cevap vermeye hazır olduğu uyarısında bulundu ancak bu uyarı bölgedeki silahlı grupları durdurmadı.