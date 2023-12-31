https://sputniknews.com.tr/20231231/tcg-anadoludan-kizilelmaya-turkiyenin-2023-savunma-karnesi-1078913910.html

TCG Anadolu'dan Kızılelma'ya: Türkiye'nin 2023 'savunma karnesi'

TCG Anadolu'dan Kızılelma'ya: Türkiye'nin 2023 'savunma karnesi'

Türk savunma sanayii 2023 yılında bir çok başarıya imza attı. 2023 yılının savunma sanayi projeleri nelerdi? Bu alanda hangi gelişmeler yaşandı? Sputnik... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T13:48+0300

2023-12-31T13:48+0300

2023-12-31T13:48+0300

2023'te neler oldu?

savunma

türkiye

tcg anadolu gemisi

tcg gökova

tcg yildirim

tcg göksu

kaan

kaan

milli

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Türk savunma ve hava sanayii, 2023 yılının ilk 11 ayında 4.8 milyar dolar ihracat ile rekor kırdı. Yıl sonuna kadar ihracat rakamının 5 milyar doları geçeceği tahmin ediliyor.Savunma sanayiinde bu yıla özellikle ASELSAN ve ROKETSAN tarafından yapılan modernizasyonlar, yeni elektronik harp sistemleri, TCG Anadolu, SİHA ve amfibi hücum gemisi ile Milli Muharip Uçak Kaan damgasını vurdu.İhracat rakamları geçen yılın üzerine çıkmışken, dört Türk şirketi, dünyadaki en büyük savunma sanayii şirketleri listesinde ilk yüze girmeyi başardı.Sputnik Türkiye, 2023 yılında savunma sanayiinde gerçekleşen önemli gelişmeleri derledi:9 OcakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan yatırımlar sonucunda savunma sanayisinin yüzde 80 yerli üretime geçtiğini açıkladı.21 Ocakİspanyol Navantia firmasıyla imzalanan sözleşme kapsamında Sedef Tersanesi'nde inşa edilen amfibi hücum, SİHA ve helikopter gemisi TCG Anadolu'nun geçici teslim töreni gerçekleştirildi.26 OcakRoketsan, M60A3 tanklarının modernizasyonu kapsamında otomatik doldurucuya sahip 105mm MZK Taret geliştirdi. MZK Tareti ile M60A3 tanklarının ağırlığı azaltıldı.27 OcakBatu Güç Grubu'nun Altay tankı için geliştirdiği yerli motor ilk kez çalıştırıldı.30 OcakGüney Koreli SNT Heavy Industries şirketi ile BMC arasında, ALTAY Tankı’nda kullanılacak 1500 beygirlik otomatik şanzımanın tedariki için sözleşme imzalandı. Almanya’nın ambargosu sebebiyle Altay ana muharebe tankı, 2018’den beri seri üretime geçememişti.2 ŞubatTUSAŞ tarafından geliştirilen ilk jet motorlu hafif taarruz uçağı Hürjet'in motor çalıştırma denemesi başarıyla gerçekleştirildi.Türk Donanması’nın envanterinde aktif hizmette bulunan 4 adet Gür sınıfı denizaltı için yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Sualtı Savaş Yönetim Sistemi ve AKYA torpido entegrasyonu için TÜBİTAK BİLGEM ile sözleşme imzalandı.15 ŞubatCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde, “Milli Muharip Uçak Grup Başkanlığı” kuruldu. Grubun sadece Milli Muharip Uçak Projesi’ne odaklanacağı açıklandı.4 MartTCG Anadolu amfibi hücum ve SİHA gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne resmen devredildi. TCG Anadolu, savunma amaçlı gemisavar ve uçaksavar füzelerinin yanı sıra, güvertesinde 10'dan fazla SİHA ve helikopter taşıma kapasitesine sahip. Öte yandan TCG Anadolu, hangarında çıkarma gemileri yahut daha fazla SİHA ve helikopter taşıyabildiği açıklandı.16 MartTürkiye'nin parasını ödediği halde ABD tarafından F-35 projesinden çıkarılmasından sonra hız kazanan Milli Muharip Uçak, ilk kez motor çalıştırdı. F110 motorunu kullanan prototip, pistte ilerleyerek taksi testini başarıyla gerçekleştirdi.27 MartKatlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu'da kullanılmak üzere geliştirilen Bayraktar TB3 Siha sisteminin prototipi ilk kez görüntülendi. TB3, TCG Anadolu'nun güvertesinden kalkış ve iniş yaparak hem gözetleme, hem taarruz görevleri icra edebilecek.30 MartYerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı, test programı kapsamında Orta İrtifa Sistem Tanımlama testini başarıyla tamamladı. Kızılelma, 20 bin feet irtifaya çıkmayı başardı.31 MartCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında geliştirilen ALKAR 120mm Havan Silah Sistemi monteli VURAN Zırhlı Havan Atıcı araçlar, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi. Otomatik havan sistemi ile teçhiz edilen Vuran araçları, mobil havan yeteneği ile Jandarma'nın terörle mücadelesinde ateş destek gücünü artırmayı hedefliyor.6 NisanMİLGEM projesi kapsamında İstif sınıfı fırkateynlerin ikinci, üçüncü ve dördüncü gemileri için imzalar atıldı. Üç geminin üç ayrı tersanede inşa edileceği ve 36 ay içinde envantere gireceği bildirildi.10 NisanTCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle resmen hizmete girdi. TCG Anadolu, bu gelişmeyle dünyanın ilk SİHA gemisi olarak hizmete girmiş oldu.15 NisanTürkiye'nin ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE uzaya fırlatıldı. ÜBİTAK UZAY uçuş tarafından geliştirilen gözlem uydusu İMECE'nin beş yıllık hizmet ömrü boyunca hem savunma hem de afet yönetiminde görev alacağı ifade edildi.Roketsan Balistik Koruma Merkezi, Altay ana muharebe tankı için yeni nesil hibrit zırh geliştirdi. ROKETSAN'ın yeni zırhının Altay tankının testlerinde kullanılacağı açıklandı.19 NisanKızılelma insansız savaş uçağı, iniş takımlarını gövde içine alarak yüksek hızlarda manevra yaptı. Bu testi de başarıyla geçen Kızılelma, iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamlamış oldu.25 NisanTUSAŞ'ın geliştirdiği Türk yapımı ilk jet motorlu uçak HÜRJET, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. HÜRJET'in savaş pilotları için eğitim uçağı ve aynı zamanda hafif taarruz görevlerinde kullanılacağı ifade edildi.12 MayısASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli uzun menzilli hava savunma sistemi Siper'in son test atışı başarıyla gerçekleştirildi.13 MayısASELSAN'ın geliştirdiği ileri teknoloji Yakın Hava Savunma Sistemi GÖKDENİZ'in, MİLGEM-5 projesi kapsamında fabrika kabul testleri tamamlandı. GÖKDENİZ, hem gemisavar füzelerini, hem helikopterleri, hem uçakları, hem İHA'ları hem de gerekirse su üstü araçları vurabilecek şekilde tasarlandı.21 MayısKosova Güvenlik Gücü'ne Roketsan OMTAS tanksavar füzesi, BMC Vuran taktik tekerlekli zırhlı araç, ASELSAN ALKAR 120mm otomatik havan sistemi ve MKE PMT-76 makineli tüfek ihracatı gerçekleştirildi.23 MayısTürkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un 2. test atışı Rize-Artvin Havalimanı'ndan başarıyla gerçekleştirildi. 561 kilometre menzile sahip Tayfun füzesinin, bilhassa Doğu Akdeniz ve Ege'de güç dengelerini değiştireceği belirtildi.1 HaziranTCG Anadolu, diğer savaş gemileriyle birlikte Aksaz Deniz Üssü açıklarındaki ilk kez bir tatbikatta yer aldı. TCG Anadolu’dan helikopterler ve çıkarma gemileri ile karaya asker çıkarılan bu manevralarda, amfibi hücum kapasitesine ilişkin bu talimlerin görüntüleri de yayınlandı.16 HaziranRoketsan’ın 105mm MZK taretleri ile modernize ettiği M60A3 tanklarının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimatı başladı. Modernizasyon işlemi ile tankın ağırlığı bir buçuk ton azaldı. Roketsan’ın geliştirdiği MZK taretleri ayrıca reaktif zırh ve otomatik doldurucu gibi yüksek teknolojiler sayesinde M60A3 tanklarının harp kabiliyetini artırdı.20 HaziranİSTİF Sınıfı Fırkateyn Projesi kapsamında inşa edilen TCG İstanbul Fırkateyni, limandan ayrıldı ve deniz testlerine başladı. MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen TCG İstanbul’a entegre edilen, Roketsan'ın geliştirdiği Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS ilk kez görüntülendi.26 HaziranTürkiye'nin uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi Siper Ürün-2’nin ilk test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Siper Ürün-2 olarak adlandırılan bu yeni Siper sistemi, önceki versiyonuna göre daha uzun menzile sahip olmasıyla dikkat çekti.5 TemmuzKoluman Otomotiv Endüstri A.Ş. tarafından üretilen 8x8 zırhlı konteyner taşıyıcı Derman, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.14 TemmuzOrta Afrika ülkesi Çad'ın sipariş ettiği 3 Hürkuş uçağı ve 2 ANKA SİHA teslim edildi.26 TemmuzTUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA SİHA'ların, Kazakistan'daki testleri başladı. Testlerin 2024'te kadar süreceği aktarılırken, Kazak yetkililerin ANKA SİHA alımı konusunda istekli olduğu belirtildi.27 Temmuz7 AğustosSavunma sanayisinde dünyada ilk 100'e giren Türk şirketlerinin sayısı dörde yükseldi. ASELSAN 47'inci sırada yer alırken, onu TUSAŞ, ROKETSAN ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) izledi.15 AğustosRoketsan ile STM arasında Türk Deniz Kuvvetleri emrindeki 11 platforma ATMACA gemisavar füze sistemlerinin entegre edilmesine ilişkin sözleşme imzalandı.31 AğustosBMC, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Yeni Nesil FIRTINA Obüsü teslimatı gerçekleştirildi. Toplam sekiz adet obüsün TSK'ya teslim edildiği bildirildi.5 EylülRoketsan tarafından geliştirilen KARAOK güdümlü tanksavar füzesi, Malezya'ya ihraç edildi. Malezya'nın en az 108 füze satın alacağı bildirildi.13 EylülRoketsan yapımı milli gemisavar füzesi ATMACA'nın ilk seri üretim teslimatları, Türk Deniz Kuvvetleri’ne gerçekleştirildi.29 EylülMilli Muharip Uçak KAAN'ın mekanik testlerinde önemli bir gelişme yaşandı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın fırlatma koltuğunun ilk testi başarıyla geçtiğini belirtti.4 EkimTürkiye’nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET'in after burner ve pas geçme testleri başarıyla gerçekleştirildi. Hem eğitim hem de hafif taarruz uçağı olarak kullanılacak HÜRJET’in, 2025’te envantere girmesi planlanıyor.13 EkimBMC tarafından geliştirilen VURAN taktik tekerlekli zırhlı araç, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç edildi.15 EkimMakine Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatı, Açık Deniz Karakol Gemisi için yapıldı. 76/62 milimetre olan Milli Deniz Topu, Türk Deniz Kuvvetleri'ni alanında dışa bağımlılıktan kurtarmayı hedefliyor. Dakikada 80 atım yapabilen Milli Deniz Topu, su üstü hedeflere karşı 20 kilometreye kadar etkili.27 EkimKatlanabilir kanatlarıyla TCG Anadolu'da kullanılması beklenen TB3 SİHA ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Orta irtifalı yüksek dayanıklılığa sahip TB3 SİHA'nın 280 kilo mühimmat taşıyabileceği, yaklaşık iki bin kilometre mesafeye kadar uçabileceği ve birçok çeşit füzeyi kullanabileceği kaydedildi.19 KasımASELSAN tarafından yürütülen Helikopter Elektronik Harp Sistemi projesi kapsamında, TSK envanterindeki Eurocopter AS532-Cougar helikopterleri için prototip entegrasyon ve test kabulü tamamlandı. ASELSAN'ıng eliştirdiği Helikopter Elektronik Harp Sistemi, tehditleri tespit edip uygun tedbirleri uygulayarak hava araçlarına ileri düzey güvenlik sağlıyor.23 KasımASELSAN, geliştirdiği YENER Mayın/El Yapımı Patlayıcı Tespit araçlarını, SERHAT Seyyar Havan Tespit radarlarını ve NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe araçlarını, Türk Kara Kuvvetleri'ne teslim etti.25 KasımTürk savunma sanayisine yönelik Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlardan sonra başlatılan proje kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 yüksek çözünürlüklü elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi için seri üretim tarihi açıklandı. Testleri başarıyla tamamlayan ASELFLIR-500'ün Şubat 2024'te seri üretime geçeceği ve Türk SİHA'larının göklerdeki gözü olacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.2 AralıkTürk savunma ve havacılık sanayii sektörünün 2023 ocak ve kasım ayları arasında toplam 4,8 milyar dolarlık ihracat yaparak rekor kırdığı açıklandı. Sektörün ihracatının yıl sonuna dek beş milyar doları aşması bekleniyor.13 AralıkROKETSAN tarafından modernize edilen Leopard 2A4-T1 ana muharebe tankları, ilk kez köprü ve şnorkel ile nehir geçişi yaparken görüntülendi. Modernize edilen tankların, tatbikatı başarıyla tamamladığı ifade edilirken, talimlerde FNSS tarafından milli imkanlarla geliştirilen SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü kullanıldığı açıklandı.16 AralıkMillî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk test uçuşunu 27 Aralık'ta gerçekleştireceğini duyurdu. Türk yapımı 5'inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak KAAN'ın, üst seviye gizlilik teknolojisi ile F-35'e muadil olması hedefleniyor.27 Aralık Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuş tarihi ertelendi. 28 Aralık TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağının ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Gizlilik teknolojisiyle donatılan ANKA-3'ün, yüksek yük taşıma kapasitesi ile 40 bin fite kadar çıkarak görev yapabileceği ve en az 10 saat havada kalabileceği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231231/yilsonu-2023te-resesyonlar-diplomatik-ve-politik-hamleler-enerjinin-seyrini-nasil-etkiledi--1078904400.html

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