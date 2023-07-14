https://sputniknews.com.tr/20230714/hurkus-ve-ankalar-cad-hava-kuvvetlerine-teslim-edildi-1073531735.html
HÜRKUŞ ve ANKA'lar Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
HÜRKUŞ ve ANKA'lar Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 3 adet HÜRKUŞ ve 2 ADET ANKA İHA'yı Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim etti. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T11:21+0300
2023-07-14T11:21+0300
2023-07-14T11:22+0300
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli üretim hava araçlarının yurt dışı teslimatlarına devam ediyor. Kurumun sosyal medya hesabından, teslimatlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 3 adet HÜRKUŞ ve 2 adet ANKA İHA'nın Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230621/tusas-acikladi-anka-dort-ulkede-daha-gorev-alacak-1072707991.html
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hürkuş-c, hürkuş , anka, çad
HÜRKUŞ ve ANKA'lar Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
11:21 14.07.2023 (güncellendi: 11:22 14.07.2023) Abone ol
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 3 adet HÜRKUŞ ve 2 ADET ANKA İHA'yı Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim etti.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli üretim hava araçlarının yurt dışı teslimatlarına devam ediyor.
Kurumun sosyal medya hesabından, teslimatlara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, 3 adet HÜRKUŞ ve 2 adet ANKA İHA'nın Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiği kaydedildi.