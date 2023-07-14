https://sputniknews.com.tr/20230714/hurkus-ve-ankalar-cad-hava-kuvvetlerine-teslim-edildi-1073531735.html

HÜRKUŞ ve ANKA'lar Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

HÜRKUŞ ve ANKA'lar Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 3 adet HÜRKUŞ ve 2 ADET ANKA İHA'yı Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim etti. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T11:21+0300

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli üretim hava araçlarının yurt dışı teslimatlarına devam ediyor. Kurumun sosyal medya hesabından, teslimatlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 3 adet HÜRKUŞ ve 2 adet ANKA İHA'nın Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230621/tusas-acikladi-anka-dort-ulkede-daha-gorev-alacak-1072707991.html

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