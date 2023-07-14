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HÜRKUŞ ve ANKA'lar Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
HÜRKUŞ ve ANKA'lar Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 3 adet HÜRKUŞ ve 2 ADET ANKA İHA'yı Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim etti. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli üretim hava araçlarının yurt dışı teslimatlarına devam ediyor. Kurumun sosyal medya hesabından, teslimatlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 3 adet HÜRKUŞ ve 2 adet ANKA İHA'nın Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiği kaydedildi.
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HÜRKUŞ ve ANKA'lar Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

11:21 14.07.2023 (güncellendi: 11:22 14.07.2023)
© AAANKA
ANKA - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AA
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 3 adet HÜRKUŞ ve 2 ADET ANKA İHA'yı Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim etti.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli üretim hava araçlarının yurt dışı teslimatlarına devam ediyor.
Kurumun sosyal medya hesabından, teslimatlara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, 3 adet HÜRKUŞ ve 2 adet ANKA İHA'nın Çad Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiği kaydedildi.
ANKA - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
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21 Haziran , 15:46
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