TUSAŞ açıkladı: ANKA dört ülkede daha görev alacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve İYİ Parti'deki sürpriz istifa!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücrette zam oranı belli oldu
12:45
44 dk
ANKARA FARKI
Yeni asgari ücret
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Blinken'ın Pekin ziyaretinden ne çıktı?
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Siyasetin gündemi değişim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
102 dk
Z RAPORU
Yeni asgari ücret
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ekonomideki gelişmeler!
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücret zamlandı, gözler memur maaşlarında
12:48
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
ABD'nin Ortadoğu çabası
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230621/tusas-acikladi-anka-dort-ulkede-daha-gorev-alacak-1072707991.html
TUSAŞ açıkladı: ANKA dört ülkede daha görev alacak
TUSAŞ açıkladı: ANKA dört ülkede daha görev alacak
TUSAŞ ANKA Ürün Başmühendisi Ziya Doğan tarafından yapılan açıklamada, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava aracı ANKA'nın, bu yıl 4... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T15:46+0300
2023-06-21T15:46+0300
savunma
anka
anka-s
iha
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/0d/1051716221_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_86507d97318e26f2e93642f3d4e77d8f.jpg
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dünyanın önde gelen havacılık buluşmalarından ParisAirshow'da ANKA ürün ailesinin uydu kontrollü üyesini sergiliyor.TUSAŞ ANKA Ürün Başmühendisi Ziya Doğan, 16 yılı aşkın süredir projede görev yaptığını söyledi."ANKA bizim ilk göz ağrımız, göz bebeğimiz." diyen Doğan, aracın ilk uçuşunun 2010, ilk teslimatının ise 2017 yılında yapıldığını anımsattı.Doğan, ANKA projesinde geliştirmeyi hiç bırakmadıklarını belirterek, 2021 yılında "operatif ANKA" olacak şekilde aracı bir anlamda güncelledikleri bilgisini verdi. ANKA'nın havada kalış süresinin 30 saatin üzerine çıktığını, platform üzerinde birçok yerlileştirme faaliyeti gerçekleştirildiğini, 4 farklı kameranın entegre edildiğini anlatan Doğan, yabancı menşeli sistemleri tüm sensörler, haberleşme link setleri dahil bütünüyle yerlileştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.Doğan, yurt içinde 4 kullanıcıya ANKA'ları teslim ettiklerine dikkati çekerek, "ANKA'nın toplam uçuş süresi yaklaşık 200 bin saati buldu." dedi.Aracın harp ortamında ciddi bir deneyimine sahip olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:"Yurt dışında bir kullanıcımız ANKA'yı aktif olarak kullanıyor. 2023'ün kalan kısmında 4 ülkede daha teslimatlarımızı yapacağız ve buralarda ANKA aktif olarak kullanılmaya başlanacak. 2024 yılında da bu ülkelere bir ülkeyi daha katmayı hedefliyoruz. Bu ülkelerin hepsiyle sözleşmeler yapıldı ve teslimatlar gerçekleştirilecek."ANKA'da tüm müşteri ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde uçak üzerindeki entegrasyon faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Doğan, bu kapsamda radar sistemlerini çoklamaya, kullanıcı ihtiyaçlarına göre yeni sistemler entegre etmeye, kamera ve uydu anten setlerini platforma kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.Ziya Doğan, ANKA'nın ihracat başarılarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:"İhracat başarısının arkasında yatan en önemli özelliğin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere özveriyle çalışan bir ekip olduğunu düşünüyorum. Kullanıcı bizden aslında bir çözüm bekliyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında bize 'Ne yapabilirsiniz?' diye soruyorlar. Önce yerli çözümlerle, yapamıyorsak yabancı çözümlerle kullanıcının ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde, tümüyle ona odaklanarak tasarım ve üretim faaliyetlerini başlatıyoruz."Yürüttükleri temaslar ve görüşmelerden yola çıkarak ANKA'ya ilginin çok fazla olduğunu vurgulayan Doğan, heyetlerin geçmişe göre daha spesifik sorular sorduklarını, ihtiyaçlara hızlı cevap verilebiliyor olmasının da insansız sistemlere ilgiyi artırdığını söyledi. Doğan, "ANKA hayatına keşif-gözetleme sistemi olarak başlamıştı, sonrasında elektronik harp, deniz üstü harbi, hava-yer taarruz gibi çoklu rol özellikleri ekledik. Bu özellikler tüm ülkelerin dikkatini çekiyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bizden talepte bulunuyorlar." diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/0d/1051716221_182:0:830:486_1920x0_80_0_0_2e959330ad5772f3769e1db2297a7c36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
anka, anka-s, iha, ihracat
anka, anka-s, iha, ihracat

TUSAŞ açıkladı: ANKA dört ülkede daha görev alacak

15:46 21.06.2023
© AAANKA
ANKA - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© AA
Abone olTelegram
TUSAŞ ANKA Ürün Başmühendisi Ziya Doğan tarafından yapılan açıklamada, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava aracı ANKA'nın, bu yıl 4 ülkede daha görev üstleneceği belirtildi. Aracın ilk uçuşunun 2010, ilk teslimatının ise 2017 yılında yapıldığını hatırlatan Doğan, ''ANKA bizim ilk göz ağrımız, göz bebeğimiz'' dedi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dünyanın önde gelen havacılık buluşmalarından ParisAirshow'da ANKA ürün ailesinin uydu kontrollü üyesini sergiliyor.
TUSAŞ ANKA Ürün Başmühendisi Ziya Doğan, 16 yılı aşkın süredir projede görev yaptığını söyledi.
"ANKA bizim ilk göz ağrımız, göz bebeğimiz." diyen Doğan, aracın ilk uçuşunun 2010, ilk teslimatının ise 2017 yılında yapıldığını anımsattı.
Doğan, ANKA projesinde geliştirmeyi hiç bırakmadıklarını belirterek, 2021 yılında "operatif ANKA" olacak şekilde aracı bir anlamda güncelledikleri bilgisini verdi. ANKA'nın havada kalış süresinin 30 saatin üzerine çıktığını, platform üzerinde birçok yerlileştirme faaliyeti gerçekleştirildiğini, 4 farklı kameranın entegre edildiğini anlatan Doğan, yabancı menşeli sistemleri tüm sensörler, haberleşme link setleri dahil bütünüyle yerlileştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.
Doğan, yurt içinde 4 kullanıcıya ANKA'ları teslim ettiklerine dikkati çekerek, "ANKA'nın toplam uçuş süresi yaklaşık 200 bin saati buldu." dedi.
Aracın harp ortamında ciddi bir deneyimine sahip olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:
"Yurt dışında bir kullanıcımız ANKA'yı aktif olarak kullanıyor. 2023'ün kalan kısmında 4 ülkede daha teslimatlarımızı yapacağız ve buralarda ANKA aktif olarak kullanılmaya başlanacak. 2024 yılında da bu ülkelere bir ülkeyi daha katmayı hedefliyoruz. Bu ülkelerin hepsiyle sözleşmeler yapıldı ve teslimatlar gerçekleştirilecek."
ANKA'da tüm müşteri ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde uçak üzerindeki entegrasyon faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Doğan, bu kapsamda radar sistemlerini çoklamaya, kullanıcı ihtiyaçlarına göre yeni sistemler entegre etmeye, kamera ve uydu anten setlerini platforma kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
Ziya Doğan, ANKA'nın ihracat başarılarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:
"İhracat başarısının arkasında yatan en önemli özelliğin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere özveriyle çalışan bir ekip olduğunu düşünüyorum. Kullanıcı bizden aslında bir çözüm bekliyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında bize 'Ne yapabilirsiniz?' diye soruyorlar. Önce yerli çözümlerle, yapamıyorsak yabancı çözümlerle kullanıcının ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde, tümüyle ona odaklanarak tasarım ve üretim faaliyetlerini başlatıyoruz."
Yürüttükleri temaslar ve görüşmelerden yola çıkarak ANKA'ya ilginin çok fazla olduğunu vurgulayan Doğan, heyetlerin geçmişe göre daha spesifik sorular sorduklarını, ihtiyaçlara hızlı cevap verilebiliyor olmasının da insansız sistemlere ilgiyi artırdığını söyledi. Doğan, "ANKA hayatına keşif-gözetleme sistemi olarak başlamıştı, sonrasında elektronik harp, deniz üstü harbi, hava-yer taarruz gibi çoklu rol özellikleri ekledik. Bu özellikler tüm ülkelerin dikkatini çekiyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bizden talepte bulunuyorlar." diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала