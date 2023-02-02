https://sputniknews.com.tr/20230202/turkiyenin-jet-egitim-ucagi-hurjet-motorunu-calistirdi-sira-ucusta-1066484448.html
Türkiye'nin jet eğitim uçağı Hürjet motorunu çalıştırdı: 'Sıra uçuşta'
Türkiye'nin jet eğitim uçağı Hürjet motorunu çalıştırdı: 'Sıra uçuşta'
Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet havalanmak için gün sayarken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den bir paylaşım geldi. Demir, ''Hürjet'in... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T12:35+0300
2023-02-02T12:35+0300
2023-02-02T12:35+0300
savunma
türkiye
ismail demir
hürkuş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103973/41/1039734113_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_59d573c60a298c872384d32097ac9ced.jpg
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Hürjet'in motorunu çalıştırdığını belirterek, "Artık sıra uçuşta." ifadesini kullandı.İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hürjet'teki son gelişmeye ilişkin bilgi verdi.Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayisi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hürjet motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta." değerlendirmesinde bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103973/41/1039734113_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_6d2b21c69a4d758c6c9289fb15bac3de.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, ismail demir, hürkuş
türkiye, ismail demir, hürkuş
Türkiye'nin jet eğitim uçağı Hürjet motorunu çalıştırdı: 'Sıra uçuşta'
Abone ol
Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet havalanmak için gün sayarken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den bir paylaşım geldi. Demir, ''Hürjet'in motorunu çalıştırdığını belirterek, "Artık sıra uçuşta." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Hürjet'in motorunu çalıştırdığını belirterek, "Artık sıra uçuşta." ifadesini kullandı.
İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hürjet'teki son gelişmeye ilişkin bilgi verdi.
Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayisi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hürjet motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta." değerlendirmesinde bulundu.