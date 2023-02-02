https://sputniknews.com.tr/20230202/turkiyenin-jet-egitim-ucagi-hurjet-motorunu-calistirdi-sira-ucusta-1066484448.html

Türkiye'nin jet eğitim uçağı Hürjet motorunu çalıştırdı: 'Sıra uçuşta'

Türkiye'nin jet eğitim uçağı Hürjet motorunu çalıştırdı: 'Sıra uçuşta'

Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet havalanmak için gün sayarken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den bir paylaşım geldi. Demir, ''Hürjet'in... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T12:35+0300

2023-02-02T12:35+0300

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savunma

türkiye

ismail demir

hürkuş

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Hürjet'in motorunu çalıştırdığını belirterek, "Artık sıra uçuşta." ifadesini kullandı.İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hürjet'teki son gelişmeye ilişkin bilgi verdi.Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayisi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hürjet motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta." değerlendirmesinde bulundu.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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türkiye, ismail demir, hürkuş