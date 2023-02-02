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Türkiye'nin jet eğitim uçağı Hürjet motorunu çalıştırdı: 'Sıra uçuşta'
Türkiye'nin jet eğitim uçağı Hürjet motorunu çalıştırdı: 'Sıra uçuşta'
Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet havalanmak için gün sayarken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den bir paylaşım geldi. Demir, ''Hürjet'in... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-02T12:35+0300
savunma
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Hürjet'in motorunu çalıştırdığını belirterek, "Artık sıra uçuşta." ifadesini kullandı.İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hürjet'teki son gelişmeye ilişkin bilgi verdi.Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayisi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hürjet motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta." değerlendirmesinde bulundu.
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türkiye, ismail demir, hürkuş

Türkiye'nin jet eğitim uçağı Hürjet motorunu çalıştırdı: 'Sıra uçuşta'

12:35 02.02.2023
© AAHürjet'te kritik ön tasarım aşaması tamamlandı
Hürjet'te kritik ön tasarım aşaması tamamlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AA
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Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet havalanmak için gün sayarken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den bir paylaşım geldi. Demir, ''Hürjet'in motorunu çalıştırdığını belirterek, "Artık sıra uçuşta." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Hürjet'in motorunu çalıştırdığını belirterek, "Artık sıra uçuşta." ifadesini kullandı.
İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hürjet'teki son gelişmeye ilişkin bilgi verdi.
Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayisi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hürjet motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta." değerlendirmesinde bulundu.
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