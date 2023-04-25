https://sputniknews.com.tr/20230425/yerli-ve-milli-ilk-insanli-supersonik-jet-ucagi-hurjet-ilk-ucusunu-basariyla-gerceklestirdi-1070158783.html
'Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı' Hürjet, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
'Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı' Hürjet, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T13:51+0300
2023-04-25T13:51+0300
2023-04-25T14:12+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
hürjet
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Hürjet'in ilk görüntülerini yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:
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recep tayyip erdoğan, türkiye, hürjet
recep tayyip erdoğan, türkiye, hürjet
'Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı' Hürjet, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
13:51 25.04.2023 (güncellendi: 14:12 25.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun" dedi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Hürjet'in ilk görüntülerini yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:
"Yerli ve millî ilk insanlı süpersonik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun!"