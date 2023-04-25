https://sputniknews.com.tr/20230425/yerli-ve-milli-ilk-insanli-supersonik-jet-ucagi-hurjet-ilk-ucusunu-basariyla-gerceklestirdi-1070158783.html

'Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı' Hürjet, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

'Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı' Hürjet, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T13:51+0300

2023-04-25T13:51+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

hürjet

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Hürjet'in ilk görüntülerini yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

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recep tayyip erdoğan, türkiye, hürjet