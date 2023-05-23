https://sputniknews.com.tr/20230523/turkiyenin-yerli-balistik-fuzesi-tayfunun-2-kez-test-atisi-gerceklestirildi-1071429656.html
Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un 2. kez test atışı gerçekleştirildi
Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un 2. kez test atışı gerçekleştirildi
Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un Rize-Artvin Havalimanı’ndan 2. kez test atışı gerçekleştirildi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T10:38+0300
2023-05-23T10:38+0300
2023-05-23T10:50+0300
savunma
tayfun
füze
balistik
balistik füze programı
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
savunma sanayii başkanlığı
roketsan
video
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Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için 18 Ekim 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk kez test atışı yapılmıştı. Geçen 7 ayın ardından 12 Mayıs günü yine bir test atışı görüntüleri resmi olarak Roketsan tarafından paylaşılan Tayfun'un bugün Rize-Artvin Havalimanı’ndan yeniden test atışı gerçekleştirildi.Saat 06.44’te yeniden test atışı yapılan Tayfun'un test atışı esnasında Rize-Artvin Havalimanı’nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, Tayfun füzesinin test atışının Rize ayağı başarı ile tamamlandı. Füzenin kaç kilometre mesafeye gönderildiği ile ilgili bilgi verilmedi.Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler ‘Taktik Balistik Füze (TBM)’; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise ‘Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)’ olarak tanımlanıyor. Tayfun füzesinin kısa süre içerisinde envantere alınması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/savunma-sanayii-baskani-demir-acikladi-siper-hedefi-tam-isabetle-vurdu-1070983325.html
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Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un 2. kez test atışı gerçekleştirildi
Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un 2. kez test atışı gerçekleştirildi
2023-05-23T10:38+0300
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tayfun, füze, balistik, balistik füze programı, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), savunma sanayii başkanlığı, roketsan, video
tayfun, füze, balistik, balistik füze programı, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), savunma sanayii başkanlığı, roketsan, video
Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un 2. kez test atışı gerçekleştirildi
10:38 23.05.2023 (güncellendi: 10:50 23.05.2023) Abone ol
Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un Rize-Artvin Havalimanı’ndan 2. kez test atışı gerçekleştirildi.
Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için 18 Ekim 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk kez test atışı yapılmıştı.
Geçen 7 ayın ardından 12 Mayıs günü yine bir test atışı görüntüleri resmi olarak Roketsan tarafından paylaşılan Tayfun'un bugün Rize-Artvin Havalimanı’ndan yeniden test atışı gerçekleştirildi.
Saat 06.44’te yeniden test atışı yapılan Tayfun'un test atışı esnasında Rize-Artvin Havalimanı’nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, Tayfun füzesinin test atışının Rize ayağı başarı ile tamamlandı.
Füzenin kaç kilometre mesafeye gönderildiği ile ilgili bilgi verilmedi.
Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler ‘Taktik Balistik Füze (TBM)’; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise ‘Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)’ olarak tanımlanıyor.
Tayfun füzesinin kısa süre içerisinde envantere alınması bekleniyor.