https://sputniknews.com.tr/20230415/imece-uydusunun-saat-947de-uzaya-firlatilmasi-bekleniyor-1069704403.html
İMECE uydusu uzaya fırlatıldı
İMECE uydusu uzaya fırlatıldı
TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin ertelenen fırlatma operasyonu saat... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T09:36+0300
2023-04-15T09:36+0300
2023-04-15T09:49+0300
türkiye
imece
uydu
tübitak
spacex
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Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu, salı günü yapılan ertelemenin ardından dün de fırlatmaya 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle yeniden ertelenmiş, SpaceX'in açıklamasında hava koşullarının takip edildiği belirtilmişti.
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imece, uydu, tübitak, spacex
imece, uydu, tübitak, spacex
İMECE uydusu uzaya fırlatıldı
09:36 15.04.2023 (güncellendi: 09:49 15.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin ertelenen fırlatma operasyonu saat 09.47'de gerçekleştirildi.
Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu, salı günü yapılan ertelemenin ardından dün de fırlatmaya 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle yeniden ertelenmiş, SpaceX'in açıklamasında hava koşullarının takip edildiği belirtilmişti.