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https://sputniknews.com.tr/20230411/turkiyenin-ilk-gozlem-uydusu-imecenin-firlatma-operasyonu-ertelendi-1069494471.html
Türkiye'nin ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu ertelendi
Türkiye'nin ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu ertelendi
Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonunun ertelendiği açıklandı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T05:36+0300
2023-04-11T05:36+0300
türkiye
imece
uydu
tübitak
fırlatma
erteleme
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TÜBİTAK'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İMECE uydusunu yörüngesine taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firmasının, fırlatmayı bugün yapmanın mümkün olmadığını resmi olarak bildirdiği aktarıldı.Açıklamada, şu an itibarıyla bir gün ertelenen fırlatmanın kesin tarih ve saatinin bilahare bildirileceği kaydedildi.Öte yandan SpaceX'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da ekiplerin hava durumunu takip ettiği belirtildi.İMECE Uydusu, 21 Şubat'ta ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ne gönderilmişti.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK 1007 programı ile desteklenen, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ile yürütülen proje kapsamında geliştirilen İMECE uydusu, fırlatılmasının ardından yörüngedeki testleri tamamlandıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil olacak.İMECE'nin göreve başlamasıyla Türkiye, ilk kez metre altı çözünürlüğe sahip, yerli imkanlarla geliştirilen bir elektro-optik uydu kamerasına uzay tarihçesi kazandırmış olacak.Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak olan İMECE, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak.Coğrafi kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü çekebilecek uydu, hedef tespit ve teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek.Yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki İMECE'nin boyutları 2 metre x 3.1 metre ölçüsünde. İMECE, 1000 kilometre uzunluğunda 16.73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilirken, 320 megabayt/saniye brüt veri hızıyla yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/selcuk-bayraktar-bayraktar-tb3-2024te-kizilelma-2025te-tcg-anadoluda-gorev-yapmaya-baslayacak-1069484166.html
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imece, uydu, tübitak, fırlatma, erteleme
imece, uydu, tübitak, fırlatma, erteleme

Türkiye'nin ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu ertelendi

05:36 11.04.2023
© AAİMECE uydusu
İMECE uydusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonunun ertelendiği açıklandı.
TÜBİTAK'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İMECE uydusunu yörüngesine taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firmasının, fırlatmayı bugün yapmanın mümkün olmadığını resmi olarak bildirdiği aktarıldı.
Açıklamada, şu an itibarıyla bir gün ertelenen fırlatmanın kesin tarih ve saatinin bilahare bildirileceği kaydedildi.
Öte yandan SpaceX'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da ekiplerin hava durumunu takip ettiği belirtildi.
İMECE Uydusu, 21 Şubat'ta ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ne gönderilmişti.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK 1007 programı ile desteklenen, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ile yürütülen proje kapsamında geliştirilen İMECE uydusu, fırlatılmasının ardından yörüngedeki testleri tamamlandıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil olacak.
İMECE'nin göreve başlamasıyla Türkiye, ilk kez metre altı çözünürlüğe sahip, yerli imkanlarla geliştirilen bir elektro-optik uydu kamerasına uzay tarihçesi kazandırmış olacak.
Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak olan İMECE, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak.
Coğrafi kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü çekebilecek uydu, hedef tespit ve teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek.
Yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki İMECE'nin boyutları 2 metre x 3.1 metre ölçüsünde. İMECE, 1000 kilometre uzunluğunda 16.73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilirken, 320 megabayt/saniye brüt veri hızıyla yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirebiliyor.
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