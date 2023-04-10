Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB3 2024'te, Kızılelma 2025'te TCG Anadolu'da görev yapmaya başlayacak

"Bayraktar TB3 henüz uçmadı. Bayraktar Kızılelma'nın uçuşları devam ediyor. İlk uçuşundan sonra Bayraktar TB3, 2024'te gemide çalışmaya başlayacak. Kızılelma'nın test uçuşları devam ediyor. Onu da 2023'ün sonuna kadar üretime hazır hale getireceğiz. O da 2025'te inşallah gemiden görev yapmaya başlayacak.

Ülkemizin milli savunma sanayi sanayisi açısından tarihi bir ana şahit olduk. Mavi vatanın geleceğinin daha büyük bir güvence altında olduğuna şahit olduk. Dünyada hiç de beklenmedik bir şekilde ülkemiz, SİHA'larla muharebede paradigma dönüşümünü başlatmış oldu. SİHA'ların bu kadar etkili olabileceğini dünya görmeden, ülkemiz terörle mücadele operasyonlarında öncelikle kullanıldı. Bütün dünya SİHA'larımızın muharebedeki paradigma dönüştürücü, oyun kurucu rolünü, hatta oyun bozucu rolünü görmüş oldu. Yine benzer bir asimetrik etkiyi TCG Anadolu gemimizle beraber ve SİHA'larımızın konuşlanmasıyla birlikte çok daha büyük bir kuvvet çarpanına ülkemiz kavuşmuş olacak. Bu hava araçları TCG Anadolu gemimizle birlikte bir gün görev yapmaya başlarlarsa dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Bu alanda hayatını vakfetmiş, dönüşüme şahit olmuş ve bu teknolojide de üzerinde çalışmış bir mühendis olarak insansız savaş uçaklarımızın ve insansız hava araçlarımızın TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilerle görev yapması muharebe tarihinde yan yana getirilecek kuvvet çarpanlarıyla birlikte devrim olacağını değerlendiriyorum."