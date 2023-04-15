Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İMECE mesajı: Milli teknoloji hamlelerimizin meyvelerini topluyoruz
10:04 15.04.2023 (güncellendi: 10:09 15.04.2023)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzaydaki yeni gözü olacak İmece uydusunun uzaya fırlatılma töreninin ardından video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında "Milli teknoloji hamlelerimizin meyvelerini topluyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırlatma sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Aziz milletim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün sizlere müjdeli bir Haber vermenin daha bahtiyarlığını yaşıyorum. Deprem afetiyle sarsıldığımız zor bir dönemde uzayda ülkemizin tarihi anlarına şahitlik ediyoruz.
İMECE uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladık. Bütün aşamalarında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Jeopolitik rekabetin sadece dünyada değil Uzayda da devam edeceği anlaşılıyor. Şu anda birçok gelişmiş ülke stratejik önemde gördüğü uzay alanında yatırım yapıyor.
Son 20 yılda yaptığımız yatırımlara ilaveten mili uzay programını ilan ederek adeta hedeflerimize koşmaya başladık. Milli Teknoloji hamlemizin meyvelerini toplamaya başladık. Uzman mühendislerimiz yetenekli bilim insanlarımız ve TEKNOFEST gençliğiyle sağlam bir birilime sahibiz. İMECE ülkemize stratejik kabiliyet kazandıracak. Yerli ve Milli uydumuz İMECE'nin hayırlı olmasını diliyorum.