Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İMECE mesajı: Milli teknoloji hamlelerimizin meyvelerini topluyoruz

Aziz milletim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün sizlere müjdeli bir Haber vermenin daha bahtiyarlığını yaşıyorum. Deprem afetiyle sarsıldığımız zor bir dönemde uzayda ülkemizin tarihi anlarına şahitlik ediyoruz. Aziz milletim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün sizlere müjdeli bir Haber vermenin daha bahtiyarlığını yaşıyorum. Deprem afetiyle sarsıldığımız zor bir dönemde uzayda ülkemizin tarihi anlarına şahitlik ediyoruz.

İMECE uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladık. Bütün aşamalarında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Jeopolitik rekabetin sadece dünyada değil Uzayda da devam edeceği anlaşılıyor. Şu anda birçok gelişmiş ülke stratejik önemde gördüğü uzay alanında yatırım yapıyor. İMECE uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladık. Bütün aşamalarında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Jeopolitik rekabetin sadece dünyada değil Uzayda da devam edeceği anlaşılıyor. Şu anda birçok gelişmiş ülke stratejik önemde gördüğü uzay alanında yatırım yapıyor.