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İMECE'nin fırlatılışı rüzgar nedeniyle ertelendi
İMECE'nin fırlatılışı rüzgar nedeniyle ertelendi
Türkiye'nin uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığını azaltacak İMECE Uydusu'nun fırlatma operasyonu hava muhalefeti sebebiyle ertelendi. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T10:04+0300
2023-04-14T10:09+0300
türkiye
imece
fırlatma
fırlatma aracı
uydu
erteleme
hava muhalefeti
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Geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılması hava şartları sebebiyle iptal olan İMECE Uydusu’nun uzaya fırlatılması yeniden hava muhalefeti nedeniyle fırlatılışa son 28 saniye kala ileri bir tarihe ertelendi.680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.Bu arada, İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatılacak.Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE, BİLSAT, RASAT ve Göktürk-2 uydularından edinilen tecrübeyle donatıldı. Türkiye'de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi. İMECE Projesi kapsamında uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneliyle katkı sağladı.İMECE Projesi'nden elde edilen çıktılar, Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapı taşını oluşturacak. Bu projeyle sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanda yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.Haziran 2022'den itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE uydusu, şubatta fırlatma üssünün bulunduğu ABD'ye gönderilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230411/imece-uydusunun-firlatma-operasyonu-bir-kez-daha-ertelendi-1069544967.html
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imece, fırlatma, fırlatma aracı, uydu, erteleme, hava muhalefeti
imece, fırlatma, fırlatma aracı, uydu, erteleme, hava muhalefeti

İMECE'nin fırlatılışı rüzgar nedeniyle ertelendi

10:04 14.04.2023 (güncellendi: 10:09 14.04.2023)
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye'nin uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığını azaltacak İMECE Uydusu'nun fırlatma operasyonu hava muhalefeti sebebiyle ertelendi.
Geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılması hava şartları sebebiyle iptal olan İMECE Uydusu’nun uzaya fırlatılması yeniden hava muhalefeti nedeniyle fırlatılışa son 28 saniye kala ileri bir tarihe ertelendi.
680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.
Bu arada, İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatılacak.
Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE, BİLSAT, RASAT ve Göktürk-2 uydularından edinilen tecrübeyle donatıldı. Türkiye'de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.
İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi. İMECE Projesi kapsamında uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneliyle katkı sağladı.
İMECE Projesi'nden elde edilen çıktılar, Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapı taşını oluşturacak. Bu projeyle sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanda yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.
Haziran 2022'den itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE uydusu, şubatta fırlatma üssünün bulunduğu ABD'ye gönderilmişti.
İMECE uydusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
TÜRKİYE
İMECE uydusunun fırlatma operasyonu bir kez daha ertelendi
11 Nisan, 22:43
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