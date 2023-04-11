https://sputniknews.com.tr/20230411/imece-uydusunun-firlatma-operasyonu-bir-kez-daha-ertelendi-1069544967.html
İMECE uydusunun fırlatma operasyonu bir kez daha ertelendi
İMECE uydusunun fırlatma operasyonu bir kez daha ertelendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İMECE uydusunun fırlatma operasyonunun bir kez daha ertelendiğini açıkladı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T22:43+0300
2023-04-11T22:43+0300
2023-04-11T22:43+0300
türkiye
imece
uydu
sanayi ve teknoloji bakanlığı
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Yerli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE’yi yörüngesine taşıyacak olan Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firması, fırlatmanın 12 Nisan günü gerçekleştirmenin mümkün olmadığını resmi olarak bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şu an itibariyle 14 Nisan Cuma günü saat 9.48'e ertelenen fırlatmanın kesin tarih ve saati bilahare bildirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230411/turkiyenin-ilk-gozlem-uydusu-imecenin-firlatma-operasyonu-ertelendi-1069494471.html
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imece, uydu, sanayi ve teknoloji bakanlığı
imece, uydu, sanayi ve teknoloji bakanlığı
İMECE uydusunun fırlatma operasyonu bir kez daha ertelendi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İMECE uydusunun fırlatma operasyonunun bir kez daha ertelendiğini açıkladı.
Yerli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE’yi yörüngesine taşıyacak olan Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firması, fırlatmanın 12 Nisan günü gerçekleştirmenin mümkün olmadığını resmi olarak bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şu an itibariyle 14 Nisan Cuma günü saat 9.48'e ertelenen fırlatmanın kesin tarih ve saati bilahare bildirilecek.