https://sputniknews.com.tr/20230411/imece-uydusunun-firlatma-operasyonu-bir-kez-daha-ertelendi-1069544967.html

İMECE uydusunun fırlatma operasyonu bir kez daha ertelendi

İMECE uydusunun fırlatma operasyonu bir kez daha ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İMECE uydusunun fırlatma operasyonunun bir kez daha ertelendiğini açıkladı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T22:43+0300

2023-04-11T22:43+0300

2023-04-11T22:43+0300

türkiye

imece

uydu

sanayi ve teknoloji bakanlığı

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Yerli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE’yi yörüngesine taşıyacak olan Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firması, fırlatmanın 12 Nisan günü gerçekleştirmenin mümkün olmadığını resmi olarak bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şu an itibariyle 14 Nisan Cuma günü saat 9.48'e ertelenen fırlatmanın kesin tarih ve saati bilahare bildirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230411/turkiyenin-ilk-gozlem-uydusu-imecenin-firlatma-operasyonu-ertelendi-1069494471.html

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imece, uydu, sanayi ve teknoloji bakanlığı