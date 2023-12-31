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Yıl boyunca dünya gündemine damga vuran olaylar, özel içerikler ve çok daha fazlası Sputnik'in 2023 özel sayfasında.
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2023'te resesyonlar, diplomatik ve politik hamleler enerjinin seyrini nasıl etkiledi?
2023'te resesyonlar, diplomatik ve politik hamleler enerjinin seyrini nasıl etkiledi?
2023'te enerji sektöründe ne gibi gelişmeler yaşandı? Yıl boyunca öne çıkan bütün gelişmeler, Sputnik'in hazırladığı almanakta. 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T13:45+0300
2023-12-31T13:45+0300
2023'te neler oldu?
enerji
elektrik
nükleer
türkakım
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
akkuyu ngs
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2 OCAKBrent petrolün varili yeni yıla 85.91 dolardan başladı.Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı.3 OCAKTürkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1.5 milyar metreküpe kadar doğalgaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı.14 OCAKAkkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci güç ünitesinde pasif kor su basma sisteminin hidrolik tanklarının kurulumuyla en önemli aşamalardan biri daha tamamlandı.16 OCAKRus ham petrol ihracatının toplam hacmi, 13 Ocak'a kadar olan haftada, günlük yüzde 30’a karşılık gelen 876 bin varil artarak 3.8 milyona ulaştı.27 OCAKRusya'nın petrol gelirlerini hedef alan AB Komisyonu, üye ülkelere, G7 ülkeleri ile birlikte Rusya'ya yüksek değerli petrol ürünlerine 100 dolar ve düşük değerli rafineri ürünlerine 45 dolar olmak üzere iki farklı tavan fiyat uygulanmasını teklif etti.1 ŞUBATAkkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) üçüncü ünitesinin reaktör bölmesinde, kor tutucu ekipmanının önemli bir parçası olan konsol kirişinin kurulumu tamamlandı. Bu işlemle konsol kirişi, reaktör şaftının altındaki tasarım konumuna yerleştirildi.2 ŞUBATBrent petrolün varili, şubat ayına 83.20 dolardan başladı.9 ŞUBATABD Enerji Enformasyon İdaresi, 2023 yılı petrol tahminini yukarı yönlü revize etti. Enerji İnformasyon İdaresi’nin "Şubat 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, 2023 yılı için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 83,63 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam ocak ayı raporunda 83.10 dolardı.6 ŞUBAT6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra Ceyhan petrol rafinerisine petrol akışı güvenlik gerekçesiyle durduruldu.27 ŞUBATKazakistan, Almanya'ya petrol sevkiyatına başladı.3 MARTNijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde yasa dışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.10 MARTAkkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesindeki türbin binası çatısının montajı tamamlandı.13 MARTABD Başkanı Joe Biden, Alaska'da bulunan büyük petrol rezervinin birçok çevreci grup tarafından protestosuna rağmen petrol sondajı projesini imzaladı.20 MARTKuveyt Petrol Şirketi (Kuwait Petroleum Corporation), ülkenin batısındaki petrol sızıntısı nedeniyle 'acil durum' ilan edildiğini duyurdu.21 MARTRusya’dan Çin'e 2030'a kadar 98 milyar metreküp gaz ve 100 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki konusunda anlaşmaya varıldı.28 MARTTürkiye, Irak hükümetinin iznini almaksızın IKBY'den petrol ithal ettiği için 1.4 milyar dolar (yaklaşık 27 milyar lira) tazminat ödemeye mahkum edildi. Karar üzerine Türkiye IKBY’den petrol sevkiyatını durdurdu.Rusya'nın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajın 'bağımsız soruşturma komisyonu' tarafından araştırılmasını talep eden karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) geçmedi.30 MARTBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.64 dolardan işlem gördü.3 NİSANDünyanın en büyük petrol ihracatçıları OPEC+ ülkelerinin petrol üretiminde beklenmedik kesintiler açıklaması sonrası petrol fiyatları yükseldi.Brent petrolün varil fiyatı Asya'da yüzde 5 artışla 84 doları geçti.11 NİSANKazakistan'da uçak yakıtı, motorin ve bitüm gibi bazı petrol ürünlerinin ihracatı 31 Aralık 2024’e kadar yasaklandı.13 NİSANTürkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 13 yıllık anlaşma kapsamında Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden Bulgaristan'a ilk gaz sevkiyatı yapıldı.17 NİSANAkkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2. güç ünitesinin reaktör binasına, nükleer güç santrallerinin güvenlik sisteminin ana unsurlarından olan iç koruma kabuğunun 4. katmanı kuruldu.27 NİSANAkkuyu Nükleer Santrali açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.28 NİSANRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle, dost ülkeleri, petrol ve petrol ürünlerinin tavan fiyat altında tedarikine yönelik yasağın kapsamından çıkardı.2 MAYISGabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulundu, müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.3 MAYISABD, Panama bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konulduğunu açıkladı.5 MAYISÜcretsiz doğal gaz uygulaması başladı. EPDK'nin Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları belirlediği kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.7 HAZİRANTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol alanında yapılan yeni keşiflerle birlikte günlük petrol üretiminin 70 bin varili aştığını bildirdi.8 HAZİRANRusya, Asya'ya yapılan petrol sevkiyatının Avrupa'yı geçtiğini açıkladı.10 HAZİRANRus doğalgaz şirketi Gazprom’un Türkiye’ye Rus doğal gazı için bir dağıtım merkezi kurulmasıyla ilgili parametreler ve işleyiş prensiplerini içeren konsept belgesini iletti.12 HAZİRAN Pakistan'ın, Rusya'dan ithal ettiği 100 bin ton ham petrolün 45 bin tonluk kısmını taşıyan ilk gemi Karaçi'ye ulaştı.19 HAZİRANÖzbekistan yıllık 2.8 milyar metreküp Rus doğalgazı ithalatı yapacağını duyurdu.20 HAZİRANKatar ve Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin (CNPC) 27 yıl sürecek doğal gaz anlaşmasına göre Katar, Çin’e yıllık 4 milyon ton doğalgaz tedarik edeceğini açıkladı.21 HAZİRANRomanya’nın en büyük ham petrol rafinerisi olan Petromidia'da yangın çıktı.26 HAZİRANRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasaklandığı kararnamenin süresini 2023 sonuna kadar uzattı.Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesine güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından olan ve reaktör bölmesini koruyarak sızdırmazlığını sağlayan iç koruma kabuğunun beşinci katmanı kuruldu.31 MAYISAkkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci güç ünitesinde temel inşaat aşamalarından biri olan ve reaktör binasının sızdırmazlığını sağlayan iç koruma kabuğunun (İKK) kubbesine beton dökme işlemi de tamamlandı.12 TEMMUZAkkuyu NGS sahasına personel eğitimi için tam ölçekli simülatör getirildi.27 TEMMUZAkkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 400 kilovat gerilime sahip entegre gaz yalıtımlı şalt tesisinin (KRUE-400) montajına başlandı.28 TEMMUZRusya Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın petrol kesintisi taahhüdünü yerine getirmesi için Temmuz ayında petrol ihracatını düşürmeye başladığı belirtildi.31 TEMMUZBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,20 dolardan işlem gördü.4 AĞUSTOSTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), açılan yeni kuyularla birlikte yurt içi günlük petrol üretiminde 75 bin 52 varil petrol eşdeğeri ile ülke tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.11 AĞUSTOSUluslararası Enerji Ajansı (UEA), petrol tüketimin rekor seviyeye yükseldiğini ve bu durumun Ağustos ayında fiyatları yükseltme ihtimali olduğunu açıkladı.21 AĞUSTOSTürkiye, Macaristan ile doğal gaz ihracatı anlaşması imzaladı.24 AĞUSTOSIrak, doğal gaz ithalatı için Türkmenistan ile prensipte anlaşmaya vardı.9 EYLÜLAkkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat sahasında 1. Güç Ünitesi'nin makine dairesinde 350 ton kaldırma kapasitesine sahip köprü vinci devreye alındı.25 EYLÜLRusya'nın ham petrol arzı G7 ülkelerinin Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara rağmen ilkbaharda yüzde 50 arttı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini attı.26 EYLÜLAkkuyu NGS’yi inşa eden Rus nükleer güç şirketi Rosatom bir yıl içinde beşinci nükleer reaktör basınç kabını sevk ederek bir rekora imza attı.27 EYLÜLBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93.19 dolara yükseldi.Türkiye'den Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ihracatı için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı.4 EKİMNijerya'nın petrol bölgesi olan Niger Delta'daki Rivers eyaletinde kaçak petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 37 kişi hayatını kaybetti.7 EKİMRusya, Kazakistan üzerinden Özbekistan'a doğal gaz sevkiyatına başladı.23 EKİMTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığını bildirdi.26 EKİMAB ülkelerinde, bu yılın ilk yarısında konutlarda 100 kilovatsaat elektrik için ödenen ortalama fiyat 28.9 euroya, her 100 kilovatsaat doğalgaza ödenen ortalama tutar ise 11,9 euroya ulaşarak rekor kırdı.31 EKİMDünya Bankası, Ortadoğu’daki çatışmaların yayılması durumunda petrolün varilinin 150 doları aşabileceği uyarısında bulundu.16 KASIMPetrol Ofisi Grubu, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.21 KASIMEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, Cezayir ile mevcut sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı anlaşmasının 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı.22 KASIMIrak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı kabulünde, Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılması için çözüm bulmaya hazır olduklarını söyledi.29 KASIMİstanbul'da petrol tankeri şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Tankerdeki 11 kişilik mürettebat, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.30 KASIMSuudi Arabistan, günlük 1 milyon varillik üretim kesintisi uygulamasını bir yıl daha uzatma kararı aldı.Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazının sisteme alınmasıyla 30 milyon metreküp olan aylık doğal gaz üretimi 110 milyon metreküpü aştı. Proje ile Zonguldak da doğal gaz üretim listesinde zirveye taşındı.4 ARALIKÇinli petrol devi PetroChina, ülkenin Gansu Eyaleti’nde yer alan Ordos havzasında 100 milyon tonu aşkın jeolojik rezerve sahip bir petrol sahası keşfetti.Venezuelalılar komşu Guyana'nın petrol zengini bir bölümü üzerinde egemenlik talep etmek için yapılan referandumda evet oyu kullandı.7 ARALIKBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,75 dolardan işlem gördü.8 ARALIKEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karakaya Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 36 yıllık türbinlerinin yenileneceğini ve yıllık 178 gigavatsaat ilave elektrik üretileceğini açıkladı.11 ARALIKAkkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında, nükleer santralin işletilmesinde kullanılacak yüksek hassasiyetli su kontrolünü sağlamak ve ekipman yıkama işlemlerini yapmak üzere bir kimya laboratuvarı devreye alındı.12 ARALIKAkkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan santralin ilk reaktörünün işletmeye alınmasına yönelik gerekli izni aldığını duyurdu.14 ARALIKİngiliz enerji şirketi British Petrol'un İsrail'le doğal gaz arama işbirliği yapmasını protesto etmek amacıyla şirketin Londra'daki genel merkezi önünde toplanan bir grup gösterici, Filistin lehine sloganlar atarak katliama ortak olunmaması için çağrı yaptı.18 ARALIKBatı Afrika ülkesi Gine'nin tek petrol terminalinde yaşanan patlamada sekiz kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.19 ARALIKTürkiye ve Macaristan doğalgaz anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ticareti alanında muhtemel ortaklıkları, yer altı doğalgaz depoları ile LNG terminalleri alanında iş birliğini ve doğalgaz boru hatlarında hidrojen kullanımını içeren anlaşmanın imzalandığını duyurdu.Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğal gazına uyguladığı ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girişini veto edeceklerini bildirdi.20 ARALIKBulgaristan, topraklarından üçüncü ülkelere taşınan veya gelen Rus gazına koyduğu vergiyi uygulamadan kaldırdı.EPDK, Elektrik Üretim AŞ’ye ait Yusufeli HES için 49 yıl süreli üretim lisansı verdi.
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enerji, elektrik, nükleer, türkakım, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, türkiye, rusya, lng, abd, macaristan, doğalgaz, ab, vergi, petrol, fiyat

2023'te resesyonlar, diplomatik ve politik hamleler enerjinin seyrini nasıl etkiledi?

13:45 31.12.2023
© İHAAkkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor
Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
© İHA
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2023'te enerji sektöründe ne gibi gelişmeler yaşandı? Yıl boyunca öne çıkan bütün gelişmeler, Sputnik'in hazırladığı almanakta.

Ocak
Ocak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023

2 OCAK

Brent petrolün varili yeni yıla 85.91 dolardan başladı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı.

3 OCAK

Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1.5 milyar metreküpe kadar doğalgaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı.

14 OCAK

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci güç ünitesinde pasif kor su basma sisteminin hidrolik tanklarının kurulumuyla en önemli aşamalardan biri daha tamamlandı.

16 OCAK

Rus ham petrol ihracatının toplam hacmi, 13 Ocak'a kadar olan haftada, günlük yüzde 30’a karşılık gelen 876 bin varil artarak 3.8 milyona ulaştı.

27 OCAK

Rusya'nın petrol gelirlerini hedef alan AB Komisyonu, üye ülkelere, G7 ülkeleri ile birlikte Rusya'ya yüksek değerli petrol ürünlerine 100 dolar ve düşük değerli rafineri ürünlerine 45 dolar olmak üzere iki farklı tavan fiyat uygulanmasını teklif etti.
Şubat
Şubat - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023

1 ŞUBAT

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) üçüncü ünitesinin reaktör bölmesinde, kor tutucu ekipmanının önemli bir parçası olan konsol kirişinin kurulumu tamamlandı. Bu işlemle konsol kirişi, reaktör şaftının altındaki tasarım konumuna yerleştirildi.

2 ŞUBAT

Brent petrolün varili, şubat ayına 83.20 dolardan başladı.

9 ŞUBAT

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, 2023 yılı petrol tahminini yukarı yönlü revize etti. Enerji İnformasyon İdaresi’nin "Şubat 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, 2023 yılı için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 83,63 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam ocak ayı raporunda 83.10 dolardı.

6 ŞUBAT

6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra Ceyhan petrol rafinerisine petrol akışı güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

27 ŞUBAT

Kazakistan, Almanya'ya petrol sevkiyatına başladı.
Mart
Mart - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023

3 MART

Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde yasa dışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

10 MART

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesindeki türbin binası çatısının montajı tamamlandı.

13 MART

ABD Başkanı Joe Biden, Alaska'da bulunan büyük petrol rezervinin birçok çevreci grup tarafından protestosuna rağmen petrol sondajı projesini imzaladı.

20 MART

Kuveyt Petrol Şirketi (Kuwait Petroleum Corporation), ülkenin batısındaki petrol sızıntısı nedeniyle 'acil durum' ilan edildiğini duyurdu.

21 MART

Rusya’dan Çin'e 2030'a kadar 98 milyar metreküp gaz ve 100 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki konusunda anlaşmaya varıldı.

28 MART

Türkiye, Irak hükümetinin iznini almaksızın IKBY'den petrol ithal ettiği için 1.4 milyar dolar (yaklaşık 27 milyar lira) tazminat ödemeye mahkum edildi. Karar üzerine Türkiye IKBY’den petrol sevkiyatını durdurdu.
Rusya'nın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajın 'bağımsız soruşturma komisyonu' tarafından araştırılmasını talep eden karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) geçmedi.

30 MART

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.64 dolardan işlem gördü.
Nisan
Nisan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023

3 NİSAN

Dünyanın en büyük petrol ihracatçıları OPEC+ ülkelerinin petrol üretiminde beklenmedik kesintiler açıklaması sonrası petrol fiyatları yükseldi.
Brent petrolün varil fiyatı Asya'da yüzde 5 artışla 84 doları geçti.

11 NİSAN

Kazakistan'da uçak yakıtı, motorin ve bitüm gibi bazı petrol ürünlerinin ihracatı 31 Aralık 2024’e kadar yasaklandı.

13 NİSAN

Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 13 yıllık anlaşma kapsamında Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden Bulgaristan'a ilk gaz sevkiyatı yapıldı.

17 NİSAN

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2. güç ünitesinin reaktör binasına, nükleer güç santrallerinin güvenlik sisteminin ana unsurlarından olan iç koruma kabuğunun 4. katmanı kuruldu.

27 NİSAN

Akkuyu Nükleer Santrali açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

28 NİSAN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle, dost ülkeleri, petrol ve petrol ürünlerinin tavan fiyat altında tedarikine yönelik yasağın kapsamından çıkardı.
Mayıs
Mayıs - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023

2 MAYIS

Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulundu, müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

3 MAYIS

ABD, Panama bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konulduğunu açıkladı.

5 MAYIS

Ücretsiz doğal gaz uygulaması başladı. EPDK'nin Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları belirlediği kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Haziran
Haziran - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023

7 HAZİRAN

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol alanında yapılan yeni keşiflerle birlikte günlük petrol üretiminin 70 bin varili aştığını bildirdi.

8 HAZİRAN

Rusya, Asya'ya yapılan petrol sevkiyatının Avrupa'yı geçtiğini açıkladı.

10 HAZİRAN

Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un Türkiye’ye Rus doğal gazı için bir dağıtım merkezi kurulmasıyla ilgili parametreler ve işleyiş prensiplerini içeren konsept belgesini iletti.

12 HAZİRAN

Pakistan'ın, Rusya'dan ithal ettiği 100 bin ton ham petrolün 45 bin tonluk kısmını taşıyan ilk gemi Karaçi'ye ulaştı.

19 HAZİRAN

Özbekistan yıllık 2.8 milyar metreküp Rus doğalgazı ithalatı yapacağını duyurdu.

20 HAZİRAN

Katar ve Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin (CNPC) 27 yıl sürecek doğal gaz anlaşmasına göre Katar, Çin’e yıllık 4 milyon ton doğalgaz tedarik edeceğini açıkladı.

21 HAZİRAN

Romanya’nın en büyük ham petrol rafinerisi olan Petromidia'da yangın çıktı.

26 HAZİRAN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasaklandığı kararnamenin süresini 2023 sonuna kadar uzattı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesine güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından olan ve reaktör bölmesini koruyarak sızdırmazlığını sağlayan iç koruma kabuğunun beşinci katmanı kuruldu.

31 MAYIS

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci güç ünitesinde temel inşaat aşamalarından biri olan ve reaktör binasının sızdırmazlığını sağlayan iç koruma kabuğunun (İKK) kubbesine beton dökme işlemi de tamamlandı.
Temmuz
Temmuz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023

12 TEMMUZ

Akkuyu NGS sahasına personel eğitimi için tam ölçekli simülatör getirildi.

27 TEMMUZ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 400 kilovat gerilime sahip entegre gaz yalıtımlı şalt tesisinin (KRUE-400) montajına başlandı.

28 TEMMUZ

Rusya Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın petrol kesintisi taahhüdünü yerine getirmesi için Temmuz ayında petrol ihracatını düşürmeye başladığı belirtildi.

31 TEMMUZ

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,20 dolardan işlem gördü.
Ağustos
Ağustos - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023

4 AĞUSTOS

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), açılan yeni kuyularla birlikte yurt içi günlük petrol üretiminde 75 bin 52 varil petrol eşdeğeri ile ülke tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.

11 AĞUSTOS

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), petrol tüketimin rekor seviyeye yükseldiğini ve bu durumun Ağustos ayında fiyatları yükseltme ihtimali olduğunu açıkladı.

21 AĞUSTOS

Türkiye, Macaristan ile doğal gaz ihracatı anlaşması imzaladı.

24 AĞUSTOS

Irak, doğal gaz ithalatı için Türkmenistan ile prensipte anlaşmaya vardı.
Eylül
Eylül - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
Eylül

9 EYLÜL

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat sahasında 1. Güç Ünitesi'nin makine dairesinde 350 ton kaldırma kapasitesine sahip köprü vinci devreye alındı.

25 EYLÜL

Rusya'nın ham petrol arzı G7 ülkelerinin Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara rağmen ilkbaharda yüzde 50 arttı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini attı.

26 EYLÜL

Akkuyu NGS’yi inşa eden Rus nükleer güç şirketi Rosatom bir yıl içinde beşinci nükleer reaktör basınç kabını sevk ederek bir rekora imza attı.

27 EYLÜL

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93.19 dolara yükseldi.
Türkiye'den Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ihracatı için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı.
Ekim
Ekim - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023

4 EKİM

Nijerya'nın petrol bölgesi olan Niger Delta'daki Rivers eyaletinde kaçak petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 37 kişi hayatını kaybetti.

7 EKİM

Rusya, Kazakistan üzerinden Özbekistan'a doğal gaz sevkiyatına başladı.

23 EKİM

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığını bildirdi.

26 EKİM

AB ülkelerinde, bu yılın ilk yarısında konutlarda 100 kilovatsaat elektrik için ödenen ortalama fiyat 28.9 euroya, her 100 kilovatsaat doğalgaza ödenen ortalama tutar ise 11,9 euroya ulaşarak rekor kırdı.

31 EKİM

Dünya Bankası, Ortadoğu’daki çatışmaların yayılması durumunda petrolün varilinin 150 doları aşabileceği uyarısında bulundu.
Kasım
Kasım - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023

16 KASIM

Petrol Ofisi Grubu, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

21 KASIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, Cezayir ile mevcut sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı anlaşmasının 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

22 KASIM

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı kabulünde, Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılması için çözüm bulmaya hazır olduklarını söyledi.

29 KASIM

İstanbul'da petrol tankeri şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Tankerdeki 11 kişilik mürettebat, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

30 KASIM

Suudi Arabistan, günlük 1 milyon varillik üretim kesintisi uygulamasını bir yıl daha uzatma kararı aldı.
Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazının sisteme alınmasıyla 30 milyon metreküp olan aylık doğal gaz üretimi 110 milyon metreküpü aştı. Proje ile Zonguldak da doğal gaz üretim listesinde zirveye taşındı.
Aralık
Aralık - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023

4 ARALIK

Çinli petrol devi PetroChina, ülkenin Gansu Eyaleti’nde yer alan Ordos havzasında 100 milyon tonu aşkın jeolojik rezerve sahip bir petrol sahası keşfetti.
Venezuelalılar komşu Guyana'nın petrol zengini bir bölümü üzerinde egemenlik talep etmek için yapılan referandumda evet oyu kullandı.

7 ARALIK

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,75 dolardan işlem gördü.

8 ARALIK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karakaya Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 36 yıllık türbinlerinin yenileneceğini ve yıllık 178 gigavatsaat ilave elektrik üretileceğini açıkladı.

11 ARALIK

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında, nükleer santralin işletilmesinde kullanılacak yüksek hassasiyetli su kontrolünü sağlamak ve ekipman yıkama işlemlerini yapmak üzere bir kimya laboratuvarı devreye alındı.

12 ARALIK

Akkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan santralin ilk reaktörünün işletmeye alınmasına yönelik gerekli izni aldığını duyurdu.

14 ARALIK

İngiliz enerji şirketi British Petrol'un İsrail'le doğal gaz arama işbirliği yapmasını protesto etmek amacıyla şirketin Londra'daki genel merkezi önünde toplanan bir grup gösterici, Filistin lehine sloganlar atarak katliama ortak olunmaması için çağrı yaptı.

18 ARALIK

Batı Afrika ülkesi Gine'nin tek petrol terminalinde yaşanan patlamada sekiz kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

19 ARALIK

Türkiye ve Macaristan doğalgaz anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ticareti alanında muhtemel ortaklıkları, yer altı doğalgaz depoları ile LNG terminalleri alanında iş birliğini ve doğalgaz boru hatlarında hidrojen kullanımını içeren anlaşmanın imzalandığını duyurdu.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğal gazına uyguladığı ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girişini veto edeceklerini bildirdi.

20 ARALIK

Bulgaristan, topraklarından üçüncü ülkelere taşınan veya gelen Rus gazına koyduğu vergiyi uygulamadan kaldırdı.
EPDK, Elektrik Üretim AŞ’ye ait Yusufeli HES için 49 yıl süreli üretim lisansı verdi.
Finlandiya seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
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