https://sputniknews.com.tr/20230410/dunyanin-ilk-siha-gemisi-tcg-anadolu-tskya-teslim-edildi--1069470723.html

Erdoğan: Milli uçak gemimizi geliştirme yolunda adım attık

Erdoğan: Milli uçak gemimizi geliştirme yolunda adım attık

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli uçak gemimizi geliştirme... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T14:57+0300

2023-04-10T14:57+0300

2023-04-10T15:17+0300

savunma

tcg anadolu gemisi

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun TSK'ya teslim töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: * Hizmete aldığımız TCG Anadolu, en büyük ve en ağır helikopterlerle İHA'ların iniş kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir. Gemideki sistemler yerli ve milli geliştirildi. Gemimiz gerektiğinde dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyon yürütebilmemize imkan sağlayacak özelliklere sahiptir.* TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan, oyun değiştiren teknolojilere, sistemlere ve çözümlere öncülük eden bir ülke haline geleceğiz.* Bu gemiyi Türkiye Yüzyılı'nda bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz.* Fırkateynlerimizin üzerlerine yerleştirilecek olan silah ve sensör sistemlerinin tümü, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiştir.* Yaklaşık 36 ayda eş zamanlı olarak 3 geminin özel tersanede inşa edilerek Deniz Kuvvetlerimize tesliminin hedeflenmesi, dünyada örneği olmayan bir projedir. Milli uçak gemimizi geliştirme yolunda adım attık. * Doğal afet yardım görevleri ve insani operasyonlar çerçevesinde de kullanabileceğimiz bu gemide, tam teşekküllü hastane ve ameliyathane yer alıyor.

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tcg anadolu gemisi, recep tayyip erdoğan