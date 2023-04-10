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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişten bugüne farklı inanç, kültür ve geleneklerin barış ve huzur içinde özgürce yaşadığı Anadolu topraklarında birlik... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
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Erdoğan, yayımladığı mesajında, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230409/diyarbakirda-8-yil-aradan-sonra-paskalya-kutlamasi-1069407668.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, paskalya
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, paskalya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı

15:04 10.04.2023 (güncellendi: 15:05 10.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 24 ve TV 360 ortak yayınına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 24 ve TV 360 ortak yayınına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişten bugüne farklı inanç, kültür ve geleneklerin barış ve huzur içinde özgürce yaşadığı Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve kardeşlik hasletlerimizi canlı tutmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, yayımladığı mesajında, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Geçmişten bugüne farklı inanç, kültür ve geleneklerin barış ve huzur içinde özgürce yaşadığı Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve kardeşlik hasletlerimizi canlı tutmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında her bir vatandaşımızı, bu büyük milletin müstesna bir değeri olarak görüyor; hep birlikte daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe omuz omuza yürüyoruz. Paskalya münasebetiyle Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum."
Diyarbakır’da 8 yıl aradan sonra Paskalya kutlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
YAŞAM
Diyarbakır’da 8 yıl aradan sonra Paskalya kutlaması
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