Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
15:04 10.04.2023 (güncellendi: 15:05 10.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 24 ve TV 360 ortak yayınına katıldı.
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişten bugüne farklı inanç, kültür ve geleneklerin barış ve huzur içinde özgürce yaşadığı Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve kardeşlik hasletlerimizi canlı tutmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, yayımladığı mesajında, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Geçmişten bugüne farklı inanç, kültür ve geleneklerin barış ve huzur içinde özgürce yaşadığı Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve kardeşlik hasletlerimizi canlı tutmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında her bir vatandaşımızı, bu büyük milletin müstesna bir değeri olarak görüyor; hep birlikte daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe omuz omuza yürüyoruz. Paskalya münasebetiyle Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum."
Cumhurbaşkanı @RTErdogan’ın Paskalya Bayramı mesajı:— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 10, 2023
“Geçmişten bugüne farklı inanç, kültür ve geleneklerin barış ve huzur içinde özgürce yaşadığı Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve kardeşlik hasletlerimizi canlı tutmaya devam ediyoruz.” pic.twitter.com/MTqjQjQsfC