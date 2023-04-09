Diyarbakır’da 8 yıl aradan sonra Paskalya kutlaması

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde bulunan tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 8 yıl aradan sonra ilk kez Paskalya Bayramı kutlandı. 800 yıllık bir geçmişe sahip Surg Giragos Ermeni Kilisesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından restore edildikten sonra geçtiğimiz yıl Mayıs ayında düzenlenen törenle tekrar faaliyete girdi. Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi olma özelliğine sahip kilisede 8 yıl aradan sonra Paskalya Bayramı kutlandı.Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramlarından biri olan Paskalya'yı kutlamak için Ermeni cemaati üyeleri ve misafirler kilisede bir araya geldi. Sabah erken saatlerinde kilise çanlarının çalması ile birlikte başlayan ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi. Ayine katılan yurttaşlar mum yakarak, dualar etti.Kutlama, çörek ve boyalı yumurta dağıtımıyla sona erdi.
Diyarbakır’ın tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde, 8 yıl aradan sonra Paskalya Bayramı kutlandı.
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde bulunan tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 8 yıl aradan sonra ilk kez Paskalya Bayramı kutlandı. 800 yıllık bir geçmişe sahip Surg Giragos Ermeni Kilisesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından restore edildikten sonra geçtiğimiz yıl Mayıs ayında düzenlenen törenle tekrar faaliyete girdi. Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi olma özelliğine sahip kilisede 8 yıl aradan sonra Paskalya Bayramı kutlandı.
Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramlarından biri olan Paskalya'yı kutlamak için Ermeni cemaati üyeleri ve misafirler kilisede bir araya geldi. Sabah erken saatlerinde kilise çanlarının çalması ile birlikte başlayan ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi. Ayine katılan yurttaşlar mum yakarak, dualar etti.
Kutlama, çörek ve boyalı yumurta dağıtımıyla sona erdi.