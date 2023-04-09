Diyarbakır’da 8 yıl aradan sonra Paskalya kutlaması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
07:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
08:00
12 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
10:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Oncan'la Gercegin Yorungesi
13:06
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
16:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
16:45
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
17:28
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
13:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
14:42
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
19:34
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
20:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230409/diyarbakirda-8-yil-aradan-sonra-paskalya-kutlamasi-1069407668.html
Diyarbakır’da 8 yıl aradan sonra Paskalya kutlaması
Diyarbakır’da 8 yıl aradan sonra Paskalya kutlaması
Diyarbakır’ın tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde, 8 yıl aradan sonra Paskalya Bayramı kutlandı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T14:14+0300
2023-04-09T14:14+0300
yaşam
türkiye
diyarbakır
paskalya bayramı
surp giragos ermeni kilisesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/09/1069406945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2db8e22e48316cae6f6484633b13beb4.jpg
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde bulunan tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 8 yıl aradan sonra ilk kez Paskalya Bayramı kutlandı. 800 yıllık bir geçmişe sahip Surg Giragos Ermeni Kilisesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından restore edildikten sonra geçtiğimiz yıl Mayıs ayında düzenlenen törenle tekrar faaliyete girdi. Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi olma özelliğine sahip kilisede 8 yıl aradan sonra Paskalya Bayramı kutlandı.Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramlarından biri olan Paskalya'yı kutlamak için Ermeni cemaati üyeleri ve misafirler kilisede bir araya geldi. Sabah erken saatlerinde kilise çanlarının çalması ile birlikte başlayan ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi. Ayine katılan yurttaşlar mum yakarak, dualar etti.Kutlama, çörek ve boyalı yumurta dağıtımıyla sona erdi.
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/09/1069406945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f2e774115b6d3738e2c8910a24046b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, diyarbakır, paskalya bayramı, surp giragos ermeni kilisesi, фото
türkiye, diyarbakır, paskalya bayramı, surp giragos ermeni kilisesi, фото

Diyarbakır’da 8 yıl aradan sonra Paskalya kutlaması

14:14 09.04.2023
Abone olTelegram
Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Diyarbakır’ın tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde, 8 yıl aradan sonra Paskalya Bayramı kutlandı.
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde bulunan tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 8 yıl aradan sonra ilk kez Paskalya Bayramı kutlandı. 800 yıllık bir geçmişe sahip Surg Giragos Ermeni Kilisesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından restore edildikten sonra geçtiğimiz yıl Mayıs ayında düzenlenen törenle tekrar faaliyete girdi. Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi olma özelliğine sahip kilisede 8 yıl aradan sonra Paskalya Bayramı kutlandı.
Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramlarından biri olan Paskalya'yı kutlamak için Ermeni cemaati üyeleri ve misafirler kilisede bir araya geldi. Sabah erken saatlerinde kilise çanlarının çalması ile birlikte başlayan ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi. Ayine katılan yurttaşlar mum yakarak, dualar etti.
Kutlama, çörek ve boyalı yumurta dağıtımıyla sona erdi.
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’ın tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde, 8 yıl aradan sonra Paskalya Bayramı kutlandı.
Diyarbakır’ın tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde, 8 yıl aradan sonra Paskalya Bayramı kutlandı. - Sputnik Türkiye
1/3
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’ın tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde, 8 yıl aradan sonra Paskalya Bayramı kutlandı.
© Sputnik / Sertac Kayar800 yıllık bir geçmişe sahip Surg Giragos Ermeni Kilisesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından restore edildikten sonra geçtiğimiz yıl Mayıs ayında düzenlenen törenle tekrar faaliyete girdi.
800 yıllık bir geçmişe sahip Surg Giragos Ermeni Kilisesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından restore edildikten sonra geçtiğimiz yıl Mayıs ayında düzenlenen törenle tekrar faaliyete girdi. - Sputnik Türkiye
2/3
© Sputnik / Sertac Kayar
800 yıllık bir geçmişe sahip Surg Giragos Ermeni Kilisesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından restore edildikten sonra geçtiğimiz yıl Mayıs ayında düzenlenen törenle tekrar faaliyete girdi.
© Sputnik / Sertac KayarHristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramlarından biri olan Paskalya'yı kutlamak için Ermeni cemaati üyeleri ve misafirler kilisede bir araya geldi.
Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramlarından biri olan Paskalya'yı kutlamak için Ermeni cemaati üyeleri ve misafirler kilisede bir araya geldi. - Sputnik Türkiye
3/3
© Sputnik / Sertac Kayar
Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramlarından biri olan Paskalya'yı kutlamak için Ermeni cemaati üyeleri ve misafirler kilisede bir araya geldi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала