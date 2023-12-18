https://sputniknews.com.tr/20231218/israilli-insaat-firmasindan-gazzenin-yikilmis-evleri-yanina-deniz-manzalari-villa-afisiyle-reklam-1078571705.html

İsrailli inşaat firmasından Gazze'nin yıkılmış evleri yanına 'deniz manzaları villa' afişiyle reklam

İsrailli inşaat firmasından Gazze'nin yıkılmış evleri yanına 'deniz manzaları villa' afişiyle reklam

İsrailli inşaat firması, Gazze'de yıkılmış evlerin yanına 'deniz manzaralı villa' reklam afişleriyle "Uyan, sahil yanı ev rüya değil. Şimdi alırsan, satış... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T12:48+0300

2023-12-18T12:48+0300

2023-12-18T12:58+0300

israil- filistin çatışması

soykırım

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Gazze'de 52 binden fazla konut yıkılmış ve 19 binden fazla sivil hayatını kaybetmişken, Batı Şeria'da İsrailli işgalcilere ev inşa etmede öncü şirketlerden bir Harey Zahav isimli emlak şirketi, binlerce ölünün yattığı Gazze'de şimdiden ev satışları için reklamlara başladı. Sahil şeridinde ev inşa etmeyi planlayan şirketin afişinde, "Uyan, sahil evi rüya değil. Şimdi satış öncesi fiyatlarla" sloganları yer aldı. Sosyal medyada reklamlarını paylaşan şirket, İbranice paylaştığı görsellerde “Biz Harey Zahav olarak Gush Katif’e dönüşe zemin hazırlamak için çalışıyoruz. Bölgenin ıslahı, atıkların temizlenmesi ve işgalcilerin (Filistinliler) sınır dışı edilmesi için çalışanlarımız faaliyet gösteriyor. Yakın gelecekte kaçırılanların, askerlerimizin bir şekilde evlerine dönmesini ve Gazze Şeridi’nde tüm Gush Katif bölgesinde inşaatlara başlayabileceğimizi umuyoruz” ifadelerine yer verdi.İsrail, Gazze’nin daha önce işgal edildiği yıllarda Yahudi yerleşim bölgelerine “Gush Katif” ifadesini kullanıyor. İsrail’in 2005 yılında sona eren işgal yıllarında Gazze Şeridi’nin güneyinden orta kesimlerine kadar uzanan “Gush Katif” bölgesi, uluslararası hukuka aykırı inşa edilen 21 yerleşim yerinden oluşuyordu.Ayrıca yerle bir olmuş Gazze Şeridi’nin fotoğrafı üzerine resmedilmiş evler de dikkati çekti.

https://sputniknews.com.tr/20231218/turk-diplomatik-kaynaklari-hamas-liderleri-ile-gizli-gorusme-iddialari-gercegi-yansitmiyor-1078570104.html

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gazze

gazze şeridi

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