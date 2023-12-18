https://sputniknews.com.tr/20231218/israilli-insaat-firmasindan-gazzenin-yikilmis-evleri-yanina-deniz-manzalari-villa-afisiyle-reklam-1078571705.html
İsrailli inşaat firmasından Gazze'nin yıkılmış evleri yanına 'deniz manzaları villa' afişiyle reklam
İsrailli inşaat firmasından Gazze'nin yıkılmış evleri yanına 'deniz manzaları villa' afişiyle reklam
İsrailli inşaat firması, Gazze'de yıkılmış evlerin yanına 'deniz manzaralı villa' reklam afişleriyle "Uyan, sahil yanı ev rüya değil. Şimdi alırsan, satış... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T12:48+0300
2023-12-18T12:48+0300
2023-12-18T12:58+0300
israil- filistin çatışması
soykırım
israil
illegal yerleşim
gazze
gazze şeridi
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israil-filistin sorunu
filistin sorunu
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Gazze'de 52 binden fazla konut yıkılmış ve 19 binden fazla sivil hayatını kaybetmişken, Batı Şeria'da İsrailli işgalcilere ev inşa etmede öncü şirketlerden bir Harey Zahav isimli emlak şirketi, binlerce ölünün yattığı Gazze'de şimdiden ev satışları için reklamlara başladı. Sahil şeridinde ev inşa etmeyi planlayan şirketin afişinde, "Uyan, sahil evi rüya değil. Şimdi satış öncesi fiyatlarla" sloganları yer aldı. Sosyal medyada reklamlarını paylaşan şirket, İbranice paylaştığı görsellerde “Biz Harey Zahav olarak Gush Katif’e dönüşe zemin hazırlamak için çalışıyoruz. Bölgenin ıslahı, atıkların temizlenmesi ve işgalcilerin (Filistinliler) sınır dışı edilmesi için çalışanlarımız faaliyet gösteriyor. Yakın gelecekte kaçırılanların, askerlerimizin bir şekilde evlerine dönmesini ve Gazze Şeridi’nde tüm Gush Katif bölgesinde inşaatlara başlayabileceğimizi umuyoruz” ifadelerine yer verdi.İsrail, Gazze’nin daha önce işgal edildiği yıllarda Yahudi yerleşim bölgelerine “Gush Katif” ifadesini kullanıyor. İsrail’in 2005 yılında sona eren işgal yıllarında Gazze Şeridi’nin güneyinden orta kesimlerine kadar uzanan “Gush Katif” bölgesi, uluslararası hukuka aykırı inşa edilen 21 yerleşim yerinden oluşuyordu.Ayrıca yerle bir olmuş Gazze Şeridi’nin fotoğrafı üzerine resmedilmiş evler de dikkati çekti.
https://sputniknews.com.tr/20231218/turk-diplomatik-kaynaklari-hamas-liderleri-ile-gizli-gorusme-iddialari-gercegi-yansitmiyor-1078570104.html
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soykırım, israil, illegal yerleşim, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin sorunu, inşaat, villa, reklam
İsrailli inşaat firmasından Gazze'nin yıkılmış evleri yanına 'deniz manzaları villa' afişiyle reklam
12:48 18.12.2023 (güncellendi: 12:58 18.12.2023)
İsrailli inşaat firması, Gazze'de yıkılmış evlerin yanına 'deniz manzaralı villa' reklam afişleriyle "Uyan, sahil yanı ev rüya değil. Şimdi alırsan, satış öncesi fiyatlarla" satışa başladı.
Gazze'de 52 binden fazla konut yıkılmış ve 19 binden fazla sivil hayatını kaybetmişken, Batı Şeria'da İsrailli işgalcilere ev inşa etmede öncü şirketlerden bir Harey Zahav isimli emlak şirketi, binlerce ölünün yattığı Gazze'de şimdiden ev satışları için reklamlara başladı. Sahil şeridinde ev inşa etmeyi planlayan şirketin afişinde, "Uyan, sahil evi rüya değil. Şimdi satış öncesi fiyatlarla" sloganları yer aldı.
Sosyal medyada reklamlarını paylaşan şirket, İbranice paylaştığı görsellerde “Biz Harey Zahav olarak Gush Katif’e dönüşe zemin hazırlamak için çalışıyoruz. Bölgenin ıslahı, atıkların temizlenmesi ve işgalcilerin (Filistinliler) sınır dışı edilmesi için çalışanlarımız faaliyet gösteriyor. Yakın gelecekte kaçırılanların, askerlerimizin bir şekilde evlerine dönmesini ve Gazze Şeridi’nde tüm Gush Katif bölgesinde inşaatlara başlayabileceğimizi umuyoruz” ifadelerine yer verdi.
İsrail, Gazze’nin daha önce işgal edildiği yıllarda Yahudi yerleşim bölgelerine “Gush Katif” ifadesini kullanıyor. İsrail’in 2005 yılında sona eren işgal yıllarında Gazze Şeridi’nin güneyinden orta kesimlerine kadar uzanan “Gush Katif” bölgesi, uluslararası hukuka aykırı inşa edilen 21 yerleşim yerinden oluşuyordu.
Ayrıca yerle bir olmuş Gazze Şeridi’nin fotoğrafı üzerine resmedilmiş evler de dikkati çekti.