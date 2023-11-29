https://sputniknews.com.tr/20231129/nebenzya-gazzede-yeni-bir-siddet-dalgasinin-yasanma-riski-yuksek-1077928525.html

Nebenzya: Gazze'de yeni bir şiddet dalgasının yaşanma riski yüksek

Nebenzya: Gazze'de yeni bir şiddet dalgasının yaşanma riski yüksek

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Gazze'de yeni bir şiddet dalgasının yaşanma riskinin yüksek olduğunu söyledi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T21:34+0300

2023-11-29T21:34+0300

2023-11-29T21:54+0300

vasiliy nebenzya

israil- filistin çatışması

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

gazze

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde yeni bir şiddet dalgasının yaşanması riskine dikkat çekti.Nebenzya, "Güvenlik Konseyi'nin ateşkese ilişkin açık ve doğrulanabilir bir kararının olmaması halinde, ara verilen bu kısa sürenin ardından yeni bir şiddet dalgasının yaşanması riski yüksek. Duraklama sırasında yardım alan Gazzeliler bu kez yeni bombardıman altında ölecek" dedi.Nebenzya, İsrail yönetiminin ‘Gazze Şeridi’ni temizlemeye devam etme’ niyetine ilişkin açıklamalarının bu tür bir gelişmenin yüksek olasılığına işaret ettiğini belirtti.Bölge ülkelerinin insani duraklama ve rehine değişimini sağlamayı başarmalarının BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını ve bunun mevcut anlaşmanın sürdürülebilir ve kapsamlı olmadığı anlamına geldiğine dikkat çeken Nebenzya, "Tek bir çare var: Güvenlik Konseyi’nin bu konuda kararlı önlemler alması” ifadelerini kullandı.‘Rusya, Filistin sorununa uzun vadeli bir çözüm üzerinde aktif olarak çalışıyor’Nebenzya, Filistin sorununa uzun vadeli bir çözüm olmadan İsrail'in güvenliğinin sağlanmasının imkansız olduğunu, Rusya’nın bu yönde çalıştığını vurguladı.BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, “Gazze'nin yeniden inşasının yolu ve genel olarak Filistin sorununa uzun vadeli bir çözümün geleceği hakkında pek çok soru ortaya çıkıyor. Ve bu çözülmeden İsrail için gerçek anlamda sürdürülebilir güvenliğin sağlanması mümkün değil. Rusya bu yönde aktif olarak çalışıyor” dedi.Nebenzya, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Arap Birliği heyeti ve İslam İşbirliği Teşkilatı komitesi üyeleriyle kısa süre önce yaptığı görüşmeleri Rusya’nın soruna yönelik çalışmalarına örnek olarak gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20231129/bakan-fidan-guvenlik-konseyi-uluslararasi-baris-ve-guvenligi-saglama-konusunda-yine-basarisiz-oldu-1077928057.html

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vasiliy nebenzya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), gazze