https://sputniknews.com.tr/20231129/bakan-fidan-guvenlik-konseyi-uluslararasi-baris-ve-guvenligi-saglama-konusunda-yine-basarisiz-oldu-1077928057.html

Bakan Fidan: Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusunda yine başarısız oldu

Bakan Fidan: Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusunda yine başarısız oldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuşma yapan Dışişleri Bakanı Fidan "BM Şartı tarafından yetkilendirilen Güvenlik Konseyi, uluslararası barış... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T21:01+0300

2023-11-29T21:01+0300

2023-11-29T21:15+0300

bm

birleşmiş milletler (bm)

hakan fidan

israil- filistin çatışması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076971529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5d0dd287344c3779f36130df88f3ec1.jpg

BM Güvenlik Konseyi toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, İsrail-Filistin arasında yaşananlara ilişkin "Yakında bu sorunları çözmezsek kimsenin ceza almadığı ve adaletsizlikten beslenen ağır bir radikalizm tekrar hepimize musallat olacak" şeklinde konuştu.Fidan "Birçok ortağımızın (İsrail-Filistin konusunda) ifadelerine bakıldığında böyle bir mekanizmaya (Türkiye'nin garantörlük önerisi) ihtiyaç ve destek var" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231129/guterres-gazzede-bmnin-111-calisani-hayatini-kaybetti-1077925085.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bm, birleşmiş milletler (bm), hakan fidan