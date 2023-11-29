https://sputniknews.com.tr/20231129/bakan-fidan-guvenlik-konseyi-uluslararasi-baris-ve-guvenligi-saglama-konusunda-yine-basarisiz-oldu-1077928057.html
Bakan Fidan: Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusunda yine başarısız oldu
Bakan Fidan: Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusunda yine başarısız oldu
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuşma yapan Dışişleri Bakanı Fidan "BM Şartı tarafından yetkilendirilen Güvenlik Konseyi, uluslararası barış... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T21:01+0300
2023-11-29T21:01+0300
2023-11-29T21:15+0300
bm
birleşmiş milletler (bm)
hakan fidan
israil- filistin çatışması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076971529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5d0dd287344c3779f36130df88f3ec1.jpg
BM Güvenlik Konseyi toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, İsrail-Filistin arasında yaşananlara ilişkin "Yakında bu sorunları çözmezsek kimsenin ceza almadığı ve adaletsizlikten beslenen ağır bir radikalizm tekrar hepimize musallat olacak" şeklinde konuştu.Fidan "Birçok ortağımızın (İsrail-Filistin konusunda) ifadelerine bakıldığında böyle bir mekanizmaya (Türkiye'nin garantörlük önerisi) ihtiyaç ve destek var" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231129/guterres-gazzede-bmnin-111-calisani-hayatini-kaybetti-1077925085.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076971529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0efa07aba43d12f74771fdc6d40f5b51.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bm, birleşmiş milletler (bm), hakan fidan
bm, birleşmiş milletler (bm), hakan fidan
Bakan Fidan: Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusunda yine başarısız oldu
21:01 29.11.2023 (güncellendi: 21:15 29.11.2023)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuşma yapan Dışişleri Bakanı Fidan "BM Şartı tarafından yetkilendirilen Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirmekte yine başarısız oldu" dedi.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, İsrail-Filistin arasında yaşananlara ilişkin "Yakında bu sorunları çözmezsek kimsenin ceza almadığı ve adaletsizlikten beslenen ağır bir radikalizm tekrar hepimize musallat olacak" şeklinde konuştu.
Fidan "Birçok ortağımızın (İsrail-Filistin konusunda) ifadelerine bakıldığında böyle bir mekanizmaya (Türkiye'nin garantörlük önerisi) ihtiyaç ve destek var" dedi.