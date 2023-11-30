https://sputniknews.com.tr/20231130/blinken-kuzeyde-yasanan-sivil-kaybi-ve-sivillerin-yerlerinden-edilmesi-guneyde-tekrarlanmamali-1077969104.html
Blinken: Kuzeyde yaşanan sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı
Blinken: Kuzeyde yaşanan sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Gazze'nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı" dedi. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T23:40+0300
2023-11-30T23:40+0300
2023-12-01T00:14+0300
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Blinken: Kuzeyde yaşanan sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı
23:40 30.11.2023 (güncellendi: 00:14 01.12.2023)
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Gazze'nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı" dedi.