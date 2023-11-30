https://sputniknews.com.tr/20231130/blinken-ve-netanyahu-kuduste-esir-takasi-surecini-gorustu-1077960543.html
Blinken ve Netanyahu Kudüs'te esir takası sürecini görüştü
Blinken ve Netanyahu Kudüs'te esir takası sürecini görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ziyareti kapsamında Başbakan Benyamin Netanyahu ile bir araya gelerek esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T17:24+0300
2023-11-30T17:24+0300
2023-11-30T17:40+0300
israil
abd
antony blinken
benyamin netanyahu
ortadoğu
israil- filistin çatışması
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Blinken'ın 7 Ekim’den bu yana yapacağı üçüncü Ortadoğu turunun ilk durağı İsrail oldu.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın Netanyahu ve savaş kabinesi üyeleriyle yaptığı Kudüs'teki görüşmeye ilişkin bilgi verdi.Miller, "Blinken, bugün Kudüs'te Başbakan Benyamin Netanyahu ve İsrail savaş kabinesiyle görüştü. Blinken ve Netanyahu, insani yardım ulaştırılmasıyla ilgili konuları ve kalan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları istişare etti" dedi.İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu sürenin ardından 2 gün uzatılan insani ara, bu sabah itibarıyla 1 gün daha temdit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231130/abd-disisleri-bakani-blinken-insani-aranin-uzatilmasini-gorusmek-icin-israilde-1077934841.html
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israil, abd, antony blinken, benyamin netanyahu, ortadoğu
israil, abd, antony blinken, benyamin netanyahu, ortadoğu
Blinken ve Netanyahu Kudüs'te esir takası sürecini görüştü
17:24 30.11.2023 (güncellendi: 17:40 30.11.2023)
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ziyareti kapsamında Başbakan Benyamin Netanyahu ile bir araya gelerek esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili süreci istişare etti.
Blinken'ın 7 Ekim’den bu yana yapacağı üçüncü Ortadoğu turunun ilk durağı İsrail oldu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın Netanyahu ve savaş kabinesi üyeleriyle yaptığı Kudüs'teki görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
Miller, "Blinken, bugün Kudüs'te Başbakan Benyamin Netanyahu ve İsrail savaş kabinesiyle görüştü. Blinken ve Netanyahu, insani yardım ulaştırılmasıyla ilgili konuları ve kalan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları istişare etti" dedi.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu sürenin ardından 2 gün uzatılan insani ara, bu sabah itibarıyla 1 gün daha temdit edildi.