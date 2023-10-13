https://sputniknews.com.tr/20231013/rusya-israilin-gazzeyi-isgaline-karsiyiz-hamasla-gorusmeler-devam-ediyor-1076320262.html
Rusya: İsrail’in Gazze’yi işgaline karşıyız, Hamas’la görüşmeler devam ediyor
Rusya: İsrail’in Gazze’yi işgaline karşıyız, Hamas’la görüşmeler devam ediyor
İsrail’in olası kara harekatı sırasında Gazze’yi işgal etmesine karşı olduklarını kaydeden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, krize çözüm arayışı... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T20:13+0300
2023-10-13T20:13+0300
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bogdanov
mihail bogdanov
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, bugünkü basın toplantısında, İsrail’in Gazze’ye kara harekatının işgale yol açabileceği yönündeki bir soru üzerine, “İşgale karşıyız. Prensipte, barış ve güvenlik temelinin, barış karşılığında toprak olduğuna dair BM Güvenlik Konseyi kararı var. Yani İsrail’in işgal edilen Arap topraklarından çıkışına karşılık normalleşme” dedi.Rusya’nın çatışan tüm taraflarla iletişim içinde olduğunu söyleyen Rus diplomat, doğrudan Hamas yönetimiyle de iletişim halinde olduklarını belirterek, “Sorunu çözmek lazım. İletişiminiz yoksa, bilgi yoksa sorunu nasıl çözersiniz? Önemli olan çabalarımızın istenen sonuç vermesi. Rusya’nın amacı, sadece bölgede şiddete son verilmesi değil, aynı zamanda esirlerin serbest bırakılması dahil, kötü durumda kalan herkesin kurtarılması” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231013/israil-saldirilarinin-ardindan-filistinlilerin-terk-ettigi-gazzeden-goruntuler-1076319345.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, bogdanov, mihail bogdanov, hamas
Rusya: İsrail’in Gazze’yi işgaline karşıyız, Hamas’la görüşmeler devam ediyor
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İsrail’in olası kara harekatı sırasında Gazze’yi işgal etmesine karşı olduklarını kaydeden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, krize çözüm arayışı kapsamında Hamas’la görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, bugünkü basın toplantısında, İsrail’in Gazze’ye kara harekatının işgale yol açabileceği yönündeki bir soru üzerine, “İşgale karşıyız. Prensipte, barış ve güvenlik temelinin, barış karşılığında toprak olduğuna dair BM Güvenlik Konseyi kararı var. Yani İsrail’in işgal edilen Arap topraklarından çıkışına karşılık normalleşme” dedi.
Rusya’nın çatışan tüm taraflarla iletişim içinde olduğunu söyleyen Rus diplomat, doğrudan Hamas yönetimiyle de iletişim halinde olduklarını belirterek, “Sorunu çözmek lazım. İletişiminiz yoksa, bilgi yoksa sorunu nasıl çözersiniz? Önemli olan çabalarımızın istenen sonuç vermesi. Rusya’nın amacı, sadece bölgede şiddete son verilmesi değil, aynı zamanda esirlerin serbest bırakılması dahil, kötü durumda kalan herkesin kurtarılması” ifadesini kullandı.