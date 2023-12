https://sputniknews.com.tr/20231215/abd-ulusal-guvenlik-danismani-israil-baris-ve-guvenlik-icinde-yasamayi-hak-ediyor-1078501255.html

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: İsrail barış ve güvenlik içinde yaşamayı hak ediyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Sullivan, ziyaret kapsamında gittiği İsrail'in başkenti Tel Aviv'de açıklamalarda bulundu. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'nin kuzey ve güneyinde kara operasyonları ve askeri operasyonların olduğu yüksek yoğunluklu bir aşamanın ortasında olduklarını belirterek, bir sonraki aşamanın Hamas liderliğini hedef alıp istihbarat odaklı operasyonlara dönüşeceğini belirtti.ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ifadelerine atıfta bulunarak "İsrail, kendisini Hamas'a karşı savunma hakkına sahip" dedi.Hamas'ın "Holokost'tan bu zamana kadar Yahudi halkına yönelik en büyük katliamı gerçekleştiren bir terör örgütü" olduğunu savunan Sullivan, "Bugün Başkan Biden adına, İsrail'in Hamas'a karşı mücadelesinde destekleme kararlılığımızı vurgulamak için buradayım" diye konuştu.Sullivan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldiğini hatırlatarak görüşmede bölgede yaşanan son gelişmelerin ve Hamas'ın İsrail'e bir daha tehdit oluşturmaması yönündeki ortak hedeflerin ele alındığını aktardı.Bunun yanı sıra esir tutulan rehinelerin serbest bırakılması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması için Birleşmiş Milletler (BM), Mısır ve diğer ülkelerle istişarelerde bulunulduğunu aktaran Sullivan, Batı Şeria'da istikrarın sağlanması için Ramallah'ı ziyaret edeceğini belirtti.Sullivan, Başkan Biden'ın İsrail'in güvenliği için, iki devletli bir çözümün garanti altına alınması için barışı koruma taahhüdünün sürdürülmeye devam edileceğini dile getirerek "İsrail halkı, entegre, dinamik ve istikrarlı bir bölgede komşuları arasında barış ve güvenlik içinde yaşamaya ihtiyaç duyuyor ve bunu hak ediyor, bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Sullivan: İsrail yüksek yoğunluklu bir aşamanın ortasındaİsrail'in Gazze'ye saldırılarının yüksek yoğunluklu aşamadan düşük yoğunluklu aşamaya ne zaman geçeceğine ilişkin soruya yanıt veren Sullivan, "Gazze'nin hem kuzey yarısında hem de güney yarısında kara operasyonları ve askeri operasyonların olduğu yüksek yoğunluklu bir aşamanın ortasında" olduklarını söyledi.Sullivan açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:Sullivan İsrail'in planlarının özel olarak konuşulması gerektiğini, bu nedenle zaman çizelgesi hakkında konuşmayacağını vurguladı."İsrail'in gerçekten sivilleri korumak gibi bir niyet varsa çok daha hassas, daha küçük mühimmat kullanmaz mıydı?" sorusuna yanıt veren Sullivan, İsrail'in Hamas'ı vuran hedefler ile masum sivillerin canına mal olabilecek hedefler arasında yaptığı ayrımı açık ve sürdürülebilir şekilde ortaya koyma niyetinde olduğunu savundu.Sullivan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın sözlerine atıfta bulanarak "Bakan Golan'ın Hamas'a karşı mücadelenin aylarca süreceğini söylediğini duydum ve tabii ki buna katılıyoruz. Biz bunu en başından söyledik" dedi.Çatışmaların gidişatına yönelik detay bilgi vermenin, sadece Hamas'ın işine yarayacağını ve bunu yapmak istemediğini aktaran Sullivan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, yakında bölgeye ziyarette bulunacağını kaydetti.Sullivan, "Bizim bakış açımıza göre, bir yanda masum Filistin halkı ile Hamas arasında ayrım yapmak bir ahlaki soru ama sadece ahlaki değil çünkü masum insanların hayatları kutsal olmalı ve korunmalı" diyerek bunun, İsrail için de stratejik bir soru olduğunu söyledi.Sullivan, "İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin mantıklı olduğuna ya da uzun vadede Gazze'yi yeniden işgal etmesinin doğru olduğuna inanmıyoruz" ifadesini kullandı.'İran'ın adım atma sorumluluğu var'Sullivan, "Meşru müdafaa hakkı şu anda Gazze'de gördüğümüz insani acının düzeyini haklı çıkarır mı?" sorusuna verdiği yanıtta, Hamas'ın sivillerin arasında saklandığını iddia ederek bunun, İsrail güçlerinin terör hedefleri ile masum insanlar arasında ayrım yapacak şekilde hareket etme, sivilleri koruma ve can kaybını en aza indirmek için her türlü tedbiri alma sorumluluğunu azaltmadığını dile getirdi.Husilerin saldırılarına ilişkin soruya da yanıt veren Sullivan, ABD'nin bu tehditle başa çıkmak için dünyanın her yerinden ortaklarıyla birlikte çalıştığını, koalisyon kurduğunu söyledi.Sullivan, bunun tüm uluslararası toplumu ilgilendirdiğinin altını çizerek "İran'ın bu saldırıları durdurmak için bizzat adım atma sorumluluğu var. Çünkü bu saldırılar, uluslararası hukuka, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik temel bir tehdittir" değerlendirmesini yaptı.Sullivan'ın, İsrail'de bir araya geldiği Başbakan Netanyahu'ya, Gazze'ye yönelik saldırılardaki yoğun dönemin haftalar içinde sona ermesi gerektiğini söylediği ileri sürülmüştü.

