https://sputniknews.com.tr/20231008/israil-yuksek-alarma-gecti-dunya-genelindeki-diplomatlarina-talimat-verdi-1076140194.html
İsrail 'yüksek alarma' geçti, dünya genelindeki diplomatlarına talimat verdi
İsrail 'yüksek alarma' geçti, dünya genelindeki diplomatlarına talimat verdi
İsrail Dışişleri Bakanlığı, diplomatik misyonlarını yüksek alarma geçirdi. Bu kapsamda, diplomatlara 'güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T14:18+0300
2023-10-08T14:18+0300
2023-10-08T14:29+0300
dünya
hamas
israil
israil-filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/08/1076140471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a43d304779568cd2ed581f3009d611d.jpg
İsrail Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülkelerde görev yapan diplomatlarına dikkatli olma çağrısı yaptı.Bakanlık, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e dün başlattığı saldırı nedeniyle 'dünya çapındaki tüm diplomatik misyonlarını yüksek alarm durumuna' geçirdi.Bu kapsamda, diplomatlara 'güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama' talimatı verildi.Neler yaşandı?Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.Şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231008/hamas-sizdi-israil-savastayiz-dedi-israil-filistin-geriliminde-son-durum-1076138427.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/08/1076140471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c4fc5a55b7f2d7dcb077e984dc14273.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hamas, israil, israil-filistin
hamas, israil, israil-filistin
İsrail 'yüksek alarma' geçti, dünya genelindeki diplomatlarına talimat verdi
14:18 08.10.2023 (güncellendi: 14:29 08.10.2023) Abone ol
İsrail Dışişleri Bakanlığı, diplomatik misyonlarını yüksek alarma geçirdi. Bu kapsamda, diplomatlara 'güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama' talimatı verildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülkelerde görev yapan diplomatlarına dikkatli olma çağrısı yaptı.
Bakanlık, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e dün başlattığı saldırı nedeniyle 'dünya çapındaki tüm diplomatik misyonlarını yüksek alarm durumuna' geçirdi.
Bu kapsamda, diplomatlara 'güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama' talimatı verildi.
Neler yaşandı?
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.