https://sputniknews.com.tr/20231008/hamas-sizdi-israil-savastayiz-dedi-israil-filistin-geriliminde-son-durum-1076138427.html

Hamas sızdı, İsrail 'savaştayız' dedi: İsrail-Filistin geriliminde son durum

Hamas sızdı, İsrail 'savaştayız' dedi: İsrail-Filistin geriliminde son durum

İsrail-Gazze hattından çatışma ve bombardıman görüntüleri yansımaya devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı, İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattı... 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T12:31+0300

2023-10-08T12:31+0300

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dünya

israil

gazze

savaş

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İsrail-Gazze hattından bombardıman görüntüleri gelirken hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor.Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e ‘Aksa Tufanı’ isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İsrail tarafından yapılan açıklamalara göre ölü sayısı 350’yi geçti. 2 bin kişinin üzerinde yaralı sayısının olduğunu duyuran İsrail yetkilileri, yaralıların tedavisi için yeterli kan bulunmaması nedeniyle vatandaşları kan bağışına çağırdı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 313'e yükseldi. Yerel basında Filistin Sağlık Bakanlığı'na dayandırılan habere göre bin 990 kişi yaralandı. Peki, İsrail-Filistin geriliminde son durum ne?🔸Washington'daki İsrail Büyükelçiliği, Hamas'ın siviller ve askeri personel de dahil olmak üzere 100 İsrail vatandaşını kaçırdığını bildirdi.🔸El Cezire'nin haberine göre, Lübnan Hizbullah hareketi Hamas'ın İsrail'deki savaşta ‘saflarına katılma çağrısına’ kulak verdi.🔸İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze sınırı yakınında yaşayan tüm ülke vatandaşlarının 24 saat içinde tahliye edileceğini duyurdu.🔸İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 400'den fazla Hamas savaşçısının etkisiz hale getirildiğini, birçok militanın esir alındığını aktardı.🔸Gazze şehrinin merkezindeki İslam Üniversitesi yakınında patlama meydana geldiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231008/israil-gazze-sinirindaki-vatandaslarini-tahliye-ediyor-1076137019.html

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