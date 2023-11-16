https://sputniknews.com.tr/20231116/pentagon-israile-silah-sevkiyatini-sessizce-artiriyor-1077458350.html

Pentagon, İsrail'e silah sevkiyatını 'sessizce' artırıyor

Pentagon, İsrail'e silah sevkiyatını 'sessizce' artırıyor

ABD basınında çıkan bir haberde Pentagon kaynaklarına atıfa bulunularak ABD'in İsrail'e silah sevkiyatını 'sessizce' artırdığı öne sürüldü. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T13:23+0300

2023-11-16T13:23+0300

2023-11-16T13:23+0300

israil- filistin çatışması

abd

israil

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

boeing ah-64 apache

lloyd austin

joe biden

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İsrail Gazze Şeridi'nde Hamas'ı ortadan kaldırmaya yönelik operasyonlarını sürdürürken, Pentagon'un askeri yardımlarını zımnen arttırdığı belirtildi.ABD basınında çıkan bir haberde, Gazze'de sivil ölümlerin artmasından duyduğu endişeyi açıkça dile getirmesine rağmen Washington'un İsrail'in askeri yardım taleplerini karşılamak için bir silah sevkiyatı yapmaya devam ettiği ifade edildi.Bu kapsamda İsrail'in ABD'den 57 binden fazla 155 mm yüksek patlayıcılı top mermisi, 20 bin M4A1 tüfek, 5 bin PVS-14 gece görüş cihazı, 3 bin M141 el tipi sığınak delici mühimmat, 400 adet 120 mm havan topu ve 75 askeri araç, özellikle de kara ve deniz piyadeleri için yeni müşterek hafif taktik araç talep ettiğini açıklandı. Haberde ayrıca İsrail'in ABD Ordusu'nun envanterinde bulunmayan 200 adet zırh delici Switchblade 600 kamikaze drone da talep ettiği ifade edildi.Tüm bunlar bilgilerin Savunma Bakanlığı'nın listesinde yer aldığı öne sürülürken İsrail'e gönderilen silahların katalogunun Pentagon'un Ekim sonu tarihli "İsrail Üst Düzey Lideri" başlıklı bir belgesinde yer aldığı bildirildi. Silahların bir kısmının halihazırda teslim edildiği, diğerlerinin ise ABD Savunma Bakanlığı tarafından hem Amerika hem de Avrupa merkezli stoklardan temin edilme sürecinde olduğu belirtildi.İddialara göre Ekim ayı sonuna kadar 36 bin adet 30 mm top mühimmatı, bin 800 adet M141 sığınak delici mühimmat ve 3 bin 500'e yakın gece görüş cihazı İsrail'e teslim edilmişti. Bir başka raporda da Lockheed Martin tarafından üretilen yaklaşık 2 bin Hellfire lazer güdümlü füzenin de yer aldığı ifade edildi. Bunların AH-64 Apache çin tasarlandığını belirtildi. Apache tarafından ateşlenecek 36 bin adet 30 mm'lik mühimmatın da söz konusu silah listesinde yer aldığı ve ayrıca 312 adet Tamir füze önleyicisi de ABD tarafından İsrail'e hibe edildiği belirtildi.Raporla ilgili yorum yapması istenen bir Pentagon Sözcüsü, "İsrail'in kendisini savunacak araçlara sahip olmasını sağlamak için iç stoklardan ABD sanayi kanallarına kadar çeşitli yollardan yararlandıklarını" dile getirdi.Sözcü, İsrail'e ABD tarafından 155 mm top mermileri, küçük çaplı bombalar, hassas güdümlü mühimmatların yanı sıra "Demir Kubbe önleyicileri ve tıbbi destek ekipmanı" sağlandığını da sözlerine ekledi.Washington'daki İsrail Büyükelçiliği'nin ABD'nin silah tedariki hakkında yorum yapmaktan kaçındı.Biden yönetimi, İsrail'e diğer mühimmatların yanı sıra top mermileri de sağladığı için sivil toplum örgütlerinin kınamasına maruz kalmıştı. Bu kuruluşlardan 30'dan fazlası Savunma Bakanı Lloyd Austin'e mektup yazarak 155 mm'lik top mermilerini göndermekten kaçınması çağrısında bulunmuştu. Örgütler, "Dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biri olan Gazze'de 155 mm'lik top mermileri doğası gereği ayrım gözetmez" açıklamasında bulunarak "Bu mühimmatlar güdümsüzdür ve yüksek bir hata yarıçapına sahiptir. Mermilerin genellikle amaçlanan hedeften 25 metre uzağa düşer" demiştiler.

https://sputniknews.com.tr/20231108/abd-basini-washington-israile-hangi-silahlari-gonderdigini-gizliyor-1077182796.html

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abd, israil, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), boeing ah-64 apache, lloyd austin, joe biden