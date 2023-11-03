https://sputniknews.com.tr/20231103/netanyahu-israil-esirler-serbest-birakilmadan-gecici-insani-ateskes-yapilmasini-reddediyor-1077042074.html

Netanyahu: İsrail, esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor

Netanyahu: İsrail, esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun yoğun şekilde saldırdığı Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın elinde bulunan esirler serbest bırakılmadan "geçici... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T18:19+0300

2023-11-03T18:19+0300

2023-11-03T18:30+0300

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından tek başına basın toplantısı düzenledi.ABD'nin geçici insani ateşkes teklifini zikretmeden "tüm güçleriyle devam edeceklerini" vurgulayan Netanyahu, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20231103/hizbullah-lider-nasrallah-lubnanda-konusuyor-1077038533.html

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