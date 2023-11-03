https://sputniknews.com.tr/20231103/netanyahu-israil-esirler-serbest-birakilmadan-gecici-insani-ateskes-yapilmasini-reddediyor-1077042074.html
Netanyahu: İsrail, esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor
Netanyahu: İsrail, esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun yoğun şekilde saldırdığı Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın elinde bulunan esirler serbest bırakılmadan "geçici... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T18:19+0300
2023-11-03T18:19+0300
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından tek başına basın toplantısı düzenledi.ABD'nin geçici insani ateşkes teklifini zikretmeden "tüm güçleriyle devam edeceklerini" vurgulayan Netanyahu, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231103/hizbullah-lider-nasrallah-lubnanda-konusuyor-1077038533.html
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benyamin netanyahu, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas istihbarat merkezi
Netanyahu: İsrail, esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor
18:19 03.11.2023 (güncellendi: 18:30 03.11.2023) Abone ol
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun yoğun şekilde saldırdığı Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın elinde bulunan esirler serbest bırakılmadan "geçici insani ateşkes teklifini reddettiklerini" söyledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından tek başına basın toplantısı düzenledi.
ABD'nin geçici insani ateşkes teklifini zikretmeden "tüm güçleriyle devam edeceklerini" vurgulayan Netanyahu, şunları söyledi:
"İsrail, Gazze'deki (Hamas'ın elindeki) esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor. Gazze'ye yakıt girişine izin vermiyoruz, para gönderilmesine karşı çıkıyoruz."