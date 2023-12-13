https://sputniknews.com.tr/20231213/netanyahu-gazze-seridindeki-kara-operasyonu-icin-abdden-tam-destek-aldik-1078404308.html
Netanyahu: Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonu için ABD'den tam destek aldık
Netanyahu: Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonu için ABD'den tam destek aldık
İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada ABD'nin kendilerine verdiği desteği takdir ederek ülkesinin Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunda ABD'den... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T13:00+0300
2023-12-13T13:00+0300
2023-12-13T13:00+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
el fetih
joe biden
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada ülkesinin Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunda ABD'den tam destek aldığını söyledi.Netanyahu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yayımladığı bir video konuşmasında şu sözleri kaydetti:Netanyahu açıklamasında, "Pozisyonumu netleştirmek istiyorum: İsrail'in Oslo'daki hatayı tekrarlamasına izin vermeyeceğim. Vatandaşlarımızın ve askerlerimizin muazzam fedakarlıklarından sonra Gazze Şeridi'nde terörü destekleyenlere, terörü finanse edenlere izin vermeyeceğim. Gazze ne Hamas'ın ne de Fetih'in olacak" dedi.Netanyahu, İsrail'in Filistinli hareketler Hamas ya da El Fetih'in Gazze Şeridi'nde hüküm sürmesine izin vermeyeceğini bir kez daha yineledi.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-gazze-seridindeki-yikimin-boyutunu-degerlendirdi-1078403657.html
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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, el fetih, joe biden, abd
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, el fetih, joe biden, abd
Netanyahu: Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonu için ABD'den tam destek aldık
İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada ABD'nin kendilerine verdiği desteği takdir ederek ülkesinin Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunda ABD'den tam destek aldığını söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada ülkesinin Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunda ABD'den tam destek aldığını söyledi.
Netanyahu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yayımladığı bir video konuşmasında şu sözleri kaydetti:
ABD'nin Hamas'ın yok edilmesi ve rehinelerimizin geri dönmesi için verdiği desteği gerçekten takdir ediyorum. ABD Başkanı Joe Biden ve ekibiyle yaptığımız yoğun görüşmelerin ardından, Gazze Şeridi'ne karadan girilmesi ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan uluslararası baskının kontrol altına alınması konusunda tam destek aldık. Evet, 'Hamas'tan sonraki gün' konusunda anlaşmazlıklar var ve umarım burada bir anlaşmaya varırız.
Netanyahu açıklamasında, "Pozisyonumu netleştirmek istiyorum: İsrail'in Oslo'daki hatayı tekrarlamasına izin vermeyeceğim. Vatandaşlarımızın ve askerlerimizin muazzam fedakarlıklarından sonra Gazze Şeridi'nde terörü destekleyenlere, terörü finanse edenlere izin vermeyeceğim. Gazze ne Hamas'ın ne de Fetih'in olacak" dedi.
Netanyahu, İsrail'in Filistinli hareketler Hamas ya da El Fetih'in Gazze Şeridi'nde hüküm sürmesine izin vermeyeceğini bir kez daha yineledi.