https://sputniknews.com.tr/20231213/netanyahu-gazze-seridindeki-kara-operasyonu-icin-abdden-tam-destek-aldik-1078404308.html

Netanyahu: Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonu için ABD'den tam destek aldık

Netanyahu: Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonu için ABD'den tam destek aldık

İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada ABD'nin kendilerine verdiği desteği takdir ederek ülkesinin Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunda ABD'den... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T13:00+0300

2023-12-13T13:00+0300

2023-12-13T13:00+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

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israil

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israil-filistin sorunu

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joe biden

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada ülkesinin Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunda ABD'den tam destek aldığını söyledi.Netanyahu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yayımladığı bir video konuşmasında şu sözleri kaydetti:Netanyahu açıklamasında, "Pozisyonumu netleştirmek istiyorum: İsrail'in Oslo'daki hatayı tekrarlamasına izin vermeyeceğim. Vatandaşlarımızın ve askerlerimizin muazzam fedakarlıklarından sonra Gazze Şeridi'nde terörü destekleyenlere, terörü finanse edenlere izin vermeyeceğim. Gazze ne Hamas'ın ne de Fetih'in olacak" dedi.Netanyahu, İsrail'in Filistinli hareketler Hamas ya da El Fetih'in Gazze Şeridi'nde hüküm sürmesine izin vermeyeceğini bir kez daha yineledi.

https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-gazze-seridindeki-yikimin-boyutunu-degerlendirdi-1078403657.html

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