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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/netanyahu-gazze-seridindeki-kara-operasyonu-icin-abdden-tam-destek-aldik-1078404308.html
Netanyahu: Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonu için ABD'den tam destek aldık
Netanyahu: Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonu için ABD'den tam destek aldık
İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada ABD'nin kendilerine verdiği desteği takdir ederek ülkesinin Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunda ABD'den... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
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2023-12-13T13:00+0300
israil- filistin çatışması
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el fetih
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada ülkesinin Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunda ABD'den tam destek aldığını söyledi.Netanyahu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yayımladığı bir video konuşmasında şu sözleri kaydetti:Netanyahu açıklamasında, "Pozisyonumu netleştirmek istiyorum: İsrail'in Oslo'daki hatayı tekrarlamasına izin vermeyeceğim. Vatandaşlarımızın ve askerlerimizin muazzam fedakarlıklarından sonra Gazze Şeridi'nde terörü destekleyenlere, terörü finanse edenlere izin vermeyeceğim. Gazze ne Hamas'ın ne de Fetih'in olacak" dedi.Netanyahu, İsrail'in Filistinli hareketler Hamas ya da El Fetih'in Gazze Şeridi'nde hüküm sürmesine izin vermeyeceğini bir kez daha yineledi.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-gazze-seridindeki-yikimin-boyutunu-degerlendirdi-1078403657.html
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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, el fetih, joe biden, abd
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, el fetih, joe biden, abd

Netanyahu: Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonu için ABD'den tam destek aldık

13:00 13.12.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIBiden, Netanyahu
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada ABD'nin kendilerine verdiği desteği takdir ederek ülkesinin Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunda ABD'den tam destek aldığını söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada ülkesinin Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunda ABD'den tam destek aldığını söyledi.
Netanyahu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yayımladığı bir video konuşmasında şu sözleri kaydetti:
ABD'nin Hamas'ın yok edilmesi ve rehinelerimizin geri dönmesi için verdiği desteği gerçekten takdir ediyorum. ABD Başkanı Joe Biden ve ekibiyle yaptığımız yoğun görüşmelerin ardından, Gazze Şeridi'ne karadan girilmesi ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan uluslararası baskının kontrol altına alınması konusunda tam destek aldık. Evet, 'Hamas'tan sonraki gün' konusunda anlaşmazlıklar var ve umarım burada bir anlaşmaya varırız.
Netanyahu açıklamasında, "Pozisyonumu netleştirmek istiyorum: İsrail'in Oslo'daki hatayı tekrarlamasına izin vermeyeceğim. Vatandaşlarımızın ve askerlerimizin muazzam fedakarlıklarından sonra Gazze Şeridi'nde terörü destekleyenlere, terörü finanse edenlere izin vermeyeceğim. Gazze ne Hamas'ın ne de Fetih'in olacak" dedi.
Netanyahu, İsrail'in Filistinli hareketler Hamas ya da El Fetih'in Gazze Şeridi'nde hüküm sürmesine izin vermeyeceğini bir kez daha yineledi.
Gazze pazar İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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