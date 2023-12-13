https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-gazze-seridindeki-yikimin-boyutunu-degerlendirdi-1078403657.html

BM, Gazze Şeridi'ndeki yıkımın boyutunu açıkladı

BM, Gazze Şeridi'ndeki yıkımın boyutunu açıkladı

Birleşmiş Milletler’in (BM) uydu görüntülerine atıfta bulunduğu raporunda, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki binaların en az yüzde... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T12:53+0300

2023-12-13T12:53+0300

2023-12-13T12:53+0300

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BM Operasyonel Uydu Uygulama Programı (UNOSAT) tarafından 26 Kasım’da paylaşılan uydu görüntülerine göre Gazze Şeridi'ndeki binaların en az yüzde 18'inin değişen derecelerde yıkıldığı anlaşılırken, uzmanların tespitlerine göre Gazze'de 10 bin 49 bina İsrail’in saldırıları nedeniyle yerle bir oldu.7 Ekim’den bu yana süren bombardımanlarda 8 bin 243 binanın ciddi hasar gördüğü ve 19 binden fazla binada ise orta derecede hasar bulunduğu ifade edildi.Rapora göre toplam 37 bin 379 binanın hasarlı kategorisinde olduğu anlaşılırken, bunun da Gazze Şeridi'ndeki toplam bina sayısının yüzde18'i anlamına geldiği vurgulandıçUNOSAT raporuna göre en büyük hasar Gazze’nin kuzeyinde meydana gelirken, ikinci sırada Gazze şehri yer alıyor.Açıklamada, “En büyük hasar Kuzey Gazze ve Gazze illerinde kaydedildiği görülmüş olup, Kuzey Gazze'de 3 bin 806, Gazze Şehri'nde ise 6 bin 243 yapının hasar gördüğü tespit edilmiştir. Gazze Şehri, toplam 2 bin 397 bina ile en fazla yıkılan yapıya sahip şehir olarak kayıtlara geçmiştir” denildi.Aynı gün açıklama yapan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana 18 bin 400’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyururken, 50 binden fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.Bir hafta önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail ordusunun saldırılarının sıklığının artması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki durumun hızla kötüleştiğini bildirmiş, bölgede gerçek bir insani felaketin yaşandığını da eklemişti.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 412 Filistinli öldü.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 282 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail’in amacı Gazzelileri Mısır’a mı sürmek?Yakın zamanda açıklamalarına yer verilen Gazzeli gazeteci Huda Naim, İsrail'in Filistinlileri Gazze'den sürme planına ilişkin, "Nekbe'nin (Büyük Felaket) bir daha yaşanması imkansız. 1948'de topraklarından ayrılmak zorunda bırakılan milyonlarca Filistinli mülteci topraklarına geri dönemiyor. Filistinlilerin 75 yıldır yaşadığı bu trajedi bir daha yaşanamaz" diye konuşmuştu.İsrail'in güney bölgesine sıkıştırdığı Gazzelileri Mısır'a göç ettirme planına ilişkin değerlendirmede bulunan Naim, "Birçok kişi güvenli bölge bulma umuduyla kuzeyden güneye gitti ancak geçtiğimiz günlerde güvenli hiçbir yer olmadığını gördük. Siviller orada da hedef alındı ve katliamlar yapıldı” ifadelerini kullandı.İsrail'in, Gazzelileri bölgeden çıkararak Mısır'a sürmeyi amaçladığını, bu nedenle halkı en güneye gitmeye zorladığını aktaran Naim, şu ifadeleri kullandı:İsrail'in Filistinlileri 'insansı hayvanlar' şeklinde damgalamaya çalıştığını kaydeden Naim sözlerini, "Bu insanlar sadece rakam değil, Gazze'deki herkesin bir hikayesi var. Hiçbir fark yok, hepimiz etten, kemikten, hırslardan ve hayallerden oluşuyoruz. Gazze'deki bir insan ABD'deki bir insan gibi yaşamayı ve iyi hayat sürmeyi, kendi toprağına sahip olmayı hak ediyor" şeklinde tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20231213/hamas-bidenin-israilin-gazzedeki-savasinin-cilginlik-oldugunu-fark-etmesini-sagladik-1078389705.html

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israil, filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), israil ordusu