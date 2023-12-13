BM, Gazze Şeridi'ndeki yıkımın boyutunu açıkladı

Türkiye
SON DAKİKA | TFF toplantısı ertelendi: Süresiz ertelenen lig maçları değerlendirilecek
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Küresel Organize Suçlar Endeksi'nde Türkiye 15. sırada
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Hakem yumruklayan Faruk Koca kim?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Akalın: 'Hakem Meler'deki kırığa kimin sebebiyet verdiği önemli'
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Hakemlere saldırı ve tarihteki olaylar
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere giderken İYİ Parti'nin oyları ne durumda?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Canlarını yakmadıkları toplum kalmadı. Asya’dan Güney Amerika’ya birçok toplumun canını yaktılar’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: ‘ABD, Ukrayna’da barış değil savaş istiyor’
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD için Gazze diye bir şey yok, insanlık adına herhangi bir şey beklenmemeli’
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Sarkozy: ‘Ukrayna NATO’ya, Türkiye AB’ye alınmamalı’
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli Bakan: ‘ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li Senatör: ‘Zelenskiy'in para için Washington'a gelmesi utanç verici’
18:34
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan: ‘Ukrayna'yla üyelik müzakeresi başlatması sorumsuzca bir adım olur’
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Filistin kökenli İngiliz doktor: ‘Dünya Gazze'deki savaşı durdurmalı’
19:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti tel tel dökülüyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yönetim ve aidat sorunları
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-gazze-seridindeki-yikimin-boyutunu-degerlendirdi-1078403657.html
BM, Gazze Şeridi'ndeki yıkımın boyutunu açıkladı
BM, Gazze Şeridi'ndeki yıkımın boyutunu açıkladı
Birleşmiş Milletler’in (BM) uydu görüntülerine atıfta bulunduğu raporunda, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki binaların en az yüzde... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T12:53+0300
2023-12-13T12:53+0300
israil- filistin çatışması
israil
filistin
filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
birleşmiş milletler (bm)
israil ordusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078403951_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_2a57a882de26b7c97a04f2c843f494a2.jpg
BM Operasyonel Uydu Uygulama Programı (UNOSAT) tarafından 26 Kasım’da paylaşılan uydu görüntülerine göre Gazze Şeridi'ndeki binaların en az yüzde 18'inin değişen derecelerde yıkıldığı anlaşılırken, uzmanların tespitlerine göre Gazze'de 10 bin 49 bina İsrail’in saldırıları nedeniyle yerle bir oldu.7 Ekim’den bu yana süren bombardımanlarda 8 bin 243 binanın ciddi hasar gördüğü ve 19 binden fazla binada ise orta derecede hasar bulunduğu ifade edildi.Rapora göre toplam 37 bin 379 binanın hasarlı kategorisinde olduğu anlaşılırken, bunun da Gazze Şeridi'ndeki toplam bina sayısının yüzde18'i anlamına geldiği vurgulandıçUNOSAT raporuna göre en büyük hasar Gazze’nin kuzeyinde meydana gelirken, ikinci sırada Gazze şehri yer alıyor.Açıklamada, “En büyük hasar Kuzey Gazze ve Gazze illerinde kaydedildiği görülmüş olup, Kuzey Gazze'de 3 bin 806, Gazze Şehri'nde ise 6 bin 243 yapının hasar gördüğü tespit edilmiştir. Gazze Şehri, toplam 2 bin 397 bina ile en fazla yıkılan yapıya sahip şehir olarak kayıtlara geçmiştir” denildi.Aynı gün açıklama yapan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana 18 bin 400’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyururken, 50 binden fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.Bir hafta önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail ordusunun saldırılarının sıklığının artması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki durumun hızla kötüleştiğini bildirmiş, bölgede gerçek bir insani felaketin yaşandığını da eklemişti.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 412 Filistinli öldü.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 282 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail’in amacı Gazzelileri Mısır’a mı sürmek?Yakın zamanda açıklamalarına yer verilen Gazzeli gazeteci Huda Naim, İsrail'in Filistinlileri Gazze'den sürme planına ilişkin, "Nekbe'nin (Büyük Felaket) bir daha yaşanması imkansız. 1948'de topraklarından ayrılmak zorunda bırakılan milyonlarca Filistinli mülteci topraklarına geri dönemiyor. Filistinlilerin 75 yıldır yaşadığı bu trajedi bir daha yaşanamaz" diye konuşmuştu.İsrail'in güney bölgesine sıkıştırdığı Gazzelileri Mısır'a göç ettirme planına ilişkin değerlendirmede bulunan Naim, "Birçok kişi güvenli bölge bulma umuduyla kuzeyden güneye gitti ancak geçtiğimiz günlerde güvenli hiçbir yer olmadığını gördük. Siviller orada da hedef alındı ve katliamlar yapıldı” ifadelerini kullandı.İsrail'in, Gazzelileri bölgeden çıkararak Mısır'a sürmeyi amaçladığını, bu nedenle halkı en güneye gitmeye zorladığını aktaran Naim, şu ifadeleri kullandı:İsrail'in Filistinlileri 'insansı hayvanlar' şeklinde damgalamaya çalıştığını kaydeden Naim sözlerini, "Bu insanlar sadece rakam değil, Gazze'deki herkesin bir hikayesi var. Hiçbir fark yok, hepimiz etten, kemikten, hırslardan ve hayallerden oluşuyoruz. Gazze'deki bir insan ABD'deki bir insan gibi yaşamayı ve iyi hayat sürmeyi, kendi toprağına sahip olmayı hak ediyor" şeklinde tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/hamas-bidenin-israilin-gazzedeki-savasinin-cilginlik-oldugunu-fark-etmesini-sagladik-1078389705.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078403951_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_651235aae1653b592ce4246abd24faaf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), israil ordusu
israil, filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), israil ordusu

BM, Gazze Şeridi'ndeki yıkımın boyutunu açıkladı

12:53 13.12.2023
© AFP 2023 / HAZEM BADERGazze pazar İsrail
Gazze pazar İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / HAZEM BADER
Abone ol
Birleşmiş Milletler’in (BM) uydu görüntülerine atıfta bulunduğu raporunda, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki binaların en az yüzde 18'inin yıkıldığı kaydedildi.
BM Operasyonel Uydu Uygulama Programı (UNOSAT) tarafından 26 Kasım’da paylaşılan uydu görüntülerine göre Gazze Şeridi'ndeki binaların en az yüzde 18'inin değişen derecelerde yıkıldığı anlaşılırken, uzmanların tespitlerine göre Gazze'de 10 bin 49 bina İsrail’in saldırıları nedeniyle yerle bir oldu.
7 Ekim’den bu yana süren bombardımanlarda 8 bin 243 binanın ciddi hasar gördüğü ve 19 binden fazla binada ise orta derecede hasar bulunduğu ifade edildi.
Rapora göre toplam 37 bin 379 binanın hasarlı kategorisinde olduğu anlaşılırken, bunun da Gazze Şeridi'ndeki toplam bina sayısının yüzde18'i anlamına geldiği vurgulandıç
UNOSAT raporuna göre en büyük hasar Gazze’nin kuzeyinde meydana gelirken, ikinci sırada Gazze şehri yer alıyor.
Açıklamada, “En büyük hasar Kuzey Gazze ve Gazze illerinde kaydedildiği görülmüş olup, Kuzey Gazze'de 3 bin 806, Gazze Şehri'nde ise 6 bin 243 yapının hasar gördüğü tespit edilmiştir. Gazze Şehri, toplam 2 bin 397 bina ile en fazla yıkılan yapıya sahip şehir olarak kayıtlara geçmiştir” denildi.
Aynı gün açıklama yapan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana 18 bin 400’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyururken, 50 binden fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Bir hafta önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail ordusunun saldırılarının sıklığının artması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki durumun hızla kötüleştiğini bildirmiş, bölgede gerçek bir insani felaketin yaşandığını da eklemişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 412 Filistinli öldü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 282 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail’in amacı Gazzelileri Mısır’a mı sürmek?

Yakın zamanda açıklamalarına yer verilen Gazzeli gazeteci Huda Naim, İsrail'in Filistinlileri Gazze'den sürme planına ilişkin, "Nekbe'nin (Büyük Felaket) bir daha yaşanması imkansız. 1948'de topraklarından ayrılmak zorunda bırakılan milyonlarca Filistinli mülteci topraklarına geri dönemiyor. Filistinlilerin 75 yıldır yaşadığı bu trajedi bir daha yaşanamaz" diye konuşmuştu.
İsrail'in güney bölgesine sıkıştırdığı Gazzelileri Mısır'a göç ettirme planına ilişkin değerlendirmede bulunan Naim, "Birçok kişi güvenli bölge bulma umuduyla kuzeyden güneye gitti ancak geçtiğimiz günlerde güvenli hiçbir yer olmadığını gördük. Siviller orada da hedef alındı ve katliamlar yapıldı” ifadelerini kullandı.
İsrail'in, Gazzelileri bölgeden çıkararak Mısır'a sürmeyi amaçladığını, bu nedenle halkı en güneye gitmeye zorladığını aktaran Naim, şu ifadeleri kullandı:
Gazze halkının yaşadığı eziyet, psikolojik baskı, kayıp ve acılar 7 Ekim'de ortaya çıktı. İsrail işgalinin anlamadığı şey bu. Bir insanı öldürmeye, yok etmeye, tacize, açlığa, her türlü aşağılamaya maruz bırakıp sonra da susmasını bekleyemezsiniz. 7 Ekim'de savaşan bu neslin tüm ömrü, Gazze kuşatması altında geçti. Bu çocuklar ambargoda büyüdü. Dolayısıyla 7 Ekim, 17 yıllık bu ambargonun bir sonucu.
İsrail'in Filistinlileri 'insansı hayvanlar' şeklinde damgalamaya çalıştığını kaydeden Naim sözlerini, "Bu insanlar sadece rakam değil, Gazze'deki herkesin bir hikayesi var. Hiçbir fark yok, hepimiz etten, kemikten, hırslardan ve hayallerden oluşuyoruz. Gazze'deki bir insan ABD'deki bir insan gibi yaşamayı ve iyi hayat sürmeyi, kendi toprağına sahip olmayı hak ediyor" şeklinde tamamladı.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas: Biden'ın İsrail'in Gazze'deki savaşının 'çılgınlık' olduğunu fark etmesini sağladık
02:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала