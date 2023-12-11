https://sputniknews.com.tr/20231211/ab-israile-topyekun-bombardimana-son-verme-cagrisinda-bulundu-1078314464.html

AB, İsrail'e topyekun bombardımana son verme çağrısında bulundu

AB, İsrail'e topyekun bombardımana son verme çağrısında bulundu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e, Gazze’nin güneyinde, daha önce kuzeyinde kullandığı topyekun bombardıman... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T12:38+0300

2023-12-11T12:38+0300

2023-12-11T12:38+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

avrupa birliği

josep borrell

ab

israil-filistin sorunu

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İsrail-Filistin ve Ukrayna ağırlıklı gündemle toplanacak olan yılın son AB dışişleri bakanları toplantısı öncesi gazetecilere konuşan Borrell, “Gazze'nin bombalanması olağanüstü bir yoğunlukla devam ediyor” ifadelerini kullanırken, İsrail'in operasyonların başlangıcında Gazze'nin kuzeyinde kullandığı taktiği güneyde de kullanmaması gerektiğinin altını çizdi.Basın mensuplarına verdiği demecinde, “Söylüyoruz ama durum değişmiyor, daha da kötüye gidiyor, masum sivillerin sayısı artıyor” diyerek tepkisini dile getiren Borrell, sivil kayıpların her geçen gün arttığını kaydetti.Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının, AB'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü önündeki en büyük engellerden biri olarak nitelediği Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini sona erdirmek için yaptırım seçeneklerini de değerlendireceğini belirten Borrell,sözlerine şu şekilde devam etti:AB dışişleri bakanları, bugün yılın son toplantısında İsrail-Filistin ve Ukrayna ağırlıklı gündemle toplanıyor.Üst düzey bir AB yetkilisinden alınan bilgiye göre, bakanlar İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümün önündeki engelleri kaldırmaya yönelik formülleri tartışacak."İsrail, bir yandan, uluslararası hukuka göre kendisine ait olmayan toprakları işgal edip, diğer yandan tüm dünyaya barış iddiasında bulunamaz" diye konuşan Borrell, "Bu nedenle önümüzdeki pazartesi yapılacak Dışişleri Konseyi'nde, üye devletlere, Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirenlere karşı önlem almalarını önereceğim" açıklamasında bulundu.Borrell, bakanlara 7 maddeden oluşan teklif paketi sundu.Borrell, söz konusu maddeleri AB'nin Filistin'e yönelik; sivillerin korunması, insani yardımların ulaştırılması, Gazze'nin İsrail tarafından işgal edilmesinin, sınırlarının değiştirilmesinin ve Batı Şeria'dan ayrılmasının reddi, bölgesel çatışmadan kaçınılması temelinde şekillendirdi.Bu bağlamda AB'nin iki devletli çözümün önündeki en büyük engellerden olarak sık sık vurguladığı Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini sona erdirmek için bireysel yaptırımlar uygulanması seçeneği ele alınacak.AB dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanan Belçika şiddete başvuran yerleşimcilerin ülkeye girmesini yasaklamayı planladığını, bunu dışişleri bakanlarının toplantısında gündeme getireceğini duyurmuştu.Toplantının gündemiyle ilgili bilgi veren üst düzey AB yetkilisi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Halihazırda İsrail vatandaşları AB'nin 27 ülkesinin oluşturduğu Şengen bölgesine 180 güne kadar seyahatlerinde vizesiz girebiliyor.Hamas'a yönelik yaptırımlarAB yetkilisi, Hamas'a yönelik yaptırımların da bakanların masasında olacağını ifade etti.AB, 8 Aralık'ta terör listesini güncellemiş, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Komutanı Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Mervan İsa'yı da listeye eklemişti.Ukrayna'nın üyeliği ve askeri desteğin artırılması konusuBakanlar, yılın son AB Liderler Zirvesi öncesinde sahadaki durumu ve mevcut askeri ihtiyaçları, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'dan dinleyecek.Ardından bakanlar, Ukrayna'nın üyeliğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.AB Liderler Zirvesi'nden Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin başlaması kararı çıkması bekleniyor.Doğu Ortaklığı Bakanlar ToplantısıDışişleri bakanları, kendi aralarında toplanmadan önce Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile kahvaltıda bir araya gelecek, ardından Doğu Ortaklığı'nı oluşturan Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın dışişleri bakanlarıyla görüşecek.Türkiye de görüşülecekBorrell, AB Komisyonu ile ortaklaşa geçen ayın sonunda açıkladığı "AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumu” başlıklı raporunda getirdiği bir dizi öneriyi de bakanlarla paylaşacak.Üst düzey AB yetkilisi, raporun kısa süre önce açıklanması nedeniyle 14-15 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'nin gündemine alınamadığını, öncelikle üye ülkeler arasında çeşitli mecralarda görüşülmesi gerektiğini söyledi.Yetkili, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231211/von-der-leyenden-ukraynanin-ab-uyeligi-ile-ilgili-beklenen-aciklama-1078310936.html

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