https://sputniknews.com.tr/20231211/israilden-gazzenin-guneyine-yogun-bombardiman-1078304858.html

İsrail'den Gazze'nin güneyine yoğun bombardıman

İsrail'den Gazze'nin güneyine yoğun bombardıman

Gazze Şeridi'nin güney kesimlerinin gece saatlerinde İsrail tarafından yoğun bombardımana maruz bırakıldığı belirtildi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T10:03+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

abd

ortadoğu

doğu akdeniz

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Al Jazeera'nin haberine göre Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir semt, yoğun şekilde ateş altına alındı.Haberde bu bombardımanın İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'nin güneyindeki operasyonlarını genişletmesiyle bağlantılı olduğu ifade edildi.Al Jazeera, Han Yunus kentinin doğusuna da yoğun saldırılar düzenlendiğini kaydetti.İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde BM'ye ait bir okula saldırdıİsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda BM'ye ait bir okulu bombaladı.Görgü tanıklarının ifadesine ve sosyal medyada yer alan görüntülere göre İsrail ordusu, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin olduğu, BM'ye ait bir okulu hedef aldı.Sosyal medyada yer alan görüntülerde, okulun bahçesinde kan izleri olduğu ve saldırı sonrasında da hedef alınan binada yangın çıktığı görüldü.Bir diğer videoda ise bir Filistinli, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.İsrail ordusu, günlerdir Cibaliya Mülteci Kampı'na karadan ve havadan saldırılarını yoğunlaştırırken, Filistin direniş güçleriyle de sahada çatışmaya devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231210/israilin-saldirilarinda-olenlerin-sayisi-son-24-saatte-297-kisi-artarak-17-bin-997ye-yukseldi-1078278778.html

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gazze şeridi

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, abd, ortadoğu, doğu akdeniz