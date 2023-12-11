https://sputniknews.com.tr/20231211/von-der-leyenden-ukraynanin-ab-uyeligi-ile-ilgili-beklenen-aciklama-1078310936.html

Von der Leyen’den Ukrayna'nın AB üyeliği ile ilgili beklenen açıklama

Von der Leyen’den Ukrayna'nın AB üyeliği ile ilgili beklenen açıklama

Geçtiğimiz ay Ukrayna ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunan Avrupa Birliği’nin (AB) bu süreci ne kadar ciddiye aldığı merakla... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T12:00+0300

2023-12-11T12:00+0300

2023-12-11T12:00+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

ab üyeliği

ukrayna

kiev

ursula von der leyen

ab komisyonu

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1c/1061694093_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_7ec30aec24650a174c7fc51ca32b35bb.jpg

Fransız gazetesi Le Parisien’ konuşan von der Leyen, AB’ye üyelik için kapılarını açmalarına rağmen Ukrayna'nın AB'ye katılımının çok zaman gerektirdiğini vurgularken, bu uzun sürecin gerekli tüm koşulların yerine getirilmesini gerektirdiğini ekledi.Sürecin adı üyelik değil, üyelik müzakereleri“Perşembe ve Cuma günkü zirvede, öyle ya da böyle çok zaman gerektiren Ukrayna'nın AB üyeliğinin kendisi değil, üyelik müzakerelerinin başlatılması tartışılacak” diyen Von der Leyen AB'ye katılımın ancak üyelik için tüm koşulların yerine getirilmesinden sonra gerçekleşebileceğini hatırlattı.28 Şubat 2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılması için başvuruyu imzalamış, AB üyesi ülkelerin liderleri 23 Haziran 2022'de Brüksel'de yapılan zirvede Ukrayna ve Moldova'ya birliğe üyelik için aday statüsü verilmesini onaylamıştı.8 Kasım’da ‘2023 Genişleme Paketi’ raporunu yayınlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasını, Gürcistan'a ise aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etti.Ukrayna ve Moldova ile müzakerelerin ne zaman biteceğinin reformların hızına bağlı, sürecin de liyakata dayalı olduğunu söyleyen von der Leyen, müzakerelerin AB liderlerinden siyasi karar çıkmasından sonra hemen başlayabileceğini, Mart 2024'te AB Komisyonu olarak durum raporu hazırlayabileceklerini bildirdi.Ukrayna'nın AB üyeliği zorMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'da ifade ve basın özgürlüğü bulunmadığına, seçimlerin yapılmadığına dikkat çekerek bu koşullar altında Kiev'in AB'ye kabul edilmesinin absürt olacağını vurguladı.Szijjarto, AB Komisyonu'nun raporuna göre Ukrayna'nın AB'ye üyelik için gereken koşulları sağlamadığına, özellikle de ulusal azınlıkların haklarının korunması alanında çok ciddi ihlaller işlendiğine vurgu yaptı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aralık ayındaki Avrupa Konseyi'nde Ukrayna'nın AB üyeliği konusunu tartışmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtirken, bu konuda üye ülkeler arasında bir birlik olmadığını dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231201/orban-ukraynanin-abye-katilim-muzakerelerinin-baslangici-ulusal-cikarlarimizla-ortusmuyor-1077988258.html

avrupa birliği

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, ab üyeliği, ukrayna, kiev, ursula von der leyen, ab komisyonu, avrupa