https://sputniknews.com.tr/20231211/von-der-leyenden-ukraynanin-ab-uyeligi-ile-ilgili-beklenen-aciklama-1078310936.html
Von der Leyen’den Ukrayna'nın AB üyeliği ile ilgili beklenen açıklama
Von der Leyen’den Ukrayna'nın AB üyeliği ile ilgili beklenen açıklama
Geçtiğimiz ay Ukrayna ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunan Avrupa Birliği’nin (AB) bu süreci ne kadar ciddiye aldığı merakla... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T12:00+0300
2023-12-11T12:00+0300
2023-12-11T12:00+0300
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Fransız gazetesi Le Parisien’ konuşan von der Leyen, AB’ye üyelik için kapılarını açmalarına rağmen Ukrayna'nın AB'ye katılımının çok zaman gerektirdiğini vurgularken, bu uzun sürecin gerekli tüm koşulların yerine getirilmesini gerektirdiğini ekledi.Sürecin adı üyelik değil, üyelik müzakereleri“Perşembe ve Cuma günkü zirvede, öyle ya da böyle çok zaman gerektiren Ukrayna'nın AB üyeliğinin kendisi değil, üyelik müzakerelerinin başlatılması tartışılacak” diyen Von der Leyen AB'ye katılımın ancak üyelik için tüm koşulların yerine getirilmesinden sonra gerçekleşebileceğini hatırlattı.28 Şubat 2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılması için başvuruyu imzalamış, AB üyesi ülkelerin liderleri 23 Haziran 2022'de Brüksel'de yapılan zirvede Ukrayna ve Moldova'ya birliğe üyelik için aday statüsü verilmesini onaylamıştı.8 Kasım’da ‘2023 Genişleme Paketi’ raporunu yayınlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasını, Gürcistan'a ise aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etti.Ukrayna ve Moldova ile müzakerelerin ne zaman biteceğinin reformların hızına bağlı, sürecin de liyakata dayalı olduğunu söyleyen von der Leyen, müzakerelerin AB liderlerinden siyasi karar çıkmasından sonra hemen başlayabileceğini, Mart 2024'te AB Komisyonu olarak durum raporu hazırlayabileceklerini bildirdi.Ukrayna'nın AB üyeliği zorMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'da ifade ve basın özgürlüğü bulunmadığına, seçimlerin yapılmadığına dikkat çekerek bu koşullar altında Kiev'in AB'ye kabul edilmesinin absürt olacağını vurguladı.Szijjarto, AB Komisyonu'nun raporuna göre Ukrayna'nın AB'ye üyelik için gereken koşulları sağlamadığına, özellikle de ulusal azınlıkların haklarının korunması alanında çok ciddi ihlaller işlendiğine vurgu yaptı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aralık ayındaki Avrupa Konseyi'nde Ukrayna'nın AB üyeliği konusunu tartışmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtirken, bu konuda üye ülkeler arasında bir birlik olmadığını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231201/orban-ukraynanin-abye-katilim-muzakerelerinin-baslangici-ulusal-cikarlarimizla-ortusmuyor-1077988258.html
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avrupa birliği, ab üyeliği, ukrayna, kiev, ursula von der leyen, ab komisyonu, avrupa
avrupa birliği, ab üyeliği, ukrayna, kiev, ursula von der leyen, ab komisyonu, avrupa
Von der Leyen’den Ukrayna'nın AB üyeliği ile ilgili beklenen açıklama
Geçtiğimiz ay Ukrayna ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunan Avrupa Birliği’nin (AB) bu süreci ne kadar ciddiye aldığı merakla beklenirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den öngörülen açıklama geldi.
Fransız gazetesi Le Parisien’ konuşan von der Leyen, AB’ye üyelik için kapılarını açmalarına rağmen Ukrayna'nın AB'ye katılımının çok zaman gerektirdiğini vurgularken, bu uzun sürecin gerekli tüm koşulların yerine getirilmesini gerektirdiğini ekledi.
Sürecin adı üyelik değil, üyelik müzakereleri
“Perşembe ve Cuma günkü zirvede, öyle ya da böyle çok zaman gerektiren Ukrayna'nın AB üyeliğinin kendisi değil, üyelik müzakerelerinin başlatılması tartışılacak” diyen Von der Leyen AB'ye katılımın ancak üyelik için tüm koşulların yerine getirilmesinden sonra gerçekleşebileceğini hatırlattı.
28 Şubat 2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılması için başvuruyu imzalamış, AB üyesi ülkelerin liderleri 23 Haziran 2022'de Brüksel'de yapılan zirvede Ukrayna ve Moldova'ya birliğe üyelik için aday statüsü verilmesini onaylamıştı.
8 Kasım’da ‘2023 Genişleme Paketi’ raporunu yayınlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasını, Gürcistan'a ise aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etti.
Ukrayna ve Moldova ile müzakerelerin ne zaman biteceğinin reformların hızına bağlı, sürecin de liyakata dayalı olduğunu söyleyen von der Leyen, müzakerelerin AB liderlerinden siyasi karar çıkmasından sonra hemen başlayabileceğini, Mart 2024'te AB Komisyonu olarak durum raporu hazırlayabileceklerini bildirdi.
Ukrayna'nın AB üyeliği zor
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'da ifade ve basın özgürlüğü bulunmadığına, seçimlerin yapılmadığına dikkat çekerek bu koşullar altında Kiev'in AB'ye kabul edilmesinin absürt olacağını vurguladı.
Szijjarto, AB Komisyonu'nun raporuna göre Ukrayna'nın AB'ye üyelik
için gereken koşulları sağlamadığına, özellikle de ulusal azınlıkların haklarının korunması alanında çok ciddi ihlaller işlendiğine vurgu yaptı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aralık ayındaki Avrupa Konseyi'nde Ukrayna'nın AB üyeliği konusunu tartışmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtirken, bu konuda üye ülkeler arasında bir birlik olmadığını dile getirdi.