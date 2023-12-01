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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231201/orban-ukraynanin-abye-katilim-muzakerelerinin-baslangici-ulusal-cikarlarimizla-ortusmuyor-1077988258.html
Orban: Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlangıcı ulusal çıkarlarımızla örtüşmüyor
Orban: Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlangıcı ulusal çıkarlarımızla örtüşmüyor
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin bugün başlamasının Macaristan'ın ulusal çıkarlarıyla örtüşmediğinin altını çizdi. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T15:13+0300
2023-12-01T15:20+0300
ukrayna krizi
viktor orban
macaristan
ukrayna
ukrayna ordusu
avrupa birliği
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin öncelikle Ukrayna ile bir stratejik ortaklık anlaşması imzalaması ve 5-10 yıl içinde AB üyeliğinden bahsetmeye geri dönmesi gerektiğini söyledi.Açıklamasında Orban şu sözlere yer verdi:AB'nin de Türkiye ile benzer bir hata yaptığını, 20 yıl önce Türkiye'nin AB'ye katılımı konusunda müzakerelere başladığını ancak karar üzerinde çalışmadığını belirten Orban bunun herkes için hüsranla sonuçlandığını söyledi.Orban, Ukrayna'nın AB'ye katılımı konusunun açık bir şekilde çözülmediğini, çünkü nüfusun gerçek sayısının bilinmediğini, Ukrayna'nın AB'ye katılması halinde Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin Avrupa bütçesinden yapılan ödemeleri kaybetmek zorunda kalacağını ve Ukrayna tarım ürünlerinin Avrupa'da görünmesinin bu ülkelerin pazarlarını yok edeceğini vurguladı.Orban: Ukrayna'nın üyeliği konusu AB Zirvesi'ne getirilmemeliMacaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin müzakerelerin başlamasını veto etmeyeceğini zira kurallarının böyle bir olasılığı öngörmediğini, bunun yerine Budapeşte'nin konuyu Aralık ayındaki zirvenin gündemine almamayı önerdiğini dile getirdi.Orban açıklamasında, "Macaristan veto etmeyecek çünkü veto yok. Fakat Macaristan ortak bir kararı engelleyecek. AB kuralları, üzerinde ancak tüm üye devletlerin mutabık kalması halinde karar alınabilecek bazı konular olduğunu belirtir" dedi. Orban'a göre AB'nin Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerine başlama yönündeki genel kararı ancak tüm üye ülkeler arasında mutabakat olması halinde alınabilir.Orban açıklamasında, 'Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin bugün başlamasının Macaristan'ın ulusal çıkarlarıyla örtüşmediğini' vurguladı.Açıklamalarına devam eden Orban, "Bir anlaşma olmayacağı önceden görülebiliyor, bu nedenle Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmamasını ve gündeme alınmamasını önerdim ve öneriyorum" dedi.Orban, Avrupalı liderlerinin böyle bir konuyu gündeme getirmeye ve tartışmaya zorlamasının AB açısından bir hata olduğunu söyledi.'Sonuçlar analiz edilmedi'Orban, Macaristan'ın Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasına karşı olduğunu çünkü Ukrayna'nın buna hazır olmadığını ve böyle bir adımın sonuçlarının analiz edilmediğini düşündüğünü açıkladı. Macaristan Başbakanı, "Ukrayna'nın olası AB üyeliğinin sonuçları, özellikle de böyle bir adımın Avrupa ekonomisi üzerindeki etkisi de incelenmiş değil" diyerek "Ukrayna tarımının serbest piyasa sistemine dahil edilmesinin Avrupalı çiftçilere fayda sağlayıp sağlamayacağını bilmiyoruz" dedi.Orban, "Ukrayna'nın kabulünün sonuçlarının ne olacağını bilmiyorsak, bunu tartışmaya bile başlamamalıyız" diye vurguladı.'Ukrayna'ya ayrı bir fondan ödeme yapılmalı'Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'ya AB bütçesinden 'araba dolusu' para göndermek yerine mali destek için özel bir fon oluşturulmasını önerdi.Orban'a göre Avrupa'nın ekonomik sorunları var ve aynı zamanda 'Ukrayna'ya vagonlarla para ve silah göndermeye' devam ediyor.Orban, "Ukrayna'ya para vermek istiyorsak, hükümetler arası anlaşmalar temelinde özel bir para fonu oluşturalım, herkes oraya istediği kadar para eklesin ve oradan Ukrayna'ya para gönderelim" dedi. Macaristan Başbakanı şu anda AB'nin iç bütçeden ödeme yaptığını ve bunun AB'yi yok ettiğini zira savaşa mali destek ve bütçenin işleyişinin farklı enstrümanlarla yürütüldüğünü bunun da yedi yıllık topluluk bütçesinin üç yıldan daha kısa bir sürede harcanmasına neden olduğunu söyledi.Macaristan Başbakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın danışmanı Balazs Orban, Macaristan'ın AB zirvesinde AB ülkelerinin önce Ukrayna'daki çatışmada yeni bir strateji geliştirmelerini ve ardından Kiev'e para tahsis etmelerini önerisinde bulunmuştu. Macaristan Başbakanlık İdaresi Başkanı Gergay Guillas, Macaristan'ın Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin Avrupa stratejisinin gözden geçirilmesi gerektiği yönündeki tutumunun bir dizi büyük AB ülkesi tarafından da paylaşıldığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231118/macaristan-basbakani-orban-brukselin-mevcut-politikasi-abnin-dagilmasina-yol-acacak--1077538200.html
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viktor orban, macaristan, ukrayna, ukrayna ordusu, avrupa birliği
viktor orban, macaristan, ukrayna, ukrayna ordusu, avrupa birliği

Orban: Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlangıcı ulusal çıkarlarımızla örtüşmüyor

15:13 01.12.2023 (güncellendi: 15:20 01.12.2023)
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKMacaristan Parlamento
Macaristan Parlamento - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin bugün başlamasının Macaristan'ın ulusal çıkarlarıyla örtüşmediğinin altını çizdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin öncelikle Ukrayna ile bir stratejik ortaklık anlaşması imzalaması ve 5-10 yıl içinde AB üyeliğinden bahsetmeye geri dönmesi gerektiğini söyledi.
Açıklamasında Orban şu sözlere yer verdi:
Fikrimiz sorulursa, AB'nin Ukrayna ile bir stratejik ortaklık anlaşması imzalamasını önereceğim, bu beş ila on yıl sürecektir. AB ve Ukrayna'yı yakınlaştıralım, aradaki mesafe artık çok büyük. İşbirliğine başlamak için zaman tanıyalım ve işbirliği yapıp yapamayacağımızı gördüğümüzde üyelik konusunu gündeme getirebiliriz ancak bu ancak uzun yıllar sonra mümkün olabilir.
AB'nin de Türkiye ile benzer bir hata yaptığını, 20 yıl önce Türkiye'nin AB'ye katılımı konusunda müzakerelere başladığını ancak karar üzerinde çalışmadığını belirten Orban bunun herkes için hüsranla sonuçlandığını söyledi.
Orban, Ukrayna'nın AB'ye katılımı konusunun açık bir şekilde çözülmediğini, çünkü nüfusun gerçek sayısının bilinmediğini, Ukrayna'nın AB'ye katılması halinde Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin Avrupa bütçesinden yapılan ödemeleri kaybetmek zorunda kalacağını ve Ukrayna tarım ürünlerinin Avrupa'da görünmesinin bu ülkelerin pazarlarını yok edeceğini vurguladı.

Orban: Ukrayna'nın üyeliği konusu AB Zirvesi'ne getirilmemeli

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin müzakerelerin başlamasını veto etmeyeceğini zira kurallarının böyle bir olasılığı öngörmediğini, bunun yerine Budapeşte'nin konuyu Aralık ayındaki zirvenin gündemine almamayı önerdiğini dile getirdi.
Orban açıklamasında, "Macaristan veto etmeyecek çünkü veto yok. Fakat Macaristan ortak bir kararı engelleyecek. AB kuralları, üzerinde ancak tüm üye devletlerin mutabık kalması halinde karar alınabilecek bazı konular olduğunu belirtir" dedi. Orban'a göre AB'nin Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerine başlama yönündeki genel kararı ancak tüm üye ülkeler arasında mutabakat olması halinde alınabilir.
Orban açıklamasında, 'Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin bugün başlamasının Macaristan'ın ulusal çıkarlarıyla örtüşmediğini' vurguladı.
Açıklamalarına devam eden Orban, "Bir anlaşma olmayacağı önceden görülebiliyor, bu nedenle Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmamasını ve gündeme alınmamasını önerdim ve öneriyorum" dedi.
Orban, Avrupalı liderlerinin böyle bir konuyu gündeme getirmeye ve tartışmaya zorlamasının AB açısından bir hata olduğunu söyledi.

'Sonuçlar analiz edilmedi'

Orban, Macaristan'ın Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasına karşı olduğunu çünkü Ukrayna'nın buna hazır olmadığını ve böyle bir adımın sonuçlarının analiz edilmediğini düşündüğünü açıkladı. Macaristan Başbakanı, "Ukrayna'nın olası AB üyeliğinin sonuçları, özellikle de böyle bir adımın Avrupa ekonomisi üzerindeki etkisi de incelenmiş değil" diyerek "Ukrayna tarımının serbest piyasa sistemine dahil edilmesinin Avrupalı çiftçilere fayda sağlayıp sağlamayacağını bilmiyoruz" dedi.
Orban, "Ukrayna'nın kabulünün sonuçlarının ne olacağını bilmiyorsak, bunu tartışmaya bile başlamamalıyız" diye vurguladı.

'Ukrayna'ya ayrı bir fondan ödeme yapılmalı'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'ya AB bütçesinden 'araba dolusu' para göndermek yerine mali destek için özel bir fon oluşturulmasını önerdi.
Orban'a göre Avrupa'nın ekonomik sorunları var ve aynı zamanda 'Ukrayna'ya vagonlarla para ve silah göndermeye' devam ediyor.
Orban, "Ukrayna'ya para vermek istiyorsak, hükümetler arası anlaşmalar temelinde özel bir para fonu oluşturalım, herkes oraya istediği kadar para eklesin ve oradan Ukrayna'ya para gönderelim" dedi. Macaristan Başbakanı şu anda AB'nin iç bütçeden ödeme yaptığını ve bunun AB'yi yok ettiğini zira savaşa mali destek ve bütçenin işleyişinin farklı enstrümanlarla yürütüldüğünü bunun da yedi yıllık topluluk bütçesinin üç yıldan daha kısa bir sürede harcanmasına neden olduğunu söyledi.
Macaristan Başbakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ukrayna ordusu savaş alanında kazansın diye para gönderiyoruz fakat kazanamıyor. AB çok daha fazla para gönderirsek kazanacaklarına inanıyor ama ben buna hiç ikna olmadım. Bana göre savaş yerine ateşkes olmalı ve savaşı değil, ateşkesi ve ardından barışı finanse etmeliyiz.

Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın danışmanı Balazs Orban, Macaristan'ın AB zirvesinde AB ülkelerinin önce Ukrayna'daki çatışmada yeni bir strateji geliştirmelerini ve ardından Kiev'e para tahsis etmelerini önerisinde bulunmuştu. Macaristan Başbakanlık İdaresi Başkanı Gergay Guillas, Macaristan'ın Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin Avrupa stratejisinin gözden geçirilmesi gerektiği yönündeki tutumunun bir dizi büyük AB ülkesi tarafından da paylaşıldığını söylemişti.
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