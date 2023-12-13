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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/hamas-bidenin-israilin-gazzedeki-savasinin-cilginlik-oldugunu-fark-etmesini-sagladik-1078389705.html
Hamas: Biden'ın İsrail'in Gazze'deki savaşının 'çılgınlık' olduğunu fark etmesini sağladık
Hamas: Biden'ın İsrail'in Gazze'deki savaşının 'çılgınlık' olduğunu fark etmesini sağladık
Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Gazze'deki Filistinli silahlı grupların, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşın... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
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Hamas yöneticilerinden Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.Biden'ın İsraillilerin uluslararası toplumun desteğini kaybetmeye başladığı yönündeki açıklamalarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Hamdan, “Halk ve direniş Biden'ı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonunun 'çılgınlık' olduğunu fark etmeye itti” dedi.Hamdan, bu savaşın, İsrail ve yaklaşan seçimlerde başkanlık koltuğunu kaybedebilecek olan Biden için feci yansımaları olacağını ifade etti.Biden'ın açıklamalarında açık bir çelişki olduğunu dile getiren Hamdan, "(Biden) Dün İsrail işgaline mutlak desteğini vurgulayarak 'Ben bir Siyonistim' diyordu, bugün ise işgalin (İsrail'in) uluslararası desteğini kaybetmeye başladığını söylüyor" diye konuştu.Hamdan, İsrail'in sivil yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef almakta ısrarcı olduğunu ve Gazze Şeridi'ndeki altyapıyı kasıtlı olarak hedef aldığını vurguladı.ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da kameralara kapalı olarak düzenlenen bir bağış etkinliğinde, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.Sabah saatlerinde Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapan Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin hedef alınmaması konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirmiş, Netanyahu ise Gazze'deki işgal operasyonları tamamlandıktan sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinerek, bu konuda ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirtmişti.Yahudilerin Hanuka Bayramı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda da Biden, İsrail'e askeri desteğinin süreceğini söylemişti.Biden, "Yahudi toplumuna duyduğum sıcaklık ve bağlantı sorgulanamaz. Birkaç yıl önce 'Siyonist olmak için Yahudi olmak zorunda değilsiniz ve ben bir Siyonist'im' dediğimde sıkıntılara girdim ve eleştirildim." diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231212/biden-netanyahunun-hukumetini-degistirmesi-gerek-1078383320.html
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Hamas: Biden'ın İsrail'in Gazze'deki savaşının 'çılgınlık' olduğunu fark etmesini sağladık

02:53 13.12.2023
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AA / Mostafa Alkharouf
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Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Gazze'deki Filistinli silahlı grupların, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşın "çılgınlık" olduğunu fark etmesini sağladığını söyledi.
Hamas yöneticilerinden Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.
Biden'ın İsraillilerin uluslararası toplumun desteğini kaybetmeye başladığı yönündeki açıklamalarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Hamdan, “Halk ve direniş Biden'ı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonunun 'çılgınlık' olduğunu fark etmeye itti” dedi.
Hamdan, bu savaşın, İsrail ve yaklaşan seçimlerde başkanlık koltuğunu kaybedebilecek olan Biden için feci yansımaları olacağını ifade etti.
Biden'ın açıklamalarında açık bir çelişki olduğunu dile getiren Hamdan, "(Biden) Dün İsrail işgaline mutlak desteğini vurgulayarak 'Ben bir Siyonistim' diyordu, bugün ise işgalin (İsrail'in) uluslararası desteğini kaybetmeye başladığını söylüyor" diye konuştu.
Hamdan, İsrail'in sivil yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef almakta ısrarcı olduğunu ve Gazze Şeridi'ndeki altyapıyı kasıtlı olarak hedef aldığını vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da kameralara kapalı olarak düzenlenen bir bağış etkinliğinde, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.
Sabah saatlerinde Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapan Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin hedef alınmaması konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirmiş, Netanyahu ise Gazze'deki işgal operasyonları tamamlandıktan sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinerek, bu konuda ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirtmişti.
Yahudilerin Hanuka Bayramı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda da Biden, İsrail'e askeri desteğinin süreceğini söylemişti.
Biden, "Yahudi toplumuna duyduğum sıcaklık ve bağlantı sorgulanamaz. Birkaç yıl önce 'Siyonist olmak için Yahudi olmak zorunda değilsiniz ve ben bir Siyonist'im' dediğimde sıkıntılara girdim ve eleştirildim." diye konuşmuştu.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
ABD Başkanı Biden: İsrail Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
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