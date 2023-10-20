https://sputniknews.com.tr/20231020/isvec-hamasa-sempati-duyan-kisiler-sinirdisi-edilebilir-1076561923.html
İsveç: Hamas'a sempati duyan kişiler sınırdışı edilebilir
İsveç: Hamas'a sempati duyan kişiler sınırdışı edilebilir
İsveç Göç Bakanı Stenergaard, Hamas sempatizanlarının ülkeden sınırdışı edilebileceğini belirtti. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T22:10+0300
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İsveç Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard, Aftonbladet gazetesine verdiği demeçte, İsveç yetkililerinin Filistinli Hamas hareketine sempati duyan kişileri potansiyel olarak ülkeden sınır dışı edebileceğini söyledi.Stenergard, "Bir kişi terörün yaydığı ölümü yüceltmeyi seçerse, o zaman burada kalma hakkını kaybedip kaybetmediği sorusu gündeme gelebilir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231006/bati-basini-isvec-ukraynaya-savas-ucaklari-tedariki-karsiliginda-nato-uyeligi-istedi-1076088004.html
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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, isveç, hamas
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, isveç, hamas
İsveç: Hamas'a sempati duyan kişiler sınırdışı edilebilir
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İsveç Göç Bakanı Stenergaard, Hamas sempatizanlarının ülkeden sınırdışı edilebileceğini belirtti.
İsveç Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard, Aftonbladet gazetesine verdiği demeçte, İsveç yetkililerinin Filistinli Hamas hareketine sempati duyan kişileri potansiyel olarak ülkeden sınır dışı edebileceğini söyledi.
Stenergard, "Bir kişi terörün yaydığı ölümü yüceltmeyi seçerse, o zaman burada kalma hakkını kaybedip kaybetmediği sorusu gündeme gelebilir" dedi.