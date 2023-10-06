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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231006/bati-basini-isvec-ukraynaya-savas-ucaklari-tedariki-karsiliginda-nato-uyeligi-istedi-1076088004.html
Batı Basını: İsveç, Ukrayna'ya savaş uçakları tedariki karşılığında NATO üyeliği istedi
Batı Basını: İsveç, Ukrayna'ya savaş uçakları tedariki karşılığında NATO üyeliği istedi
Batı basınındaki haberlere göre İsveç Savunma Bakanı Paul Jonson, İsveç'in savaş uçaklarını Ukrayna'ya tedarik etmeden önce NATO'ya üye olması gerektiğini... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T14:43+0300
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batı medyası
batı basını
ukrayna krizi
isveç
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
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Reuters’un haberine göre, İsveç hükümeti ülkenin silahlı kuvvetlerinden Jas Gripen savaş uçaklarının 6 Kasım'dan önce teslim edilme olasılığının değerlendirilmesini istemesi üzerine Savunma Bakanı Jonson, iç güvenlik nedeniyle İsveç'in uçakları göndermeden önce NATO üyesi olması gerektiğini ifade etti.Haberde Jonson’ın "İsveç'in savaş uçağı tedarikine potansiyel olarak katkıda bulunabilmesi için iç güvenlik nedenleriyle NATO üyesi olması gerektiği” şeklindeki sözlerine yer verildi.Stockholm, Kiev'e şu ana kadar 14 askeri yardım paketi tahsis etti. 2.2 milyar İsveç kronu (yaklaşık 189 milyon euro) değerindeki son paket, esas olarak daha önce tedarik edilen sistemler için mühimmat ve yedek parçalar içeriyordu.Ağustos ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın İsveç’ten JAS Gripen savaş uçakları almayı umduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231003/isvec-basbakani-kristerssondan-ulkesinin-nato-basvurusu-hakkinda-aciklama-bu-karar-turkiyeye-ait--1075998620.html
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batı medyası, batı basını, isveç, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
batı medyası, batı basını, isveç, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy

Batı Basını: İsveç, Ukrayna'ya savaş uçakları tedariki karşılığında NATO üyeliği istedi

14:43 06.10.2023 (güncellendi: 14:49 06.10.2023)
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Batı basınındaki haberlere göre İsveç Savunma Bakanı Paul Jonson, İsveç'in savaş uçaklarını Ukrayna'ya tedarik etmeden önce NATO'ya üye olması gerektiğini belirtti.
Reuters’un haberine göre, İsveç hükümeti ülkenin silahlı kuvvetlerinden Jas Gripen savaş uçaklarının 6 Kasım'dan önce teslim edilme olasılığının değerlendirilmesini istemesi üzerine Savunma Bakanı Jonson, iç güvenlik nedeniyle İsveç'in uçakları göndermeden önce NATO üyesi olması gerektiğini ifade etti.
Haberde Jonson’ın "İsveç'in savaş uçağı tedarikine potansiyel olarak katkıda bulunabilmesi için iç güvenlik nedenleriyle NATO üyesi olması gerektiği” şeklindeki sözlerine yer verildi.
Stockholm, Kiev'e şu ana kadar 14 askeri yardım paketi tahsis etti. 2.2 milyar İsveç kronu (yaklaşık 189 milyon euro) değerindeki son paket, esas olarak daha önce tedarik edilen sistemler için mühimmat ve yedek parçalar içeriyordu.
Ağustos ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın İsveç’ten JAS Gripen savaş uçakları almayı umduğunu belirtmişti.
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