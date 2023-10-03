https://sputniknews.com.tr/20231003/isvec-basbakani-kristerssondan-ulkesinin-nato-basvurusu-hakkinda-aciklama-bu-karar-turkiyeye-ait--1075998620.html
İsveç Başbakanı Kristersson'dan ülkesinin NATO başvurusu hakkında açıklama: Bu karar Türkiye'ye ait
İsveç Başbakanı Kristersson'dan ülkesinin NATO başvurusu hakkında açıklama: Bu karar Türkiye'ye ait
İsveç Başbakanı Kristersson, "Ekim ayında NATO üyeliğimizin onaylayacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait. Türkiye kendi kararlarını kendi alır"... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T22:30+0300
2023-10-03T22:30+0300
2023-10-03T22:30+0300
dünya
ulf kristersson
isveç
tbmm
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075998606_0:168:2583:1620_1920x0_80_0_0_713260e265be1429711573cd9b7d75c0.jpg
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyelik başvurusunun TBMM tarafından ekim ayı içinde onaylayacağını kesin olarak söyleyemeyeceğini bildirdi.İsveç basınına, ülkesinin NATO başvurusu hakkında açıklamalarda bulunan Kristersson, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin karar vereceğini belirtti.Kristersson, "Ekim ayında NATO üyeliğimizin onaylayacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait, Türkiye kendi kararlarını kendi alır" dedi.TBMM'nin açılmasından sonra İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki onay sürecinin "en kısa sürede" Meclis'e gönderilmesi konusunda anlaştıklarını ifade eden Kristersson, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230713/nato-zirvesinde-ertesinde-isvec-yargitayi-feto-uyesi-2-kisinin-iadesini-durdurdu-1073496663.html
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075998606_0:0:2583:1938_1920x0_80_0_0_1b00e61c74b425347f16314d002670ec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ulf kristersson, isveç, tbmm, nato
ulf kristersson, isveç, tbmm, nato
İsveç Başbakanı Kristersson'dan ülkesinin NATO başvurusu hakkında açıklama: Bu karar Türkiye'ye ait
Abone ol
İsveç Başbakanı Kristersson, "Ekim ayında NATO üyeliğimizin onaylayacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait. Türkiye kendi kararlarını kendi alır" dedi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyelik başvurusunun TBMM tarafından ekim ayı içinde onaylayacağını kesin olarak söyleyemeyeceğini bildirdi.
İsveç basınına, ülkesinin NATO başvurusu hakkında açıklamalarda bulunan Kristersson, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin karar vereceğini belirtti.
Kristersson, "Ekim ayında NATO üyeliğimizin onaylayacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait, Türkiye kendi kararlarını kendi alır" dedi.
TBMM'nin açılmasından sonra İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki onay sürecinin "en kısa sürede" Meclis'e gönderilmesi konusunda anlaştıklarını ifade eden Kristersson, şunları kaydetti:
"Herkes bunu parlamento açıldıktan sonra İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanacağı yönünde yorumluyor. Artık meclis açılmış durumda. Bence de İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının zamanı geldi."